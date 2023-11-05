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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Воїни 23-го окремого батальйону під Кремінною взяли у полон двох російських розвідників. ФОТО

Воїни 23 окремого батальйону ЗСУ, які зараз служать разом із побратимами з 63-ї механізованої бригади, у результаті ретельно спланованої і блискавичної операції полонили біля Кремінної 3 російських окупантів.

Про це в телеграмі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: " Один із них підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон. Інші двоє на фото.

Воїни 23-го окремого батальйону під Кремінною взяли у полон двох російських розвідників 01

Вилучені документи свідчать, що полонені - розвідники з 169 орб 67 мд. Один із полонених із Оренбурга, інший із Новосибірська. З їхніх слів один заробітчанин, інший молодий - шукач пригод. Але те, що розказують про себе полонені, треба ще буде ретельно перевірити. Бо вилучена в них спеціальна зброя простим "заробітчанам" не видається.

У будь якому випадку завдяки героїзму і винахідливості наших захисників маємо поповнення обмінного фонду, щоб пришвидчити повернення з полону наших військовослужбовців".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ на Донеччині взяли у полон колишнього мера російського міста. ВIДЕО

Автор: 

полон (1588) Бутусов Юрій (3617) 63 ОМБр (107)


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Топ коментарі
+16
Хлопці молодці!
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05.11.2023 20:50 Відповісти
+11
Зараз по марафону розповідають про наших снайперів з усіма подробицями.
Питання, на*уя?
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05.11.2023 20:58 Відповісти
+9
Представляете, как тому, что решил сам себя подорвать, засрали мозги с экрана телевизора!?
Разберут на органы, закупорят монтажной пеной все дырочки, будут тягать на верёвке за БТРом, пытать лазером, током высокой частоты и плазменной сваркой, капать кислоту в глаза, а в уши забивать гильзы от пулемёта и т.п. - и это только в первый день плена....
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05.11.2023 21:07 Відповісти
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Хлопці молодці!
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05.11.2023 20:50 Відповісти
щось на розвідників не дуже схожі.....
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05.11.2023 20:51 Відповісти
Так разведчик и не должен..
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05.11.2023 21:18 Відповісти
Це точно,), не розвідникі, це--рАзводнікі,,),,від слова--рАзвЄлі,),як Лохів,),,),
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05.11.2023 21:19 Відповісти
не Том Круз
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05.11.2023 21:19 Відповісти
Маячня,бо ти точно ніколи не служив в армії!Спецзброю(сказано) і такі куртки простим солдатам не видають!
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05.11.2023 21:26 Відповісти
Разобрать на органы. Кости собакам.
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05.11.2023 20:57 Відповісти
Які органи? Там пробухано все...
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05.11.2023 20:58 Відповісти
Зараз по марафону розповідають про наших снайперів з усіма подробицями.
Питання, на*уя?
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05.11.2023 20:58 Відповісти
Треба хоч щось показувати за бюджетні кошти.
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05.11.2023 20:59 Відповісти
Молодший зпереляку обісцявся!
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05.11.2023 20:58 Відповісти
Їх же лякали, що бандьори і правосєки будуть їх їсти мленькими шматочками.
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05.11.2023 21:01 Відповісти
Може побили при затриманні. Святе діло.
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05.11.2023 21:02 Відповісти
Я тоже так подумал.
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05.11.2023 21:08 Відповісти
Навіть не знаю що там можна розвідувати особисто на лінії вогню. Безпілотниками же все можна побачити.

Мабуть хотіли якусь пакость втиху зробити.
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05.11.2023 21:00 Відповісти
Та всё просто - шли за бухлом и перепутали север с югом...
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05.11.2023 21:09 Відповісти
Кстати, сегодня у рашиков - день военного разведчика.
Всё сходится - какой же праздник без бухла?
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05.11.2023 21:28 Відповісти
🤣
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05.11.2023 22:10 Відповісти
Представляете, как тому, что решил сам себя подорвать, засрали мозги с экрана телевизора!?
Разберут на органы, закупорят монтажной пеной все дырочки, будут тягать на верёвке за БТРом, пытать лазером, током высокой частоты и плазменной сваркой, капать кислоту в глаза, а в уши забивать гильзы от пулемёта и т.п. - и это только в первый день плена....
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05.11.2023 21:07 Відповісти
та ні, просто кацап тепер нарешті доведе своїй класній керівниці, що він не "конченый тупой *******", і як докір аж до самої її пенсії у класі на гальорці буде стояти "парта героя", за якою буде сидіти черговий тупий довбойоб.
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05.11.2023 21:48 Відповісти
А пытка песнями Поплавского?
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05.11.2023 23:37 Відповісти
спалились на пароле "паляниця" ?
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05.11.2023 21:09 Відповісти
На поребрике.
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05.11.2023 21:20 Відповісти
самое эпичное, что эти горе разведчики пошли на задание с документами.
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05.11.2023 21:21 Відповісти
Один з орків підірвав себе гранатою. Можете закидати мене гнилими помідорами, але все ж скажу свою думку: серед орків теж трапляються хоробрі, з почуттям військової честі (на певному рівні), бо не кожному вистачить хоробрості вбити себе, щоб живим не потрапити в полон.
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05.11.2023 21:39 Відповісти
Видно в нього було немало злочинів проти України на совісті,і воно розуміло що його чекає печальне майбутнє,тому й знищив себе
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05.11.2023 21:44 Відповісти
Навіть на обмін не пішов би? Якщо Медведчука випустили на обмін, то не пустити можна було б хіба що чікатіло.
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05.11.2023 21:48 Відповісти
А може, що не пустили б на обмін - там є пункт, що ті, хто скоїв особливо тяжкі злочини, йдуть не на обмін, а під суд.
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05.11.2023 22:00 Відповісти
Так я про це й кажу
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06.11.2023 08:30 Відповісти
просто один засцяв катувань, а інші двоє виявились більш хоробрими.

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05.11.2023 21:53 Відповісти
Да оно тупое. Ему сказали в плен не попадать, себя подорвать, вот они и подрывают себя. Что говорят, то они и делают. Зомби.
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06.11.2023 00:20 Відповісти
цих можна повернути тільки залишивши їм одну ногу, чи руку...чи те і те ...по одній...
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05.11.2023 22:24 Відповісти
Их наверное послали на разведку бухла.
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05.11.2023 22:30 Відповісти
два бомжа - ******* путінські штірліци
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06.11.2023 09:30 Відповісти
 
 