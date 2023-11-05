Воїни 23-го окремого батальйону під Кремінною взяли у полон двох російських розвідників. ФОТО

Воїни 23 окремого батальйону ЗСУ, які зараз служать разом із побратимами з 63-ї механізованої бригади, у результаті ретельно спланованої і блискавичної операції полонили біля Кремінної 3 російських окупантів.

Про це в телеграмі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: " Один із них підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон. Інші двоє на фото.

Вилучені документи свідчать, що полонені - розвідники з 169 орб 67 мд. Один із полонених із Оренбурга, інший із Новосибірська. З їхніх слів один заробітчанин, інший молодий - шукач пригод. Але те, що розказують про себе полонені, треба ще буде ретельно перевірити. Бо вилучена в них спеціальна зброя простим "заробітчанам" не видається.

У будь якому випадку завдяки героїзму і винахідливості наших захисників маємо поповнення обмінного фонду, щоб пришвидчити повернення з полону наших військовослужбовців".

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