У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво. ФОТОрепортаж

Увечері неділі, 5 листопада, українці в деяких регіонах могли побачити рідкісне явище - полярне сяйво. Це могло статися через геомагнітну бурю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише астроном Володимир Кажанов.

"Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.

За словами астронома, це явище буде повторюватися у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно.

Кажанов зазначає, що варто дивитися в північну сторону неба: "Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій".

Користувачі соцмереж оприлюднили фото цього явища











