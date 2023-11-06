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У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво. ФОТОрепортаж

Увечері неділі, 5 листопада, українці в деяких регіонах могли побачити рідкісне явище - полярне сяйво. Це могло статися через геомагнітну бурю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише астроном Володимир Кажанов.

"Сталася потужна геомагнітна буря, пов'язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому", - йдеться у повідомленні.

За словами астронома, це явище буде повторюватися у майбутньому. Але спрогнозувати точний час і дату цього складно.

Кажанов зазначає, що варто дивитися в північну сторону неба: "Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій".

Користувачі соцмереж оприлюднили фото цього явища

У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 01
У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 02
У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 03
У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 04
У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 05
У деяких регіонах України 5 листопада спостерігалось рідкісне природне явище - полярне сяйво 06

Автор: 

природа (107) астрономія (8)


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Топ коментарі
+14
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06.11.2023 01:37 Відповісти
+14
Тю, а я думав то зарево від пуканів боневтіка і його шашличної шобли після статті Залужного та орденоносного шустера.
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06.11.2023 02:41 Відповісти
+12
Мабуть буде кінець світу. Терміново треба красти як в останній день!
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06.11.2023 06:27 Відповісти
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Так от що спричинило вибухи в Сєдово!
А я зварювальників та курильщиків звинувачував! Пробачте, люди!
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06.11.2023 01:33 Відповісти
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06.11.2023 01:37 Відповісти
Добре що магнітне поле Землі в порядку. А то б підсмажило би всіх тим викидом з Сонця замість гарного видовища.
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06.11.2023 01:43 Відповісти
Магнітні полюси Землі можуть поміняти своє значення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Геомагнітна_інверсія

Наслідки можливої переміни полюсів

Під час геомагнітної інверсії магнітне поле Землі поступово буде слабшати, але повністю не зникне.

В момент зміни полюсів відбудеться різке ослаблення магнітного поля: це призведе до стрибкоподібного підвищення рівня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F сонячної радіації . Згідно з загальноприйнятою теорією, що підтверджується комп'ютерним моделюванням, у випадку тимчасового зникнення магнітного поля Землі сонячний вітер, що проникає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 іоносферу разом з обертанням Землі, викличе утворення в іоносфері магнітного поля, частково захищаючи Землю від припливу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F іонізуючого випромінювання на його поверхню.

Саме магнітне поле захищає поверхню Землі від згубного для живих організмів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F рентгенівського і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ультрафіолетового випромінювання Сонця і інших космічних джерел. Крім цього, ослаблення магнітного поля приведе до збільшення інтенсивності потоку протонів, випромінюваних Сонцем і, що попадають в атмосферу Землі. Це може змінити хімічний склад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 атмосфери , зокрема сильно зменшити її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 озоновий шар , що також являє собою чималу загрозу всьому живому.

Правда, коли в березні 2001 року змінювалися магнітні полюси на Сонці, зникнень магнітного поля не зафіксували. Сонце змінює свої магнітні полюси раз у 22 роки. На Землі такі стреси відбуваються значно рідше, але все ж відбуваються. Можливо, що катаклізми в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0 біосфері планети, коли зникали від 50 до 90 % її фауни, пов'язані саме з переміщенням полюсів. Вчені відзначають, що саме зникнення магнітного поля призвело до випаровування атмосфери на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Марсі .
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06.11.2023 04:14 Відповісти
А шо магнітні поля впливають ультрафіолетове випромінювання - а учені такі тупі замість того шоб використовувати магнітні поля для фокусування ультрафіолетового випромінювання використовують для цього звичайну оптику ( шей яка має бути якіснішою ніж оптика для видимого спектру ).
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06.11.2023 04:55 Відповісти
Мені 67-й. У мене конкретний запой.
Совпадєніє ?
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06.11.2023 01:53 Відповісти
Традиція.
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06.11.2023 07:00 Відповісти
Тю, а я думав то зарево від пуканів боневтіка і його шашличної шобли після статті Залужного та орденоносного шустера.
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06.11.2023 02:41 Відповісти
А що скаже з цього приводу Грета Тумблєр?
Невже полярне сяйво у помірних широтах, - результат глобального потепління?
Кажуть, Гретхен дуже заклопотана, - пише дисертацію на тему "Взаємозвязок глобального потепління і кількості лисих чоловіків у Північній півкулі".

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06.11.2023 04:56 Відповісти
Воно завжди було. Рідко, ну було. Зараз наближається черговий максимум сонячної активності. От і вистрілело.
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06.11.2023 07:02 Відповісти
та просто зараз на природі народу більше ніж завжди, та ще усі з камерами
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06.11.2023 08:11 Відповісти
а я подумав про те що зробити вночі якісні фотографії на телефон не вдасться.
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06.11.2023 08:25 Відповісти
Мабуть буде кінець світу. Терміново треба красти як в останній день!
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06.11.2023 06:27 Відповісти
Все вже вкрадено до нас! (С)
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06.11.2023 07:37 Відповісти
Зе-мародери дуже старанні та наполегливі. Вони знайдуть можливості.
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06.11.2023 08:00 Відповісти
І нахіба? Карму собі обтяжувати?
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06.11.2023 08:04 Відповісти
А шоб було більше ніж в сусіда
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06.11.2023 08:16 Відповісти
"нічого так не гріє душу як язики полум'я над дахом сусіда" ©
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06.11.2023 08:43 Відповісти
Який сенс красти, якщо цей день - останній?
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06.11.2023 09:43 Відповісти
Безумство. Люди з глузду з'їхали.
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06.11.2023 11:48 Відповісти
Азот сяє зеленим кольором, а червоним - кисень. В нас в атмосфері багато кисню?
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06.11.2023 06:53 Відповісти
Яка геомагнітна буря,про що ви?
Це ********* ядерку підірвала над білорашею!
Сибір пожаліли,а білораші не шкода!
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06.11.2023 07:10 Відповісти
Я думаю що це останній видих ПЖ
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06.11.2023 07:43 Відповісти
Ось, а я весь час десь не там.
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06.11.2023 07:52 Відповісти
Я вибачаюся, полярні магнітофони, нікому з вас не пришла така думка що на передодні параша запустила ядерну ракету" Булаву" і де вона впала і які наслідки ніхто не знає...
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06.11.2023 07:55 Відповісти
Так тільки ж носій, без ядерної головки, чого ти? Обісрався?
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06.11.2023 08:02 Відповісти
Тхне від тебе скоріше йолоп... Та тим знаєш чи просто носій чи як? Разтудит ...двасюди😂
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06.11.2023 08:29 Відповісти
Быдлом были и и останетесь....
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06.11.2023 08:37 Відповісти
Оце ще "….регіонах України…." нагадує яника і його шоблу
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06.11.2023 08:43 Відповісти
А мне вас не жаль...73% Дебилов...не Украины....
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06.11.2023 08:45 Відповісти
Слава ЗСУ Слава Генералу Залужному Потужному Гетьману України 🥇🥇🥇💪💪💪🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊✊✊✌️✌️✌️
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06.11.2023 08:48 Відповісти
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06.11.2023 09:36 Відповісти
Якесь дивне, моторошно-криваве, сяйво.
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06.11.2023 10:09 Відповісти
плохая примета
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07.11.2023 01:37 Відповісти
 
 