Вночі ворог атакував південні регіони України різними типами ракет та ударними дронами. ФОТО

В ніч на 6 листопада булу атаковані Херсонська, Миколаївська та Одеська області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

"Херсонщина - ракети і КАБи, Миколаївщина - влучна робота нашої ППО, Одещина - щільна мішана ракетно-дронова атака по середмістю обласного центру і припортовій інфраструктурі. Більшість цілей знищено. Але є влучання", - йдеться в повідомленні.

За інформацією голова Одеської ОВА Олега Кіпера, російська ракета пошкодила Одеський національний художній музей. 6 листопада йому виповнюється 124 роки.

"Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначив Кіпер.

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