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Новини Фото Війна
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Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила агента ФСБ, який займався підготовкою серії повітряних атак рф на об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які можливо використовувалися для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ на фронт.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський інформатор також намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

"Одержані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. "Звіт" передбачав точні координати та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості й текстовими роз’ясненнями.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

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У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду у розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську картку. Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію рф.

Втім, співробітники СБУ завадили реалізації планів агресора і затримали його поплічника на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

"За даними слідства, затриманим є 57-річний мешканець Хмільницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів", - зазначили у пресслужбі.

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Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ 01
Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ 02
Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ 03
Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ 04
Затримано агента ФСБ, який готував повітряні удари по об’єктах транспортної та енергетичної інфраструктури на Вінниччині, - СБУ 05

Автор: 

Вінницька область (1025) СБУ (12986)


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Топ коментарі
+8
Скільки цього колоборанського бидла їх затримують ,а вони все є і є ,ну що робити з такою паскудою під час війни ?
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06.11.2023 10:39 Відповісти
+5
..а воно не тільки дебіл-зрадник але й дебіл-грамотЄй, що й писати не вміє, типовий комуніст або вкрай упоротий зеленіст-какаразніца
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06.11.2023 10:37 Відповісти
+4
І це звичайний представник народу, скільки ж тої мірзенної вати. Всі мають бути жорстко покарані.
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06.11.2023 10:49 Відповісти
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06.11.2023 10:31 Відповісти
До біса з такими панькатися публічно на палю настромити і рота не затуляти хай верещить від болю а іншим хотільникам Московії буде наука
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06.11.2023 12:11 Відповісти
не вийде. Панькатись звісно будуть публічно, через наші криві суди, але навіть пожиттєві терміни не позбавлять суспільство від колаборантів.
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06.11.2023 12:18 Відповісти
Цікаво який автомобіль можна купити у нас за 100 тисяч РУБЛІВ?
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06.11.2023 10:34 Відповісти
1000 $ корч какой то
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06.11.2023 10:37 Відповісти
МЛЯдь,у якій халупі живе цей засранець
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06.11.2023 11:22 Відповісти
У 1994 я за 800$ купив 15-річний ВАЗ 2107...
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06.11.2023 10:45 Відповісти
У 91 -му я за 900$ купив 7 річний Пежо 305. А за два роки Ауді 100, вже круглу, 87-року за 2 тисячі марок. Але це був інший час і інші гроші.
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06.11.2023 10:58 Відповісти
..а воно не тільки дебіл-зрадник але й дебіл-грамотЄй, що й писати не вміє, типовий комуніст або вкрай упоротий зеленіст-какаразніца
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06.11.2023 10:37 Відповісти
Просто звичайний шанувальник "русского мира"
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06.11.2023 10:47 Відповісти
І це звичайний представник народу, скільки ж тої мірзенної вати. Всі мають бути жорстко покарані.
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06.11.2023 10:49 Відповісти
Воно послуговується "чіста парускім ізиком", мовою Пушкіна і Толстоєвского "Вкантактє" і "Аднаґлазнікаф"...
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06.11.2023 10:54 Відповісти
Скільки цього колоборанського бидла їх затримують ,а вони все є і є ,ну що робити з такою паскудою під час війни ?
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06.11.2023 10:39 Відповісти
Да.........шпигун сильний,з однокласников......Ой мля....)))
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06.11.2023 10:41 Відповісти
Огент "Печкин"
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06.11.2023 11:19 Відповісти
Не там шукаєте.
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06.11.2023 10:44 Відповісти
Агент чекав одного, коли вже відбудяться святкові заходи на цих підприємствах. Коли народ збереться для отримання нагород .... похоронок.
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06.11.2023 10:55 Відповісти
"...Отправлено из Mail.ru"(с) "ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу" (с)
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06.11.2023 11:15 Відповісти
инициативники будут всегда. бедность и недовольство властями ожидаемо приводят к самым гнусным поступкам.
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06.11.2023 12:00 Відповісти
по законам вв в топку *********** неглядя..................................................
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06.11.2023 12:08 Відповісти
 
 