Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу. ФОТОрепортаж
Внаслідок ворожої атаки на Одесу напередодні вночі в національному художньому музеї пошкоджено майже половину залів.
Про це в коментарі журналістам повідомила виконувачка обов’язків директора ОНХМ Катерина Кулай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З боку Софіївської пошкоджено фасад установи, вибиті вікна та рами. Також в середині будівлі пошкоджені стелі та стіни. Наразі фахівці проводять обстеження щодо тих пошкоджень, які ми можемо не бачити", - сказала Кулай.
Водночас вікна з боку морського фасаду та лівого і правого крил були захищені ще в 2022 році завдяки підтримці міжнародних фондів. Вікна музею з боку головного фасаду захищалися віконницями та додатковими щитами, які амортизували вибухову хвилю і врятували від багатьох пошкоджень експонати тимчасових виставок із приватних колекцій, зазначила очільниця музею.
За її словами, упродовж кількох днів триватиме фіксація руйнувань представниками міста та міжнародних організацій для подальшої передачі як доказової бази воєнних злочинів рф. Після завершення процедур із фіксації цього злочину музей терміново оновить захисні конструкції з обох фасадів.
Щодо постраждалих експонатів Кулай зазначила, що через пошкодження стін дуже запилена приватна колекція Едуарда Димщица. Сьогодні нею займуться реставратори.
"Музей робить все можливе задля безпеки експонатів. В нас відбулося декілька хвиль вивезення. Все, що знаходилося в залах, - це тимчасові експозиції. При детальному огляді ми не виявили значних пошкоджень експонатів", - додала Кулай.
Очільниця музею повідомила, що будуть проведені першочергові дії щодо консервації будівлі, а повна реставрація музею почнеться вже після перемоги. Фінанси на нагальні роботи з відновлення в установи вже є.
"Ми будемо робити все, щоб якнайшвидше відкрити свої двері для відвідувачів", - сказала Кулай.
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