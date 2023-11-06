УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10223 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 862 13

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу. ФОТОрепортаж

Внаслідок ворожої атаки на Одесу напередодні вночі в національному художньому музеї пошкоджено майже половину залів.

Про це в коментарі журналістам повідомила виконувачка обов’язків директора ОНХМ Катерина Кулай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З боку Софіївської пошкоджено фасад установи, вибиті вікна та рами. Також в середині будівлі пошкоджені стелі та стіни. Наразі фахівці проводять обстеження щодо тих пошкоджень, які ми можемо не бачити", - сказала Кулай.

Водночас вікна з боку морського фасаду та лівого і правого крил були захищені ще в 2022 році завдяки підтримці міжнародних фондів. Вікна музею з боку головного фасаду захищалися віконницями та додатковими щитами, які амортизували вибухову хвилю і врятували від багатьох пошкоджень експонати тимчасових виставок із приватних колекцій, зазначила очільниця музею.

Також читайте: Атака ворога на Одесу: Пошкоджено 32 житлові будинки, - міськрада

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 01
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 02
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 03
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 04
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 05
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 06
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 07
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 08
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 09
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 10
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 11
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 12
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено майже половину залів в Одеському художньому музеї, - очільниця закладу 13

За її словами, упродовж кількох днів триватиме фіксація руйнувань представниками міста та міжнародних організацій для подальшої передачі як доказової бази воєнних злочинів рф. Після завершення процедур із фіксації цього злочину музей терміново оновить захисні конструкції з обох фасадів.

Щодо постраждалих експонатів Кулай зазначила, що через пошкодження стін дуже запилена приватна колекція Едуарда Димщица. Сьогодні нею займуться реставратори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака ворога на Одесу: кількість поранених зросла до 8

"Музей робить все можливе задля безпеки експонатів. В нас відбулося декілька хвиль вивезення. Все, що знаходилося в залах, - це тимчасові експозиції. При детальному огляді ми не виявили значних пошкоджень експонатів", - додала Кулай.

Очільниця музею повідомила, що будуть проведені першочергові дії щодо консервації будівлі, а повна реставрація музею почнеться вже після перемоги. Фінанси на нагальні роботи з відновлення в установи вже є.

"Ми будемо робити все, щоб якнайшвидше відкрити свої двері для відвідувачів", - сказала Кулай.

Автор: 

музей (442) обстріл (29262) Одеса (5507)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Йо*ані фашистські п*дори!
показати весь коментар
06.11.2023 14:02 Відповісти
+3
сподівайся, у звіті напишуть, що все згоріло, евакуювати музеї, це не метод скоморохів.
показати весь коментар
06.11.2023 14:18 Відповісти
+2
Це ще пощастило. Якби сталось те, що біля Політеху, половину колекції можна було б викидати на смітник.
показати весь коментар
06.11.2023 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Йо*ані фашистські п*дори!
показати весь коментар
06.11.2023 14:02 Відповісти
це було рашиське ЮНЕСКО

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО является правительственным координационным органом, обеспечивающим сотрудничество https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Правительства Российской Федерации , федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций, а также ученых и специалистов с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E ЮНЕСКО )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E#cite_note-:0-1 [1
показати весь коментар
06.11.2023 14:38 Відповісти
Це ще пощастило. Якби сталось те, що біля Політеху, половину колекції можна було б викидати на смітник.
показати весь коментар
06.11.2023 14:02 Відповісти
Сподіваюсь всі цінні експонати давно сховані...
показати весь коментар
06.11.2023 14:14 Відповісти
сподівайся, у звіті напишуть, що все згоріло, евакуювати музеї, це не метод скоморохів.
показати весь коментар
06.11.2023 14:18 Відповісти
В Чернігівських музеях все сховано, думаю і в Одесі так, а ти весь на отказах, так важко жити в Нідерландах?
показати весь коментар
06.11.2023 15:23 Відповісти
Провокаторів ПНХ !
показати весь коментар
06.11.2023 14:39 Відповісти
він майже порожній, де все поділось?
показати весь коментар
06.11.2023 14:39 Відповісти
Нічого кращого не придумаєш, щоб розікрасти і списати експонати ("на кацапів")...
показати весь коментар
06.11.2023 14:59 Відповісти
треба показувати західним любителям культури параши,
як параша відноситься до інших культур
показати весь коментар
06.11.2023 15:57 Відповісти
Мстители за "наших мальчиков в Одессе" убили в тысячи раз больше русских и русскоязычных, чем сгорело в Доме Профсоюзов. Вот все, что вам нужно знать об официальной идеологии рф - шизофашизме.
показати весь коментар
08.11.2023 00:45 Відповісти
 
 