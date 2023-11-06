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ДСНС отримала від уряду Канади 6 роботів для дистанційного розмінування територій. ФОТО

Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від Канади роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD–S для дистанційного розмінування територій в рамках чергової партії технічної допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС.

Нові роботизовані комплекси допомагатимуть знешкоджувати боєприпаси у населених пунктах.

"Роботизовані комплекси DIGITAL VANGUARD–S передано піротехнічним підрозділам Миколаївської, Запорізької областей та саперам Луганського гарнізону, які нині працюють на Херсонщині. А також Мобільному рятувальному центру швидкого реагування, Міжрегіональному центру швидкого реагування ДСНС України та 2-му Спеціальному центру швидкого реагування ДСНС", - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у ДСНС, наразі 30% (або 174 тис. кв. км) від загальної площі України є потенційно небезпечними. Нове обладнання допоможе швидше та з меншим ризиком для здоров’я й життя дистанційно проводити розвідку та знешкоджувати боєприпаси.

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Завдяки бездротовому та дротовому з'єднанню роботи можуть працювати до 5 годин і виконувати різноманітні завдання – дистанційно знищувати вибухонебезпечні предмети або розвідку місцевості.

"DIGITAL VANGUARD–S має три встановлені камери, завдяки яким оператор слідкує за проведенням маніпуляцій, отримує у режимі реального часу чітке та якісне зображення місця проведення робіт. Такі технологічні можливості надають йому змогу не підходити близько до вибухонебезпечних предметів. А завдяки невеликим габаритам та маневровності, роботи можуть використовуватися у важкодоступних місцях", - пояснили у пресслужбі.

Усього з початку широкомасштабного вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 450 тис. 998 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, зокрема 3 тис. 122 од. авіаційні бомби. Обстежено територію, площею понад 107 тис. 920 гектарів.

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ДСНС отримала від уряду Канади 6 роботів для дистанційного розмінування територій 01
ДСНС отримала від уряду Канади 6 роботів для дистанційного розмінування територій 02
ДСНС отримала від уряду Канади 6 роботів для дистанційного розмінування територій 03

Автор: 

допомога (8453) ДСНС (5167) розмінування (1002)


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а може нам заключити договір з урядом канади, чи сша, чи германії, франції, англії???
з яким небудь, аби наш уряд зчез накуй з україни
навіть переслідувати не треба
лиш заберіть їх разом з тими хто його призначив
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06.11.2023 15:41 Відповісти
Можуть розміновувати - можуть і мінувати. Усіх їх на фронт мінувати уночі вразливі ділянки фронту, які прогавили і не замінували і де ворог може просуватись
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06.11.2023 15:44 Відповісти
Говорят,чтобы все разминировать
Нужно больше 700 лет
Спасибо украинцам за их офигенный выбор в 2019!
Так развлекательно живем !
Уж так прикололись- дальше некуда!
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06.11.2023 15:44 Відповісти
 
 