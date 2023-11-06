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Новини Фото Війна
13 062 96

На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими "Орланами". ФОТО

Ефективні засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів - одна з найбільш гострих проблем на фронті.

Як говорять військові фахівці, зараз потрібні мобільні установки, які дозволяють оперативно пересуватися вздовж лінії фронту і "давити" вороже обладнання - зв’язок дронів-розвідників з дронами-камікадзе. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

Днями Петро Порошенко оголосив про новий масштабний проєкт на 150 млн грн з виробництва потужних українських систем радіоелектронної боротьби, а сьогодні привіз техніку у підрозділ РЕБ. Порошенко долучився до виробництва мобільних установок РЕБ - і перша машина вже вирушає на фронт.

"Серед п’яти пріоритетів найбільш важлива потреба ЗСУ, про яку ви чули за останні чотири дні, - це РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти "Ланцетам", "Орланам", "Залам" та іншому непотребу російських орків, які дуже дошкуляють нашій обороні і нашому наступу", - говорить Порошенко.

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"Ми започатковуємо нову співпрацю з розробки, виготовлення, монтажу і запуску засобів РЕБ, які базуються на обладнанні наших партнерів. Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова, і є робочі руки нашої команди. Обладнання, комплектація, запасні частини. І з цієї колаборації виходять дуже ефективні вироби. Один з них стоїть за моєю спиною і сьогодні вже від’їжджає на фронт", - пояснив Порошенко.

Військовий з підрозділу РЕБ додає: "мобільний РЕБ - це швидке пересування. Якщо не будемо швидко пересуватися - нас одразу знищать. Нам потрібно працювати на передовій. Не передовій - це найближча лінія зіткнення, де може під’їхати машинка. Швиденько відпрацювала і покинула своє місце", - розповідає боєць.

"Цей комплекс саджає "Орлан" або "Залу" на відстані мінімум 15 км. В ідеальних умовах це буде значно більше. Без "Зали" чи "Орлана" дрони-камікадзе "Ланцет" не можуть працювати. Коли система пеленгації знаходить відповідний засіб потужності, вона здатна його саджати і саджає", - пояснює Порошенко.

"Нам також передають сьогодні ремонтну майстерню, яка буде допомагати бійцям на передовій. Машини будуть у найкоротший термін ремонтуватися та продовжувати виконання бойових завдань. Зараз це дуже проблемне питання, але з цією машиною буде швидше. Бо поки що ремонтуємо на інших підрозділах і через волонтерів, своїми силами. Також нам привезли генератори і шини. Це запасні шини для нашої машинки і генератор для забезпечення безперебійного живлення, щоб ми могли у будь-яку погоду, у будь-яких умовах виконувати свої бойові завдання", - говорить захисник.

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"Ми робимо все за один день, отримуємо перелік того, що потрібно - які комплектуючі, які запасні частини, які послуги, який бюджет на обладнання, монтаж, і протягом доби це вирішуємо", - говорить Порошенко.

На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 01
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 02
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 03
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 04
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 05
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 06
На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими Орланами 07

"РЕБ - це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого 2022 року зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати. Не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога - і ми переможемо", - переконаний Порошенко.

Автор: 

допомога (8453) Порошенко Петро (15193)


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Топ коментарі
+37
Мій Президент.Дякую,Петре Олексійовичу .
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06.11.2023 17:15 Відповісти
+31
"Україні потрібен Порох"
Головнокомандуючий Генерал Залужний
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06.11.2023 17:32 Відповісти
+26
Да , єто вам не буем по раялю тарабанить !
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06.11.2023 17:28 Відповісти
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Мій Президент.Дякую,Петре Олексійовичу .
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06.11.2023 17:15 Відповісти
"Україні потрібен Порох"
Головнокомандуючий Генерал Залужний
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06.11.2023 17:32 Відповісти
Справжній Президент - завжди справжній. За що його всі дебіли недалекі й досі змішують з гівном та готові зжерти.
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06.11.2023 17:47 Відповісти
Порох знайвов реби проти "орланів", чтому не знайшов х@єграй Оманський і міноборони?
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06.11.2023 18:18 Відповісти
а шо зелені ?......хер
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06.11.2023 21:39 Відповісти
Порошенко - він такий.... Порошенко! 😊
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Здається шо помилка 73 % буде записана у всіх світових політичних та підручниках історії ,як не дай Боже голосусувати!
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06.11.2023 17:25 Відповісти
Ви не дуже ганьбіть секту 73%, бо вони сьогодні вже націлилися вибрати абдристовича, аби не Порошенко. Такі вони невиліковні. А Петру Олексійовичу велика подяка. Він як став за плуг, під назвою Україна, так і не віжходить від нього з 2014 року.
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06.11.2023 20:50 Відповісти
Так, здається шо люди не можуть пробачити Порошенко Петру , все шо він їм дав, добробут , можливість заробити, завдяки безвізу , та повагу світу до українців,чомусь проміняли на біду та смерть , я бачила на виборах обличчя з посмішкою помсти... і мені не було їх шкода, вони зробили свій вибір
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06.11.2023 21:19 Відповісти
Да , єто вам не буем по раялю тарабанить !
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06.11.2023 17:28 Відповісти
А то залишили довбо*обам на радість, шоб було про шо язиком чесати - все ж не мішки ворочати.
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06.11.2023 17:45 Відповісти
Фабрики в Ліпецьку - це дурня, а ось те що Порошенко "вбив" бата Єрмака - таке не пробачається.
А ще той Порошенко вкрав в декого мозок та дівочість.
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06.11.2023 17:55 Відповісти
Здається це був сарказм)
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06.11.2023 18:20 Відповісти
Звісно це був сарказм 🙁
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06.11.2023 19:54 Відповісти
Ну як можна порівнювати "чекаладную фабрику", яка труїть расєян " бандерівським" чоколадом"(сотні),і патріотичні стрічки кварталу і ліги зняті за расєйскій бюджет зелею,яки труять мізки расєян скрепами(мільйони!)?!
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06.11.2023 19:05 Відповісти
Як посмів Петро таке зробити,не порадившись з ОП? Це піар на зелених довбой@бах, які пиляють бюджет,стелячи бруківку на вул. Липківського.
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06.11.2023 17:38 Відповісти
Хорошее дело!
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06.11.2023 17:43 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби.
«РЕБ - ключ до перемоги у війні безпілотників», - сказав Валерій Залужний у The Economist.
Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку, купували деталі.
Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії.
Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення - з 2014 року - виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи.
Тому, коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 (!) кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати ланцети по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога - то це видавалось фантастикою.
Але наша команда повірила розробникам. Тому я не просто побачив, як цей РЕБ з креслення перетворився на випробувальний зразок, не просто побачив його випробування на полігоні - тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень.
Ви правильно зрозуміли - ми запускаємо виробництво потужних РЕБ-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках - під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра.
Працюємо разом на перемогу і до перемоги!
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06.11.2023 17:47 Відповісти
Дякуємо!
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06.11.2023 20:37 Відповісти
Порох мій президент і ніяка зелена пліснява це не змінить .
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06.11.2023 18:06 Відповісти
покажите результат работы этого оборудования, а не отмарафеченную напоказ тойоту. зачем её красить в хаки, если фары, лобовое стекло и зеркала блестят так, что их видно с дальности превышающей дальность постановки помех.
все воюющие комплексы должны стоять на военном шасси, а не на гражданских пикапах сомнительной ремонтопригодности.
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06.11.2023 18:10 Відповісти
"Военые шаси" украдены зезидентом,остались только асфальтоуклачики. Подойдет?
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06.11.2023 19:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u9vROkHNu7A ТОП БАГІ ВІЙНИ, ЗРОБЛЕНІ НАРОДОМ. Куля. Багі. Мангуст. Мамай. CTRL. VOLS.
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06.11.2023 19:33 Відповісти
Народом - порохоботом,а не зебилами!
Зебилы выбрали то что хотели! А "накрыло всех"!
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06.11.2023 20:16 Відповісти
только очень недалёкий народ, который делает багги для ЗСУ по цене в 500 к.грн. будет считать себя порохоботами, у которых на глазах покупается машина у японского производителя вместо украинского. пусть Порро покажет как возобновлен выпуск транспортеров переднего края на его ЛуАЗе, вместо того, чтобы банкротить завод.
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06.11.2023 20:23 Відповісти
Еслиб ты еще хоть приблизительно имел представление о том,ЧТО напИсал!
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06.11.2023 21:22 Відповісти
почему не возобновлен выпуск дешевых армейских внедорожников на принадлежащем Порошенко ЛуАЗе?
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06.11.2023 20:27 Відповісти
В п'ятницю на Прямому та 5-му телеканалі був прямий телеефір з Порохом (тут, в статті згадується). Ти міг би задати це запитання Пороху напряму, в чаті ютубу каналів. Якби хотів.
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06.11.2023 20:36 Відповісти
хорошая идея, только там сидят модеры и крайне наивно ожидать, что неудобные вопросы будут озвучены. самое печальное что таких вопросов не возникает у порохоботов.
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06.11.2023 20:41 Відповісти
Креативні та коректні запитання та зауваження там не видаляються, маю залізні підстави таке стверджувати. Хіба що деякі модери занадто ревно виконують прохання адміна 5-го стосовно державної мови - ну, такий бздик в колективу журналістів 5-го...
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06.11.2023 20:59 Відповісти
такие вопросы, с точки зрения модеров ПАПА, нельзя отнести ни к креативным, ни к корректным, а скорее к изобличающим. ну кому всерьёз захочется отвечать на вопросы связанные с низкой эффективностью использования собственных активов в интересах обороны Украины. как он найдет оправдание тому, что на принадлежащем ему ЛуАЗе не производятся внедорожники, которые при покупке производились там серийно в гражданском варианте? на войне нужен массовый, ремонтопригодный, легкий, высокопроводимый и главное - дешевый автомобиль. такая модель уже не требует разработки, она известны - ЛуАЗ-969 «Волынь», ЛуАЗ-969А «Волынь» Производитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%90%D0%97 ЛуАЗ Годы производства https://ru.wikipedia.org/wiki/1966 1966 -https://ru.wikipedia.org/wiki/2002 2002
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06.11.2023 21:29 Відповісти
Такие вопросы,даже с моей точки зрения,как технаря,относяться к идиотским!
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07.11.2023 09:10 Відповісти
если вы действительно технарь, то должны были бы знать простую истину - нет глупых вопросов - есть глупые ответы.
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07.11.2023 10:07 Відповісти
Я не написал глупые! Я написал ИДИОТСКИЕ!
А обьяснять идиоту основы - бесполезно
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07.11.2023 11:05 Відповісти
Жодного мого питаня не видалили!
Може тому,що дурних не задавав?!
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06.11.2023 21:26 Відповісти
я не видел ваших вопросов, поэтому не могу сложить собственного мнения о том насколько хотел бы услышать на них ответ и сам.
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06.11.2023 21:31 Відповісти
И не увидите,потому,что понимаю простую вещь!
На том,что осталось от завода запустить производство "козака" и даже дешевого "мерседеса" проще,чем "волыни".
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07.11.2023 09:07 Відповісти
якщо не секрет, який у вас логін там?
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06.11.2023 22:16 Відповісти
Однаковий.
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07.11.2023 09:03 Відповісти
Уже ответил!
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06.11.2023 21:23 Відповісти
Наскільки мені відомо, то в 2019 році нарід Волині проголосував за Зеленського, то чому ці питання не ставите пану Зеленському і його воровитій команді?
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07.11.2023 07:54 Відповісти
Простейши ответ - стоимость 1(одного!)ЛуАЗа будет = ~ 10-15 пикапов японского производства?
Простейший вопрос "кто их по такой себестоимости купит?
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07.11.2023 11:12 Відповісти
если национализируют и восстановят производство, то дешевле выйдет.
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10.11.2023 16:24 Відповісти
Будут в разы дороже "Бентли"!
У вас что 3 класса и 8 коридоров или вуз через папуп + КВН как у зели?!!
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10.11.2023 18:28 Відповісти
отдайте конструкторскую документацию в Бентли и разместите там заказ на изготовление пробной партии. когда получите от них ответ с ценой за единицу, тогда обсудим вашу квалификацию.
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10.11.2023 18:37 Відповісти
Попробую достучаться. Вспомните(спросите у папы/деда) стоимость первых СЕРИЙНЫХ электронны часов,и их стоимость когда их количество перевалило за миллиард.
Первый вопрос,который зададут в автофирме(любой!) сколько тысяч (сотен) в год их будут производить? Кому их будете продавать,с учетом конкуренции по цене/качесву не только ведущей десятке,а и сотням мелких автопроизводитеей в мире?
И последнее! В курсе цены гражданского и военного варианта и количествач/часов и квалификации рабочих на сборке,сортировке,прогоне,ЛСТИ и тд?
Хоть расшифруй без G что есть ЛСТИ и чем они занимались.
Тогда поговорим о твоей квалификации и понятии произодства,стоимости и себестоимости!
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10.11.2023 19:15 Відповісти
у вас очень устаревшие представления о промышленном производстве. самые большие затраты сегодня - это создание 3д-моделей и перепрограммирование станков с чпу. обратитесь за консультацией к технологу и получите ответы в отношении наладки линии выпуска автомобиля типа ЛуАЗ-969. там нет сложных криволинейных деталей (аля аэродинамический профиль), изготовление деталей кузова - штамповка (это станок с чпу), сборка кузова - сварка (сварочный робот), покраска кузова и монтаж оборудования и двигателя - конвеер. аналоги способны производить даже на оборудовании СТО по 100-200 тыс. грн. за штуку.

сравнение с часами не корректное, это точная механика и производство чипов - очень дорогое одноразово создаваемое производство под конкретный продукт, а здесь перепрограммирование уже существующего производства.
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10.11.2023 19:31 Відповісти
Мммда.."штамповка(это станок с чпу)"!!!!!
Уровень....
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10.11.2023 20:53 Відповісти
Штамповочный пресс с ЧПУ BPP
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10.11.2023 20:56 Відповісти
И для чего используеться? Что он делает? Хоть понятие есть?!
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10.11.2023 21:14 Відповісти
вот разберитесь, а потом доложите
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10.11.2023 21:45 Відповісти
А сам понятия не имееш? От фонаря картинку налепил,ии.. О! На неем клепать надоть!
Ну и лапоть!
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11.11.2023 09:27 Відповісти
не пишите мне больше.
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10.11.2023 20:58 Відповісти
Шо,прохфесор околовсяческих наук сдулся от конкретики?!
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10.11.2023 21:15 Відповісти
изучите матчасть, а потом вступайте в предметный дискурс.
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10.11.2023 21:44 Відповісти
А околовсяческие науки какую матчасть изучают? Элемент ЛК7Ж?
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11.11.2023 09:28 Відповісти
А ты где-то видел стекла и зеркала,которые совсем не блестят?..
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06.11.2023 19:10 Відповісти
там где знают что такое светомаскировка
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06.11.2023 19:35 Відповісти
Решаеться малярным скотчем.
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06.11.2023 20:12 Відповісти
приемлемо
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06.11.2023 20:14 Відповісти
😂😂😂
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06.11.2023 20:18 Відповісти
А при чем здесь светомаскировка к лобовым стеклам и зеркалам...Сволочь Порошенко не закрасил лобовые стекла и зеркала,- барыга,что с него взять... "Липецкая фабрика,свынарчуки,збагатился в 82 раза, КО-КО- КО"...
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08.11.2023 03:25 Відповісти
блики демаскируют технику.
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10.11.2023 16:21 Відповісти
Подпиши контракт с ВСУ и твое желание "увидеть реультат" - сбудеться!
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06.11.2023 19:11 Відповісти
уже подписывал контракты с ВСУ.
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06.11.2023 19:39 Відповісти
На поставку яиц по 17 или яблок по 60?
Может фляги по 7$?
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06.11.2023 20:13 Відповісти
нет, на службу с з/п в 220 грн. и которую хорошо, что раз за полгода выплачивают.
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06.11.2023 20:17 Відповісти
Еще при Ющенко,или шапкокраде!
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06.11.2023 20:20 Відповісти
не, ещё когда у Украины ещё было своё ЯО
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06.11.2023 20:28 Відповісти
При партаппаратчике!
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06.11.2023 21:15 Відповісти
ещё при уже безвременно ушедшем.
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06.11.2023 21:18 Відповісти
Молодой ищо! Я еще Малиновскому присягу давал.
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06.11.2023 21:20 Відповісти
Порошенко, от же людина з великої букви!
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06.11.2023 19:00 Відповісти
Премєр міністр воюючої країни. Як би ж то зе мав розум.
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06.11.2023 19:02 Відповісти
Когось ще дивує,чому Порошенко є ворогом двох Вов-недомірків?!
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06.11.2023 19:09 Відповісти
Мене це давним давно не дивує 🙁
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06.11.2023 20:00 Відповісти
Був би цей РЕБ в Комишовасі... Ех...
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06.11.2023 19:15 Відповісти
А в моему місті бруківку кладуть і фонтан з освітлюваням.А ми з копійчини на цвяхи та плівку для бліндажів.Якійсь жах.
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06.11.2023 19:30 Відповісти
Можна було б подякувати, якби не одна обставина - він планує балатуватися на президента, і вважає, ця акція - це плюс до карми.
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06.11.2023 19:32 Відповісти
балотуйся ти, ніхто ж не забороняє.
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06.11.2023 20:07 Відповісти
якби балотувався, то не піарився б на допомозі ЗСУ, бо це аморально. Маса людей допомагає, але віддає перевагу не світити це, репортажі не робить
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06.11.2023 23:00 Відповісти
ти ще скажи щось про аморальність іншим не менш відомим волонтерам. Нехай вони тобі з матами пояснять, як їм потрібен не стільки піар, як публічний звіт про їхні благі справи.

І ще: Я тут нижче виклав допис Бірюкова про ці ж самі РЕБи (а зайдеш до нього в телеграм - приблизно таку ж суму він напередодні просить на причепи для пересувних лазень). То там дізнаєшся, що піар Пороха - "з прицілом": він таким чином збирає бабло для "Справи Громад"- Порох подвоює суму зібраного Справою Громад. Чим більше ми туди задогнатимо, тим більше Порох задонатить зі свого фонду. Чим це погано?
Хоч тепер втямиш, для чого піар Пороху?
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06.11.2023 23:18 Відповісти
Якщо Притула збирається балотуватись, то він заслуговує на таку саму критику і негатив. Це називається монетизувати. І так далі. Збирає бабло - те саме, що засіває одномандатний округ у масштабі всієї країни. А це хвороба суспільства, коли у минулі роки раз за разом писали, що такий то депутат підгодовував свій округ, а потім той за нього проголосував. Якби ще не було корупції за каденції Порошенко, а якщо вона буяла цвітом, то і кошти походженням не лише від Рошену. Лише з митниці чиновники клали в кишені 4-5 млрд. дол. А з труби дизельпроводу скільки?
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07.11.2023 00:26 Відповісти
То коли зеля балотується і призначає батьку пожитеву стіпендію,маючи вкраденими (і у ЗСУ теж) мінімум 2 мільярди $ - це мабуть мінус.
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06.11.2023 21:18 Відповісти
а що Порошенко робить це все з огляду на конкуренцію із Зеленським
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06.11.2023 22:55 Відповісти
Чому Порошенко у 2014-2015 з "нуля" побудував ППО під Київом? Теж конкурував з зелезадим,чи шапкокрадом? Може с иректором чи партократом?
Скількиж тих,на яких тирмється рейтинг зе!
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07.11.2023 09:16 Відповісти
Мусів щось робити згідно з присягою. Але масштабні зловживання, корупція і імітація реформ - це проти присяги. Тому і проголосували за іншого, що мали реакцію на таке керування з огляду на очікування після Майдану. Пригадайте, Порошенка на 3-4 рік вже порівнювали із Януковичем, дали прізвисько мародер. Це до того, як Зеленський зявився на арені.
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07.11.2023 13:56 Відповісти
І хтож це зробив,і робить досі? Чому раша і рашисти активно підтримували зелезадого?
Расеяне яки вірять російскому телевізору,бо він (Порошенко) для України зробив більше,ніж всі на посаді президент разом! А це не подобається тільки кремлю і расєянам,не залежно від громадянства. "Еще один срок (Порошенко) расия не вьідержит!" В.В.Х.
Чому Порошенко ворог тільки для двох Вов-недомірків(зе+ху)?
На 2році зе "Не того мародером називали!" - за реальне мародерство зе&к95!
Чому зелезадий злякався ху в перший тиждень,поки через ізраільського дипломата не передали,що ху його знищувати не буде,хоч він і зрадник,який не виконав обіцянки?
Такі питаня НЕ цікавлять рашистів,а от і далі нападати на Пороха,який і зараз РЕАЛЬНО робить для перемоги білше,ніж зезидент,продовжують!
Тому питаня!
ХТО ТИ Є?
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07.11.2023 16:45 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу за бескінечну допомогу нашім
армійцям і любов до України і Українців 👍🏼🙏🏼❤️
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06.11.2023 19:57 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3164 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" про цей РЕБівський проект, просить допомоги в завершенні першої дослідної партії шість комплекстів :

"******* війна - війна не лише артилерії та піхоти, танків та РСЗВ. ******* війна, мабуть у першу чергу, війна БПЛА та систем радіоелектронної боротьби.
А тепер дивимося вступну інформацію за новим проєктом.
1) Дуже специфічне, унікальне та ефективне обладнання - отримане по лінії допомоги міжнародних партнерів. Радіус дії в десяток кілометрів, можливості придушення широкого діапазону частот, аналізатори та унікальне програмне забезпечення. Задавить fpv, зведе з глузду Орлан-10, задушить Ланцет.
2) Абсолютно нові та дуже потужні пікапи - отримано по лінії допомоги міжнародних партнерів.
Ось тільки є маленька проблема: у цьому випадку це були різні країни та різні програми допомоги. І поява проєкту встановлення ЦЬОГО обладнання на ЦЕЙ пікап є результатом оптимізації вже наших військових.
Справа за малим. Для створення цього комплексу потрібно докупити енергетичне обладнання, додати потужні генератори, кілька комп'ютерів, великі акумулятори тощо. Цінник на одну машину виходить 672 544 гривні, а таких комплексів вже зараз є 6 штук. Разом вийшло 4 035 264 гривень, з яких половину традиційно сплатить Петро Порошенко.
І ось питання - чи потягнемо ми оперативно зібрати 2 мільйони гривень?

💳 ТІЛЬКИ ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331"
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06.11.2023 20:50 Відповісти
завтра перекину, пенсію отримав, тільки в мене такий бздик: по понеділкам і п'ятницям гроші нікому не даю не позичаю...
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06.11.2023 20:52 Відповісти

"Бздик" - "пердіння"
БЗИК, -а, ч., розм. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Нав'язлива https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідея , ідея-фікс; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE дивацтво , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0 примха .
Це - російський ідіоматичний вислів
Не ображася: це - дружня поправка
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08.11.2023 08:42 Відповісти
73/43% зебілам та хоч кілок на голові теши, ніяк не доходить, що
- Порох нічим не підгодовує виборців, він навпаки, заохочує їх донатити на богоугодні справи;
- ніби він очолював "масштабні зловживання, корупцію і імітацію реформ", насправді - з точністю до навпаки (згадаймо прийняти антикорпційне законодавство, отриманий безвіз, тощо); а ярлики "мародер, барига" безпідставно навішали на нього політичні вороги - які вже після 2019-го в УПЕРЕДЖЕНИХ розслідуваннях вже чинною владою НЕ ПІДТВЕРДИЛИСЬ;
- суцільна брехня про те, що до Пороха доходило корупційне бабло з митниці, з "труби мертвечука".. а ще що "Рошен" - це корупція... блін, де в чому, де хоча би звинувачення? І ще відмічаю чергові вишеньки на купі цього гною: "низкая эффективность использования собственных активов в интересах обороны Украины"(!!! - а де бабло на високу ефективність???); "Порошенко робить це все (волонтерить, тобто) з огляду на конкуренцію із Зеленським"; "волонтерство Пороха - аморальне, бо він збирається балотуватись" (в нардепи ВР, на Президента? хоча Порох заявив про свою мрію балотуватись в депутати Європарламенту)...
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07.11.2023 16:17 Відповісти
 
 