На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими "Орланами". ФОТО
Ефективні засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів - одна з найбільш гострих проблем на фронті.
Як говорять військові фахівці, зараз потрібні мобільні установки, які дозволяють оперативно пересуватися вздовж лінії фронту і "давити" вороже обладнання - зв’язок дронів-розвідників з дронами-камікадзе. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".
Днями Петро Порошенко оголосив про новий масштабний проєкт на 150 млн грн з виробництва потужних українських систем радіоелектронної боротьби, а сьогодні привіз техніку у підрозділ РЕБ. Порошенко долучився до виробництва мобільних установок РЕБ - і перша машина вже вирушає на фронт.
"Серед п’яти пріоритетів найбільш важлива потреба ЗСУ, про яку ви чули за останні чотири дні, - це РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти "Ланцетам", "Орланам", "Залам" та іншому непотребу російських орків, які дуже дошкуляють нашій обороні і нашому наступу", - говорить Порошенко.
"Ми започатковуємо нову співпрацю з розробки, виготовлення, монтажу і запуску засобів РЕБ, які базуються на обладнанні наших партнерів. Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова, і є робочі руки нашої команди. Обладнання, комплектація, запасні частини. І з цієї колаборації виходять дуже ефективні вироби. Один з них стоїть за моєю спиною і сьогодні вже від’їжджає на фронт", - пояснив Порошенко.
Військовий з підрозділу РЕБ додає: "мобільний РЕБ - це швидке пересування. Якщо не будемо швидко пересуватися - нас одразу знищать. Нам потрібно працювати на передовій. Не передовій - це найближча лінія зіткнення, де може під’їхати машинка. Швиденько відпрацювала і покинула своє місце", - розповідає боєць.
"Цей комплекс саджає "Орлан" або "Залу" на відстані мінімум 15 км. В ідеальних умовах це буде значно більше. Без "Зали" чи "Орлана" дрони-камікадзе "Ланцет" не можуть працювати. Коли система пеленгації знаходить відповідний засіб потужності, вона здатна його саджати і саджає", - пояснює Порошенко.
"Нам також передають сьогодні ремонтну майстерню, яка буде допомагати бійцям на передовій. Машини будуть у найкоротший термін ремонтуватися та продовжувати виконання бойових завдань. Зараз це дуже проблемне питання, але з цією машиною буде швидше. Бо поки що ремонтуємо на інших підрозділах і через волонтерів, своїми силами. Також нам привезли генератори і шини. Це запасні шини для нашої машинки і генератор для забезпечення безперебійного живлення, щоб ми могли у будь-яку погоду, у будь-яких умовах виконувати свої бойові завдання", - говорить захисник.
"Ми робимо все за один день, отримуємо перелік того, що потрібно - які комплектуючі, які запасні частини, які послуги, який бюджет на обладнання, монтаж, і протягом доби це вирішуємо", - говорить Порошенко.
"РЕБ - це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого 2022 року зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати. Не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога - і ми переможемо", - переконаний Порошенко.
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Головнокомандуючий Генерал Залужний
А ще той Порошенко вкрав в декого мозок та дівочість.
Ми починаємо виробництво потужних українських систем радіоелектронної боротьби.
«РЕБ - ключ до перемоги у війні безпілотників», - сказав Валерій Залужний у The Economist.
Саме тому ми вже багато місяців шукали спеціалістів, тестували техніку, купували деталі.
Скажу відверто, у цей проєкт мало хто вірив. Хоч на папері все сходилося, але виглядав він нереально, допоки ми не побачили його в дії.
Проєкт реалізувала одна з найкращих в Україні команд, яка ще з початку російського вторгнення - з 2014 року - виробляла системи РЕБ. Їхні системи і зараз стоять на озброєнні. Але кількість дронів значно зросла, і тепер нам необхідні потужніші системи.
Тому, коли я побачив на папері, що цей РЕБ може «задавити» російські БПЛА на відстані до 20 (!) кілометрів, засліпити «Зали» та «Орлани» так, щоби вони більше не могли коригувати ланцети по наших позиціях, а наші дрони водночас могли спокійно діставати ворога - то це видавалось фантастикою.
Але наша команда повірила розробникам. Тому я не просто побачив, як цей РЕБ з креслення перетворився на випробувальний зразок, не просто побачив його випробування на полігоні - тепер ми інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень.
Ви правильно зрозуміли - ми запускаємо виробництво потужних РЕБ-систем, які прикриватимуть наше військо на найбільш гарячих напрямках - під Авдіївкою, Роботиним і на лівому березі Дніпра.
Працюємо разом на перемогу і до перемоги!
все воюющие комплексы должны стоять на военном шасси, а не на гражданских пикапах сомнительной ремонтопригодности.
Зебилы выбрали то что хотели! А "накрыло всех"!
А обьяснять идиоту основы - бесполезно
Може тому,що дурних не задавав?!
На том,что осталось от завода запустить производство "козака" и даже дешевого "мерседеса" проще,чем "волыни".
Простейший вопрос "кто их по такой себестоимости купит?
У вас что 3 класса и 8 коридоров или вуз через папуп + КВН как у зели?!!
Первый вопрос,который зададут в автофирме(любой!) сколько тысяч (сотен) в год их будут производить? Кому их будете продавать,с учетом конкуренции по цене/качесву не только ведущей десятке,а и сотням мелких автопроизводитеей в мире?
И последнее! В курсе цены гражданского и военного варианта и количествач/часов и квалификации рабочих на сборке,сортировке,прогоне,ЛСТИ и тд?
Хоть расшифруй без G что есть ЛСТИ и чем они занимались.
Тогда поговорим о твоей квалификации и понятии произодства,стоимости и себестоимости!
сравнение с часами не корректное, это точная механика и производство чипов - очень дорогое одноразово создаваемое производство под конкретный продукт, а здесь перепрограммирование уже существующего производства.
Уровень....
Ну и лапоть!
Может фляги по 7$?
І ще: Я тут нижче виклав допис Бірюкова про ці ж самі РЕБи (а зайдеш до нього в телеграм - приблизно таку ж суму він напередодні просить на причепи для пересувних лазень). То там дізнаєшся, що піар Пороха - "з прицілом": він таким чином збирає бабло для "Справи Громад"- Порох подвоює суму зібраного Справою Громад. Чим більше ми туди задогнатимо, тим більше Порох задонатить зі свого фонду. Чим це погано?
Хоч тепер втямиш, для чого піар Пороху?
Скількиж тих,на яких тирмється рейтинг зе!
Расеяне яки вірять російскому телевізору,бо він (Порошенко) для України зробив більше,ніж всі на посаді президент разом! А це не подобається тільки кремлю і расєянам,не залежно від громадянства. "Еще один срок (Порошенко) расия не вьідержит!" В.В.Х.
Чому Порошенко ворог тільки для двох Вов-недомірків(зе+ху)?
На 2році зе "Не того мародером називали!" - за реальне мародерство зе&к95!
Чому зелезадий злякався ху в перший тиждень,поки через ізраільського дипломата не передали,що ху його знищувати не буде,хоч він і зрадник,який не виконав обіцянки?
Такі питаня НЕ цікавлять рашистів,а от і далі нападати на Пороха,який і зараз РЕАЛЬНО робить для перемоги білше,ніж зезидент,продовжують!
Тому питаня!
ХТО ТИ Є?
армійцям і любов до України і Українців 👍🏼🙏🏼❤️
"******* війна - війна не лише артилерії та піхоти, танків та РСЗВ. ******* війна, мабуть у першу чергу, війна БПЛА та систем радіоелектронної боротьби.
А тепер дивимося вступну інформацію за новим проєктом.
1) Дуже специфічне, унікальне та ефективне обладнання - отримане по лінії допомоги міжнародних партнерів. Радіус дії в десяток кілометрів, можливості придушення широкого діапазону частот, аналізатори та унікальне програмне забезпечення. Задавить fpv, зведе з глузду Орлан-10, задушить Ланцет.
2) Абсолютно нові та дуже потужні пікапи - отримано по лінії допомоги міжнародних партнерів.
Ось тільки є маленька проблема: у цьому випадку це були різні країни та різні програми допомоги. І поява проєкту встановлення ЦЬОГО обладнання на ЦЕЙ пікап є результатом оптимізації вже наших військових.
Справа за малим. Для створення цього комплексу потрібно докупити енергетичне обладнання, додати потужні генератори, кілька комп'ютерів, великі акумулятори тощо. Цінник на одну машину виходить 672 544 гривні, а таких комплексів вже зараз є 6 штук. Разом вийшло 4 035 264 гривень, з яких половину традиційно сплатить Петро Порошенко.
І ось питання - чи потягнемо ми оперативно зібрати 2 мільйони гривень?
💳 ТІЛЬКИ ПРИВАТ24 - 5169 3305 2068 6400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331"
"Бздик" - "пердіння"
БЗИК, -а, ч., розм. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 Нав'язлива https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%8F ідея , ідея-фікс; https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE дивацтво , https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%85%D0%B0 примха .
Це - російський ідіоматичний вислів
Не ображася: це - дружня поправка
- Порох нічим не підгодовує виборців, він навпаки, заохочує їх донатити на богоугодні справи;
- ніби він очолював "масштабні зловживання, корупцію і імітацію реформ", насправді - з точністю до навпаки (згадаймо прийняти антикорпційне законодавство, отриманий безвіз, тощо); а ярлики "мародер, барига" безпідставно навішали на нього політичні вороги - які вже після 2019-го в УПЕРЕДЖЕНИХ розслідуваннях вже чинною владою НЕ ПІДТВЕРДИЛИСЬ;
- суцільна брехня про те, що до Пороха доходило корупційне бабло з митниці, з "труби мертвечука".. а ще що "Рошен" - це корупція... блін, де в чому, де хоча би звинувачення? І ще відмічаю чергові вишеньки на купі цього гною: "низкая эффективность использования собственных активов в интересах обороны Украины"(!!! - а де бабло на високу ефективність???); "Порошенко робить це все (волонтерить, тобто) з огляду на конкуренцію із Зеленським"; "волонтерство Пороха - аморальне, бо він збирається балотуватись" (в нардепи ВР, на Президента? хоча Порох заявив про свою мрію балотуватись в депутати Європарламенту)...