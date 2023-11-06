На фронт підрозділу РЕБ передали машину для боротьби з ворожими "Орланами". ФОТО

Ефективні засоби радіоелектронної боротьби проти російських дронів - одна з найбільш гострих проблем на фронті.

Як говорять військові фахівці, зараз потрібні мобільні установки, які дозволяють оперативно пересуватися вздовж лінії фронту і "давити" вороже обладнання - зв’язок дронів-розвідників з дронами-камікадзе. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

Днями Петро Порошенко оголосив про новий масштабний проєкт на 150 млн грн з виробництва потужних українських систем радіоелектронної боротьби, а сьогодні привіз техніку у підрозділ РЕБ. Порошенко долучився до виробництва мобільних установок РЕБ - і перша машина вже вирушає на фронт.

"Серед п’яти пріоритетів найбільш важлива потреба ЗСУ, про яку ви чули за останні чотири дні, - це РЕБ. Засоби радіоелектронної боротьби, які здатні протидіяти "Ланцетам", "Орланам", "Залам" та іншому непотребу російських орків, які дуже дошкуляють нашій обороні і нашому наступу", - говорить Порошенко.

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"Ми започатковуємо нову співпрацю з розробки, виготовлення, монтажу і запуску засобів РЕБ, які базуються на обладнанні наших партнерів. Тут є значна німецька складова, тут є італійська, французька складова, і є робочі руки нашої команди. Обладнання, комплектація, запасні частини. І з цієї колаборації виходять дуже ефективні вироби. Один з них стоїть за моєю спиною і сьогодні вже від’їжджає на фронт", - пояснив Порошенко.

Військовий з підрозділу РЕБ додає: "мобільний РЕБ - це швидке пересування. Якщо не будемо швидко пересуватися - нас одразу знищать. Нам потрібно працювати на передовій. Не передовій - це найближча лінія зіткнення, де може під’їхати машинка. Швиденько відпрацювала і покинула своє місце", - розповідає боєць.

"Цей комплекс саджає "Орлан" або "Залу" на відстані мінімум 15 км. В ідеальних умовах це буде значно більше. Без "Зали" чи "Орлана" дрони-камікадзе "Ланцет" не можуть працювати. Коли система пеленгації знаходить відповідний засіб потужності, вона здатна його саджати і саджає", - пояснює Порошенко.

"Нам також передають сьогодні ремонтну майстерню, яка буде допомагати бійцям на передовій. Машини будуть у найкоротший термін ремонтуватися та продовжувати виконання бойових завдань. Зараз це дуже проблемне питання, але з цією машиною буде швидше. Бо поки що ремонтуємо на інших підрозділах і через волонтерів, своїми силами. Також нам привезли генератори і шини. Це запасні шини для нашої машинки і генератор для забезпечення безперебійного живлення, щоб ми могли у будь-яку погоду, у будь-яких умовах виконувати свої бойові завдання", - говорить захисник.

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"Ми робимо все за один день, отримуємо перелік того, що потрібно - які комплектуючі, які запасні частини, які послуги, який бюджет на обладнання, монтаж, і протягом доби це вирішуємо", - говорить Порошенко.















"РЕБ - це врятовані життя, це збережений темп наступу, це закривання очей російської розвідки. Тому треба концентруватися на цьому. Ми бачимо, що росіяни за час з 24 лютого 2022 року зробили величезний прогрес. Нам треба їх випереджати. Не відставати, а випереджати для того, щоб їм не залишати жодного шансу. Саме в такому стилі ми маємо перемагати ворога - і ми переможемо", - переконаний Порошенко.