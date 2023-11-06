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Засуджено до 15 років ув’язнення ексдепутата-зрадника, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", - СБУ. ФОТО

Колишній депутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення росії був завербований кадровим співробітником головного управління генштабу ЗС рф (відомого як гру), отримав 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за вказівкою агресора зрадник збирав розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Національної поліції.

Згодом він отримав завдання розробити концепцію так званої "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

"За задумом ворога, загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу рф. У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у лавах місцевої окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

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Для виконання ворожого завдання зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення так званої "МНР", яке планував відправити на "погодження" до москви.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді ще до початку повномасштабного вторгнення рф він очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захопленнями регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення фейкової "МНР".

Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії й затримали на початку літа 2022 року.

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За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років позбавлення волі.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Засуджено до 15 років ув’язнення ексдепутата-зрадника, який хотів створити Миколаївську народну республіку, - СБУ 01
Засуджено до 15 років ув’язнення ексдепутата-зрадника, який хотів створити Миколаївську народну республіку, - СБУ 02
Засуджено до 15 років ув’язнення ексдепутата-зрадника, який хотів створити Миколаївську народну республіку, - СБУ 03

Автор: 

Миколаївська область (2301) СБУ (12986)


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Топ коментарі
+15
Знову ця ківаловська "одеська юридична академія", розсадник коллаборантів-русофілів в Україні...
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06.11.2023 17:15 Відповісти
+12
ЗРАДНИК ЯКІЙ ТІЛЬКИ ХОТІВ!!! А Баканова? - він же задовольнив хотєлкі Кремля
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06.11.2023 17:13 Відповісти
+6
Це смітт'я ...просто смітт'я
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06.11.2023 17:19 Відповісти
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ЗРАДНИК ЯКІЙ ТІЛЬКИ ХОТІВ!!! А Баканова? - він же задовольнив хотєлкі Кремля
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06.11.2023 17:13 Відповісти
Ну то або на розмінування, або на копальні треба відправляти, а не на тюремні курорти....
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06.11.2023 17:14 Відповісти
Знову ця ківаловська "одеська юридична академія", розсадник коллаборантів-русофілів в Україні...
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06.11.2023 17:15 Відповісти
Чергове старе дурне дурко яке вагітне смердючим савком...
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06.11.2023 17:15 Відповісти
Та в нас Боневтік хотів УНР, то й що?
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06.11.2023 17:18 Відповісти
От як отаке ''зашкварене'' взагалі до виборів допустили???
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06.11.2023 17:18 Відповісти
Там такой - каждый второй.
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06.11.2023 20:09 Відповісти
Це смітт'я ...просто смітт'я
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06.11.2023 17:19 Відповісти
Так, сміття. Але ж то своє, зелено-ригівске сміття.
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06.11.2023 17:33 Відповісти
Тамбовский вовк йому свій , а для мене воно , курява у канаві ...моє місто Миколаїв !
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06.11.2023 17:46 Відповісти
А я і досі мешкаю у Миколаєві. І знаю скіки того зелено-ригівского сміття разом з вовками тамбовськими мешкають у місті - у 19 році - 80% відали за цю спільну зв'язку - аби не Порошенко.
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06.11.2023 18:15 Відповісти
"Освітянин" - старий совкодрочер і путінофіл який не вміє користуватись компютером, а пише свою паранойю від руки на пожованих папірцях. Таких прибитих "освітян" що не знають як увімкнути компютер в Украіні десятки тисяч. Шо зєля, забереш іх собі в універ майбутнього ?
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06.11.2023 17:27 Відповісти
Викладачами?
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06.11.2023 17:40 Відповісти
Праффесорами !! Не нижче ...
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06.11.2023 17:51 Відповісти
А чому ж в статті немає ні слова про «очільника» т.зв. Одеської юридичної академії,- всім відому мразь кідалова, що вольготно собі керує цими вибл@дками, координує їх і продовжує їх надихати вже самим фактом власної біографії ?

Впевнений,- саме кідалов і писав це «обґрунтування» проголошення тієї мИнИрИ ! (((
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06.11.2023 18:09 Відповісти
ИТК на Желтых Водах ещё функционирует
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06.11.2023 19:02 Відповісти
А де був Арахамія? Були донецькі, а зараз миколаївські.
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06.11.2023 19:28 Відповісти
таким спочатку потрібно ломати коліна, а потім і до суду
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06.11.2023 21:14 Відповісти
А оманськи осел все ще на волі.
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06.11.2023 21:53 Відповісти
 
 