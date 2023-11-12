Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ. ФОТО

Важко пораненому українському захиснику, спортсмену, інструктору PSC Україна Вадиму Ковалю потрібна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби (IPSC Ukraine).

"Один з наших найкращих офіцерів на полігоні. Перший IROA в Україні. Інструктор IPSC Україна. Активний спортсмен. Чудова особистість і людина Вадим Коваль нещодавно отримав важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

З перших днів повномаштабної війни та російського вторгнення в Україну Вадим Коваль став у строю борців і зробив все можливе у боротьбі за свободу.

"Вадим живий і зараз бореться за своє життя. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати його", - зазначили у Федерації.

Для пожертв Польщі та ЄС:

https://zrzutka.pl/en/4dh3r8

Для допомоги на лікування Вадима Коваля

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Номер картки банки:

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