Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ. ФОТО
Важко пораненому українському захиснику, спортсмену, інструктору PSC Україна Вадиму Ковалю потрібна допомога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби (IPSC Ukraine).
"Один з наших найкращих офіцерів на полігоні. Перший IROA в Україні. Інструктор IPSC Україна. Активний спортсмен. Чудова особистість і людина Вадим Коваль нещодавно отримав важкі поранення", - йдеться в повідомленні.
З перших днів повномаштабної війни та російського вторгнення в Україну Вадим Коваль став у строю борців і зробив все можливе у боротьбі за свободу.
"Вадим живий і зараз бореться за своє життя. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати його", - зазначили у Федерації.
Для пожертв Польщі та ЄС:
Для допомоги на лікування Вадима Коваля
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5375 4112 1034 2411
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А міністру здоавоохранения?
А новому миністру оборони?
А Шмигалю?
Та іншим чиновникам.
Це їх відповідальність. Вони повинні забезпечити лікування.
Звісно, народу України велика поляка за донати та допомогу.
Але « влада» не повинна робити вигляд що це не її діло.
Героям Слава!
Видужання Герою !