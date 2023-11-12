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Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ. ФОТО

Важко пораненому українському захиснику, спортсмену, інструктору PSC Україна  Вадиму Ковалю потрібна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Всеукраїнської федерації практичної та високоточної  стрільби (IPSC Ukraine).

"Один з наших найкращих офіцерів на полігоні. Перший IROA в Україні. Інструктор IPSC Україна. Активний спортсмен. Чудова особистість і людина Вадим Коваль нещодавно отримав важкі поранення", - йдеться в повідомленні.

З перших днів повномаштабної війни та російського вторгнення в Україну Вадим Коваль став у строю борців і зробив все можливе у боротьбі за свободу.

"Вадим живий і зараз бореться за своє життя. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати його", - зазначили у Федерації.

Для пожертв Польщі та ЄС: 

https://zrzutka.pl/en/4dh3r8

Для допомоги на лікування Вадима Коваля

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/2noHkTJhdx

Номер картки банки:

5375 4112 1034 2411

Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ 01
Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ 02
Захиснику України, спортсмену Вадиму Ковалю, який зазнав важкого поранення, потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ 03

Автор: 

допомога (8483) ЗСУ (7714) медична допомога (114)


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Топ коментарі
+16
Тримайся! +
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12.11.2023 10:16 Відповісти
+15
Швидкого тобі одужання Герою!
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12.11.2023 10:15 Відповісти
+15
Все буде добре, друже, одужуй...
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12.11.2023 10:15 Відповісти
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Швидкого тобі одужання Герою!
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12.11.2023 10:15 Відповісти
Все буде добре, друже, одужуй...
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12.11.2023 10:15 Відповісти
Господи, що ж ці прокляті кацапи з нами роблять, за що !? Невже, колись українці їм пробачать і забудуть. Невже ми не станемо такими як поляки, котрі впитують ненавість до кацапів з молоком матері? Але теж не всі.
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12.11.2023 14:06 Відповісти
Тримайся! +
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12.11.2023 10:16 Відповісти
А Презіденту писати не пробували ?

А міністру здоавоохранения?

А новому миністру оборони?

А Шмигалю?

Та іншим чиновникам.

Це їх відповідальність. Вони повинні забезпечити лікування.

Звісно, народу України велика поляка за донати та допомогу.
Але « влада» не повинна робити вигляд що це не її діло.

Героям Слава!
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12.11.2023 11:35 Відповісти
Вони багато чого повинні, але маємо те, що маємо. Наша допомога добровільна, ніхто не примушує.
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12.11.2023 12:49 Відповісти
+. Одужуй, Герою.
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12.11.2023 10:29 Відповісти
В мене чомусь банк пише забраковано. Пізніше ще спробую.
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12.11.2023 10:33 Відповісти
І у мене з приват не переводяться
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12.11.2023 11:10 Відповісти
В мене теж з приват.
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12.11.2023 11:22 Відповісти
нормально пройшло
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12.11.2023 12:20 Відповісти
АЮ ні, чомусь скасовано...
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12.11.2023 12:39 Відповісти
В мене три спроби забраковано.
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12.11.2023 12:44 Відповісти
В мене через монобанк пройшло.
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12.11.2023 12:57 Відповісти
Швидкого одужання. Щасти тобі наш Герой.
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12.11.2023 10:34 Відповісти
Жах!😥
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12.11.2023 11:01 Відповісти
Боже, поможи воїну...
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12.11.2023 12:21 Відповісти
+
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12.11.2023 14:25 Відповісти
Ведаю яго асабіста. Адзін з нямногіх правільных беларусаў. Трымайся, Вадзік!
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12.11.2023 15:21 Відповісти
Господи, допоможи !
Видужання Герою !
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12.11.2023 15:55 Відповісти
А шо наша зелена мерзотна влада во главе з зеленою шмарклею вже все вкрали.
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12.11.2023 17:02 Відповісти
Попытался заплатить с приват24. Не пропускают.
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12.11.2023 21:54 Відповісти
 
 