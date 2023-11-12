Доба на Донеччині: удари по 8 населених пунктах, три людини загинули. ФОТОрепортаж

Армія рф протягом доби атакувала міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, селища Південне, Північне, села Міньківка, Новоукраїнка, Тоненьке. Внаслідок обстрілів пошкоджено 30 житлових будинків, дитячий садок, автомобіль.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

З "Градів" окупанти вдарили по Торецьку – вбили двох людей. Пошкоджено 20 приватних і 3 багатоквартирних будинки, автомобіль.Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Міньківка загинула цивільна особа.

По Північному росіяни гатили з артилерії. Зруйновано 2 багатоквартирних будинки.

Крім того, стало відомо про поранену цивільну особу, яку було травмовано під час артобстрілу в Авдіївці 10 листопада.

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