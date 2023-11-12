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В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом. ФОТОрепортаж

В Одесі вирує негода, у місті сильний вітер. Комунальні служби ліквідують наслідки негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Одеса.Офіційно".

"Звертаємося до мешканців: обмежити пересування вулицями міста", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду знеструмлено 27 населених пунктів на Полтавщині

В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом 01
В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом 02
В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом 03
В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом 04

Автор: 

негода (761) Одеса (5538)


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12.11.2023 11:35 Відповісти
Плитку перекладывать и время есть и деньги, а старые трухлявые деревья обрезать ни того ни другого не хватает. Конечно, на обрезке деревьев бюджет же не *освоишь*. Сейчас у каждого местного мера уже свой бетонный и асфальтный заводик через который отмывается бюджетное бабло.
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12.11.2023 11:46 Відповісти
як же Ви помиляєтесь коли пишете "Конечно, на обрезке деревьев бюджет же не *освоишь*"
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12.11.2023 11:56 Відповісти
Не, ну всегда есть время удивиться находчивости наших чиновников в освоении бюджета. Черновецкий например миллиарды мог освоить только на очистке улиц от снега которого не было. Но ето уже безбожный открытый грабеж среди белого дня. Кроме того ето сезонное явление. А вот перекладывание плитки и асфальта ето можно круглый год списывать сколько захочешь и никто концов не найдет. Когда то знакомый бизнесмен очень долго с меня смеялся когда я сказал что на дорогах чиновники воруют 50% денег. Говорит, если 80% ворует то ето очень скромный чиновник. Обычно 90% теряется по карманах от выделения из бюджета до дороги.
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12.11.2023 12:21 Відповісти
Тут є нюанс при зрізання дерев - це активісти, які будуть битись в конвульсіях , що їм кисню не вистачає і приковувати себе до дерев)))
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12.11.2023 12:40 Відповісти
На Шампанский лучше не заходить наполовину завален обломками деревьев и ветер порывисто-сильный продолжает "наклонять" деревья. Больше всего шкоды от тополей.
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12.11.2023 12:05 Відповісти
тополі не для міста, але вони невибагливі і швидко ростут, наперед ніхто не бажае думати
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12.11.2023 13:45 Відповісти
 
 