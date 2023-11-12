В Одесі вирує негода, мешканців просять обмежити пересування містом. ФОТОрепортаж
В Одесі вирує негода, у місті сильний вітер. Комунальні служби ліквідують наслідки негоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Одеса.Офіційно".
"Звертаємося до мешканців: обмежити пересування вулицями міста", - йдеться у повідомленні.
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