Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ. ФОТОрепортаж
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.
Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час поїздки він розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.
"Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання. Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках, наближаємо нашу Перемогу", - зауважив Сирський.
Топ коментарі
+28 18c49ed2
показати весь коментар12.11.2023 11:56 Відповісти Посилання
+22 matveich hard
показати весь коментар12.11.2023 12:10 Відповісти Посилання
+17 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар12.11.2023 12:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а сирський мабудь головний генерал України....
- Это "хлюпалка".
- А-а-а
Де ви тут побачили "вихваляти генералів"?
Генерал-полковник в Україні не тямить - у чому? Там на фото АГС та якісь мапи... то у чому?
у 2005 році - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національну академію оборони України (оперативно-стратегічний рівень) із золотою медаллюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-logos-2 [2] .
Командував https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 72-ю механізованою бригадою .
З початком бойових дій на Сході України був начальником штабу АТО.
Етнічний українець легко може бути ментально кацапом.
Це все на що ви здатні, хамовитий росіянин?
А якби я назвався "Павліком Морозовим" - ви би казали що я "здав тата чекістам"?
Опудало з прапорцем США не знає що генерал США у відставці не може поїхати десь повоювати, бо є закон (майже у всіх країнах НАТО). Порушивши цей закон він втратить свої привілеї як ветеран і може понести кримінальну відповідальність. Це у вас, кацапе, на війну в Україну ходили у відпустку цілими підрозділами та з бронетехнікою, в цивілізованих країнах існує закон.