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Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час поїздки він розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.

"Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання. Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках, наближаємо нашу Перемогу", - зауважив Сирський.

Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 01
Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 02
Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 03
Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 04
Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 05
Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку. Сили оборони діють професійно, - Сирський

Автор: 

Лиман (232) Бахмут (1563) Сирський Олександр (663)


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Топ коментарі
+28
Опять из ОПы пошел пиар любимого генерала? Что там говорил "слуга" Шевченко? Что это на 99% новый главком? А ЗСУ спросили? Ну-ну ...
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12.11.2023 11:56 Відповісти
+22
розкручування сирського йде повним ходом, зе-вівці хавають аж слини летять, він уже розглядав на Бахмуті, Соледарі та десятки населених пунктів навколо них, результатом став єдиний рух ворога за рік.
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12.11.2023 12:10 Відповісти
+17
Якщо вже цілий генерал розглядають з розумним виглядом станковий гранатомет АГС, прийнятий на озброєння в 1971 році ще за часів СРСР, то це точно буде "жопа", а от з трьома "же", чи трьома "пе" це вже як повезе, але точно не тим, до кого цей геній-контрнаступака приїжджав з "інспекцією", інспектор... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 12:04 Відповісти
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Опять из ОПы пошел пиар любимого генерала? Что там говорил "слуга" Шевченко? Что это на 99% новый главком? А ЗСУ спросили? Ну-ну ...
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12.11.2023 11:56 Відповісти
в підрозділі є посадо головного сержанта....
а сирський мабудь головний генерал України....
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12.11.2023 14:03 Відповісти
АГС розглядає ,ніби вперше бачить , нове озброєння . Фотосесія для піару ?
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13.11.2023 14:28 Відповісти
Дебіли ніколи не спрашивают. Ряди симпатиків мінського маньяка в ОПі порідшали (Люська вернулась до корита) але повна асенізація буде трохи згодом.
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12.11.2023 14:18 Відповісти
Десь там поряд і Резніков, із своїм кодлом розброньованих з Міноборони тримають оборону, мабуть…
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12.11.2023 11:57 Відповісти
по фото це якась фуйня совецка, він що агс перший раз бачить?
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12.11.2023 12:01 Відповісти
- А это что за хрень такая?
- Это "хлюпалка".
- А-а-а
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12.11.2023 12:09 Відповісти
Якщо вже цілий генерал розглядають з розумним виглядом станковий гранатомет АГС, прийнятий на озброєння в 1971 році ще за часів СРСР, то це точно буде "жопа", а от з трьома "же", чи трьома "пе" це вже як повезе, але точно не тим, до кого цей геній-контрнаступака приїжджав з "інспекцією", інспектор... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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12.11.2023 12:04 Відповісти
пєсєц ... порівняйте останнє і передостаннє фото, потім патякайте
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13.11.2023 11:30 Відповісти
розкручування сирського йде повним ходом, зе-вівці хавають аж слини летять, він уже розглядав на Бахмуті, Соледарі та десятки населених пунктів навколо них, результатом став єдиний рух ворога за рік.
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12.11.2023 12:10 Відповісти
"Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ"
Де ви тут побачили "вихваляти генералів"?
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12.11.2023 12:35 Відповісти
Олександр Станіславович Сирський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище.
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12.11.2023 12:32 Відповісти
писали що його батьки спокійнісенько себе почувають на Московії - людей там хапають за книжку українською, а ті непогано й живуть...
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12.11.2023 12:42 Відповісти
У 250 разів більше "наших" у ЗС РФ. Ото проблєма.
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13.11.2023 11:27 Відповісти
Коли вже це закінчиться щоб в Україні під час війни з росією у воєнному командувані були генерали з родичами на кацапстані? Навіть якщо людина не помічена в симпатіях до москви, то має спрацювати система ,,на всякий випадок,, Це ж просто інстинкт самозахисту мав би спрацювати. У нас свідомо на високих посадах родичі московських чинуш і бандюків.
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12.11.2023 13:04 Відповісти
Видає вигляд що він там в чомусь тямить....
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12.11.2023 13:34 Відповісти
А що - не тямить?
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12.11.2023 13:52 Відповісти
А що - тямить?
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12.11.2023 14:26 Відповісти
Я то не в курсі - тому й задав питання.
Генерал-полковник в Україні не тямить - у чому? Там на фото АГС та якісь мапи... то у чому?
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12.11.2023 15:08 Відповісти
Все починається в житті з малого.Судячи по тому де він навчався,в паркетно-шаркаючому,то навряд чи навіть толково командувати взводом.А звідти все інше,тому не дивуюсь навіть агс,він первинні в 90ті проходив,і не в Десні чи якомусь полігоні де все таки б/п була на відміну від іншого скорочення ,занепаду і деградації.
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13.11.2023 05:47 Відповісти
Олександр Станіславович Сирський - український військовик, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA генерал-полковник , командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України (з https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ); командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Командувач https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB ООС (https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Герой України (2022).

у 2005 році - закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Національну академію оборони України (оперативно-­стратегічний рівень) із золотою медаллюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-logos-2 [2] .

Командував https://uk.wikipedia.org/wiki/72-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 72-ю механізованою бригадою .

З початком бойових дій на Сході України був начальником штабу АТО.
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13.11.2023 11:37 Відповісти
Мабуть Полторак та Муженко того не знали що знаєте ви, і тому вони подали, а Порошенко затвердив Сирського на посаду командувача ООС 06.06.2019...
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13.11.2023 11:52 Відповісти
дерьмак Скабейчучці на гигах прямо сказав - наші головкоми.
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12.11.2023 14:22 Відповісти
Розповісте вашу "теорію" Денису Прокопенко?
Етнічний українець легко може бути ментально кацапом.
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12.11.2023 15:12 Відповісти
Заблукали, росіянин?
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12.11.2023 16:46 Відповісти
Судячи по "фамілії"?!
Це все на що ви здатні, хамовитий росіянин?
А якби я назвався "Павліком Морозовим" - ви би казали що я "здав тата чекістам"?
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12.11.2023 23:23 Відповісти
Тупе кацапе, що - вата підгоріла?
Опудало з прапорцем США не знає що генерал США у відставці не може поїхати десь повоювати, бо є закон (майже у всіх країнах НАТО). Порушивши цей закон він втратить свої привілеї як ветеран і може понести кримінальну відповідальність. Це у вас, кацапе, на війну в Україну ходили у відпустку цілими підрозділами та з бронетехнікою, в цивілізованих країнах існує закон.
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13.11.2023 01:27 Відповісти
Хто воює , тому не має , коли відосіки знімати . Морпіх з Маріуполя
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13.11.2023 18:51 Відповісти
 
 