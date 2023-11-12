Сирський відвідав воїнів на Бахмутському та Лиманському напрямках: Розглянув варіанти подальших дій та ефективність застосування наших військ. ФОТОрепортаж

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський здійснив робочу поїздку у військові частини, які виконують бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час поїздки він розглянув на місцях варіанти подальших дій, способи підвищення ефективності бойового застосування наших військ.

"Перевірив хід підготовки військових частин і підрозділів, що відновлюють боєздатність. В ході роботи було визначено конкретні завдання щодо підвищення якості навчання. Продовжуємо нищити ворога на всіх напрямках, наближаємо нашу Перемогу", - зауважив Сирський.













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