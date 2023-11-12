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Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони працює над очищенням території України від залишків знищеної ворожої техніки.

Про це в телеграмі повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.

Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.

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Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

  • чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
  • чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
  • чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.

Дивіться: На Авдіївському напрямку російська бронетехніка наїхала на власні ж міни та вибухнула. ВIДЕО

Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 01
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 02
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 03
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 04
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 05
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 06
Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки 07

Автор: 

Міноборони (7513) техніка (1869)


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Топ коментарі
+11
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12.11.2023 13:13 Відповісти
+3
Донором це все може бути хіба що для порожніх кацапських черепів замість мозку.
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12.11.2023 12:48 Відповісти
+1
Тю, чуть не забув, ще й iм`я, видишь ли машенька, а не Марiйка (Марiчка, Марусенька, Мерi)... Неподобство.
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12.11.2023 14:30 Відповісти
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добре, на ножі та виделки пійдуть
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12.11.2023 12:46 Відповісти
то там вже до МО непогано попрацював хтось
траків нема катків майже нема...
як то кажуть??
хто воює а хто косить бабло.
добре як що це ЗСУ на свої потреби...
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12.11.2023 12:47 Відповісти
Донором це все може бути хіба що для порожніх кацапських черепів замість мозку.
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12.11.2023 12:48 Відповісти
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12.11.2023 13:13 Відповісти
Пiдштаники в полоску - чисто драникоiднi, сарафан - кацапський, звичайний, медед, даже пьяный, и нафиг не упал, как украшение на стенке. Я уже не говорю шо стенка - явно кацапский клоповник, це ж не завалькована та вимазана раз на рiк бiлою глиною, тобто, вапном, для дезинфекцii вiд бактерiй та гризунiв... И нафига нам горбатого лепить...
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12.11.2023 14:24 Відповісти
Тю, чуть не забув, ще й iм`я, видишь ли машенька, а не Марiйка (Марiчка, Марусенька, Мерi)... Неподобство.
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12.11.2023 14:30 Відповісти
Куди тiльки дивиться панi Фарiон? хтозна.
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12.11.2023 14:32 Відповісти
😂
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12.11.2023 21:02 Відповісти
Хтось знає, чи відправляють броню на металобрухт, чи таке не приймають?
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12.11.2023 14:18 Відповісти
На крайньому фото схоже на наш танк. Проглядаються залишки пікселю.
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12.11.2023 15:03 Відповісти
Це той на якому намальовано величезне зю?..
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12.11.2023 16:41 Відповісти
Хех... А скільки ромів могли заробити собі "копієчку маленьку" на металобрухті...
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12.11.2023 22:34 Відповісти
ГЛАВНОЕ БЫСТРО ПЕРЕРАБОТАТЬ !)
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13.11.2023 11:57 Відповісти
 
 