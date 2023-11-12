Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони працює над очищенням території України від залишків знищеної ворожої техніки.

Про це в телеграмі повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.



Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.

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Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:

чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;

чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;

чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.

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