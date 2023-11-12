Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки. ФОТОрепортаж
Міністерство оборони працює над очищенням території України від залишків знищеної ворожої техніки.
Про це в телеграмі повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Виконуючи розпорядження Кабміну, Міноборони вже працює над розчищенням територій.
Залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.
Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Інспектуючи їх, експерти Міноборони разом із залученими консультантами перевіряють:
- чи може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ;
- чи може стати музейним експонатом або частиною виставок;
- чи може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.
Топ коментарі
+11 Олександр Дніпро
показати весь коментар12.11.2023 13:13 Відповісти Посилання
+3 Gary Grant
показати весь коментар12.11.2023 12:48 Відповісти Посилання
+1 alexandr shamov
показати весь коментар12.11.2023 14:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
траків нема катків майже нема...
як то кажуть??
хто воює а хто косить бабло.
добре як що це ЗСУ на свої потреби...