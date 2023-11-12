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Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: пошкоджено будинки та цивільне підприємство. ФОТО

Правоохоронці зафіксували наслідки артилерійських та мінометних обстрілів Вовчанська Харківської області збройними силами рф.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 10 та 11 листопада 2023 року окупанти обстрілювали м. Вовчанськ. Російські військові завдавали ударів по місту з артилерії та мінометів.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та цивільне підприємство.

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Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: пошкоджено будинки та цивільне підприємство 01
Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: пошкоджено будинки та цивільне підприємство 02
Наслідки ворожих ударів по Вовчанську: пошкоджено будинки та цивільне підприємство 03

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Автор: 

обстріл (29517) Харківщина (6054) Офіс Генпрокурора (3303) Вовчанськ (444)


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