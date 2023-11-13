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Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС. ФОТОрепортаж

За інформацією "Укренерго", наразі через негоду знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України. Знеструмлення фіксуються у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Сумській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, минулої доби рятувальники 48 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій, Чернігівській, Одеській, Херсонській, Миколаївській та Київській областях:

- розпилено та прибрано 48 повалених дерев;

- відбуксировано 6 транспортних засобів;

- відкачано 3 тис. 635 куб. м. води.

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Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС 01
Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС 02
Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС 03
Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС 04
Внаслідок негоди знеструмлено 153 населені пункти у 7 областях України, - ДСНС 05

Автор: 

негода (761) електроенергія (6282) ДСНС (5192)


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