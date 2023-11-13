Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю у рамках новоствореної дивізії збройних сил країни. Створення такого батальйону спрямоване на зміцнення оборони від можливих нападів з боку рф та Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє Міноборони Польщі.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відкрив нову військову частину в селищі Чартаєво, де розташована бронетанкова бригада, та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.
За його словами, створення танкового батальйону в Чартаєво спрямоване на зміцнення оборони від можливих нападів з боку росії та Білорусі.
"Ми усвідомлюємо небезпеку, ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити Російську імперію, яка завжди була небезпечною для своїх сусідів", - зазначив Блащак.
За даними Міноборони, у Чартаєво вже функціонує контейнерне містечко з необхідною соціальною та побутовою інфраструктурою, яку планують розширити.
Повідомляється, що в Чартаєво розмістять понад сотню солдатів, після розширення інфраструктури – кілька сотень на постійній основі. На додаток до нещодавно придбаних корейських танків K2, там будуть розміщені міномети Rak та зенітні установки Poprad.
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