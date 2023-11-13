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Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю. ФОТО

польща

Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю у рамках новоствореної дивізії збройних сил країни. Створення такого батальйону спрямоване на зміцнення оборони від можливих нападів з боку рф та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомляє Міноборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак відкрив нову військову частину в селищі Чартаєво, де розташована бронетанкова бригада, та зустрівся з військовослужбовцями новоствореної 1-ї піхотної дивізії.

За його словами, створення танкового батальйону в Чартаєво спрямоване на зміцнення оборони від можливих нападів з боку росії та Білорусі.

"Ми усвідомлюємо небезпеку, ми добре знаємо, що кремлівські правителі розв'язали війну, бо хочуть відновити Російську імперію, яка завжди була небезпечною для своїх сусідів", - зазначив Блащак.

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Польща розгорнула новий танковий батальйон на кордоні з Білоруссю 01

За даними Міноборони, у Чартаєво вже функціонує контейнерне містечко з необхідною соціальною та побутовою інфраструктурою, яку планують розширити.

Повідомляється, що в Чартаєво розмістять понад сотню солдатів, після розширення інфраструктури – кілька сотень на постійній основі. На додаток до нещодавно придбаних корейських танків K2, там будуть розміщені міномети Rak та зенітні установки Poprad.

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Автор: 

Білорусь (7987) кордон (4837) Польща (8659) Блащак Маріуш (111)


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Лошари, допоги асфальтувати треба івідосіки знімати, а вони в танчики бавляться
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13.11.2023 09:52 Відповісти
Красавцы.
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13.11.2023 09:58 Відповісти
Ще 4 фурні батальйони у місцях перетену кордону з Україною.
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13.11.2023 10:13 Відповісти
ти ще про зерно напиши
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13.11.2023 10:28 Відповісти
валынскаярэзня
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13.11.2023 11:43 Відповісти
треба тільки сподіватись, шо "наш чєлавєк в Варшавє" іх не розформує.....
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13.11.2023 10:48 Відповісти
 
 