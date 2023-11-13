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Затримано двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила та затримала ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що після ракетної атаки рф по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину рф, який проживає в Києві.

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За наявними даними, після отримання "звіту" з відповідними відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

"Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці", - зазначили у пресслужбі.

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Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас.

Як уточнили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, жінка визнавала правомірність збройної агресії рф та бажала, щоб швидше до Черкас зайшли російські війська. Також вона порівнювала українців з фашистами, яких потрібно знищувати, і захоплювалася взяттям ворогом українських міст.

Співробітники СБУ задокументували її злочинні дії та затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено: заборонену символіку країни-агресора; сувенірну продукцію з фотографіями путіна; паспорт громадянина рф; мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

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Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ); чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами.

Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 01
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 02
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 03
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 04
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 05
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 06
Затримано двох ворожих поплічників, які полювали на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ 07

Автор: 

Київ (19788) СБУ (13048) Черкаси (568) колабораціонізм (1178)


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Топ коментарі
+18
На телеграм-каналах их рожи уже показали - швабра и старый козёл !
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13.11.2023 10:28 Відповісти
+14
афуєть можна, справжні кацапи спокійно живуть і подорожують по країні, роблять фотки, я вже мовчу про їхніх кацапорилих чмирів!!!! А точно йде війна з рососією????
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13.11.2023 10:32 Відповісти
+10
Виходячи з віку цього колаборанта навряд він помре на волі!
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13.11.2023 10:33 Відповісти
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На телеграм-каналах их рожи уже показали - швабра и старый козёл !
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13.11.2023 10:28 Відповісти
Контррозвідці Служби Божої - Гранд Респект!
Давіть уродів Браття!
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13.11.2023 10:28 Відповісти
афуєть можна, справжні кацапи спокійно живуть і подорожують по країні, роблять фотки, я вже мовчу про їхніх кацапорилих чмирів!!!! А точно йде війна з рососією????
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13.11.2023 10:32 Відповісти
Ні, з Мордером, у котрому громадяни МОРДВИ.
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13.11.2023 10:35 Відповісти
Виходячи з віку цього колаборанта навряд він помре на волі!
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13.11.2023 10:33 Відповісти
Цю мерзоту треба знищувати і навіть якщо вони потрапляють до вязниці треба такі умови створити що б ця погань щоденно благала про смерть.
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13.11.2023 10:47 Відповісти
Які пріспєшнікі? навіщо писать дурню? ДИВЕРСАНТИ
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13.11.2023 10:48 Відповісти
Офигеть! Патроны Хубертус производства еще ГДР!
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13.11.2023 10:49 Відповісти
Запасливий философ, с-ка.
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13.11.2023 11:21 Відповісти
Таких докторів наук в нас половина, працюють з доплатами за наукові ступені, пенсія більше 7к.
Одним словом які професори така й освіта, нічогісінько не змінилось.
А ще є академія наук, де тисячам трутнів платять величезні гроші за те що вони бухають і дрімають по 8 год. в кабінетах.
Де здобутки вузів та академій ?
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13.11.2023 10:58 Відповісти
ЖДУНИ чекали в Україні > 30 років на парад ***** в Києві!
Це такіж, як і у Секретаріаті КМУ чекали на ПОСАДАХ, Бай А., Мехеда А., Вони, зкацаплені агенти, там так сидять, починаючи з керівництва, Кадрів, та держСекретарів!

Кари, московітам *****, страшної кари, а не посад в секретаріатах КМУ, ОДА,ВРУ, РНБОУ, ОПУ!!
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13.11.2023 11:01 Відповісти
В Черкаси,як і Київ у 90-х роках переїзддали кацапи з росії . Їм безкоштовно видавали квартири і прилаштовували на заводи. І вони не українізувались за ці роки взагалі. Це вата,яка тихенько сидить в Україні і ненавидить її. Тому не дивно,що ось таке трапляється. Потрібно їх депортувати додому,бо діла не буде. Рідну мамку здадуть за ідеї кацапії
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13.11.2023 11:22 Відповісти
Это все следствия недалекой политики - там же наши люди. Сколько лет эти "наши люди" ездили в Крым за паспортами. Долго еще будем это гавно разгребать.
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13.11.2023 11:24 Відповісти
Щодо недолугої політики згоден, а щодо паспортів, гадаю, у статті неточність. Отримати у Криму 'паспорт' рфії не маючи кримської прописки в українському паспорті було неможливо, принаймні, майже неможливо. Якісь окремі випадки за прямою вказівкою тамтешніх чиновників могли бути, але масово - точно ні. І судячи з паспорту цієї істоти, він його отримав у моск.області, а не в Криму.
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13.11.2023 12:05 Відповісти
Для фсбшників все можливо🙁
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13.11.2023 12:22 Відповісти
для них у маскви навіть окремий паспортньій стол є.
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13.11.2023 17:10 Відповісти
Так про це я і написав, що за вказівкою це можливо, а масово ніхто паспорти рф-ії там не роздавав. Навіть зараз. На окупованих територіях тепер роздають, але якщо, наприклад, у тебе лугандонська прописка і ти вирішив поїхати до Криму і разом там паспорт собі оформити, то навряд це вдасться, адже відправлять отримувати за місцем прописки, тобто у лугандоні.
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13.11.2023 17:29 Відповісти
Цих двох мерзотників , які працювали на агресора , придушать на зоні 100% 😠
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13.11.2023 12:21 Відповісти
А лучше обменять их на украинских военнопленных..
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13.11.2023 12:35 Відповісти
бажане за дійсне, хто їх придушить їм ще й платну камеру дадуть.
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13.11.2023 12:39 Відповісти
 
 