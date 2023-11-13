Затримано двох ворожих поплічників, які "полювали" на Patriot та фіксували наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки викрила та затримала ще двох поплічників агресора, які збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони та наслідки повітряних атак рф у Києві та Черкасах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української ППО, у тому числі зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також зловмисники виїжджали на місця повітряних ударів агресора та фотографували там наслідки ворожих "прильотів". Приховані фотознімки робили з різних ракурсів та прив’язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що після ракетної атаки рф по Черкасах 21 вересня цього року жінка зробила приховані фото пошкодженої будівлі у центрі міста та переслала їх своєму спільнику, громадянину рф, який проживає в Києві.

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За наявними даними, після отримання "звіту" з відповідними відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку.

Втім, співробітники СБУ викрили плани зловмисника і затримали його після того, як він вже придбав квитки до однієї з європейських країн.

"Як встановило розслідування, затриманим виявився доктор філософії, колишній викладач одного із Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення рф розпочав приховано відслідковувати місця базування Сил оборони в столиці", - зазначили у пресслужбі.

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Згодом до підривної діяльності він залучив свою знайому з Черкас.

Як уточнили у пресслужбі Офісу Генпрокурора, жінка визнавала правомірність збройної агресії рф та бажала, щоб швидше до Черкас зайшли російські війська. Також вона порівнювала українців з фашистами, яких потрібно знищувати, і захоплювалася взяттям ворогом українських міст.

Співробітники СБУ задокументували її злочинні дії та затримали за місцем проживання.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів було виявлено: заборонену символіку країни-агресора; сувенірну продукцію з фотографіями путіна; паспорт громадянина рф; мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

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Наразі слідчі Служби безпеки кваліфікували протиправні дії затриманих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ); чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами.













