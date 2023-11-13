Окупанти обстріляли 5 населених пунктів Донецької області, пошкоджені житлові будинки, цех, ЛЕП. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворожих атак зазнали міста Авдіївка, Торецьк, селище Північне, села Ласточкине, Орлівка

Про це повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти під ранок завдали масованого артобстрілу по Авдіївському коксохімічному заводу, обстріляли Красногорівку, Новомихайлівку і Костянтинівку.

Внаслідок обстрілів у Соледарській громаді пошкоджено 4 будинки у Никифорівці, обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і промислова будівля. У Торецьку пошкоджено 6 будинків, адмінбудівля і інфраструктурний об'єкт.

"Ворог продовжує знищувати Авдіївку. Місто витримало 16 атак, з них 11 – це авіаудари. Пошкоджено два багатоповерхових будинки, приватна оселя, цех. З артилерії росіяни накрили Торецьк. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків", - повідомили у поліції Донецької області.

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