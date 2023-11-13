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Зрадник, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна. ФОТО

харківська,ова

Сьогодні, 13 листопада, Київський районний суд Харкова визнав винним 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

"Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи", - зазначає Синєгубов.

За його словами, слідство у справі вело слідче управління Нацполіції під процесуальним наглядом Прокуратури області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції.

"Усім їм велика подяка. Жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій!", - резюмує очільник регіону. 

Також читайте: 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував ворожі удари по Запоріжжю, - СБУ. ФОТО

Зрадник, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна 01
Зрадник, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна 02

Автор: 

вирок (1104) суд (11757) Харків (5740)


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Топ коментарі
+18
тепер треба розстріляти при спробі втечі - нащо бугая кормити десятиліттями
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13.11.2023 12:41 Відповісти
+9
на період війни за такі злочини варто повернути смертну кару
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13.11.2023 12:41 Відповісти
+7
підар!! І що ж тобі не жилося у мирному, красивому українському місті Харков!? Мразота. Ще годувати цю падлюку все його грьобане життя. Сподіваюсь знайдеться хтось в тюрмі з патріотичним настроєм та перетворить життя цього виродка на пекло!
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13.11.2023 12:43 Відповісти
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тепер треба розстріляти при спробі втечі - нащо бугая кормити десятиліттями
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13.11.2023 12:41 Відповісти
або за те, що не хоче бєжать
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13.11.2023 21:53 Відповісти
на період війни за такі злочини варто повернути смертну кару
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13.11.2023 12:41 Відповісти
Как вспомню судей наших, типа Вовка или той львовской судьи, которую наконец-то сынок вечнопьяний убил, так мне дурно становиться при мысли о расстреле.
У меня заодно вопрос - как он наводил ракету на здание ОВА - фонариком светил, или красными флажками сигналили. Для справки - координаты любого здания в любой стране можно определить одним щелчком мышки на экране Google Maps! Там же можно и увидеть распорядок работы. Разве шо этот конь-разведчик передавал данные, когда совещание чиновников состоится.
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13.11.2023 14:16 Відповісти
Про це і мова, наводили тому що збирались на нараду, і військові і ТРО і інші
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13.11.2023 14:23 Відповісти
знаєте, у нас жахливі суди, але жахливі суди, жахливі рішення,
коли Європа скосовувала смертну кару, навряд чи вона чекала, що Пуйло почне найбільшу війну у Європі з 1945 року,
коли хворий Рузвельт підтримував створення ООН, навряд чи він очікував, що війну за перерозподіл Європи почне Сралінщина,
до речі, війна у Кореї почалася, коли Сралін впевнився, що у нього є атомна бомба.
Реалії 1945 року застаріли,
зараз для тих хто винний у наведенні бомб на наших громадян, поки триває війна, має застосовуватися смертна кара. Чим швидше, тим краще, бо ми не знаємо, коли помре хворе на голову Пуйло, а поки він живе, війна триватиме,
треба приймати жорсткіші методи для виживання українства.
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13.11.2023 14:41 Відповісти
Стесняюсь спросить, так спрашивать щепетильно, вы его бажаты заместить?
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13.11.2023 15:12 Відповісти
"Для справки - координаты любого здания в любой стране можно определить одним щелчком мышки на экране Google Maps!"

Що надає Вам впевненості що координати отримані таким чином співпадають з реальними? А також що надає Вам впевненості що система розрахунку свого місцерозташування ракети співпадає з системою застосованою у Google Maps?
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13.11.2023 18:50 Відповісти
Координаты в Google (Web Merkator)такие же как и в других системах, а именно - географические. Это широта и долгота! А она у данной точки может быть только одна. На всех картах!
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13.11.2023 19:59 Відповісти
Ще раз запитаю: "Що надає Вам впевненості що координати отримані таким чином співпадають з реальними?"

Я так розумію що відповіддю буде: "Бо я хочу щоб так було!"
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14.11.2023 10:19 Відповісти
Географические координаты - это данные положения точки на земной поверхности двухмерные. Широта и долгота. И это может быть только одна точка на глобусе и на любой карте, любого масштаба и любой проекции. Причем на Google Earth координаты будут точнее, чем взятые телефоном или ЖыПыСы приемников, так как тут многое будет зависеть от количества видимых спутников и точности изготовления приемника.
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14.11.2023 14:07 Відповісти
Ну вот, наконец то до Вас начало доходить. В ракете нет Google Earth и она не может смотреть свое местоположение по карте. Но и это не главное. Как Вы не поймете что квадратик нарисованый на карте в реальности может не совпадать по расположению относительно других объектов. Всего то на несколько метров. Но ошибка даже в 5 метров уже приводит к ситуации - попал-не попал (для зданий).
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15.11.2023 09:55 Відповісти
Да блин, географию с математикой прогуляли в школе...
Поэтому тяжело с вами спорить! А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп.
И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе.
Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!
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15.11.2023 10:22 Відповісти
"Да блин, географию с математикой прогуляли в школе...
Поэтому тяжело с вами спорить!"

Я так понимаю что это Вы о себе?

" А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп."

И не влияют на ее полет ни ветер, ни влажность, ни давление, ни температура? И поэтому как расчитали - так и попали точно в ту точку.

"И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе."

Может Вы просветите каким же таким образом они - "геопозиционированные" и назовете точность позиционирования? А ничего что фото плоские, а поверхность сферическая? Никаких искажений не происходит? А про то что объективы камер могут вносить искажения в фотоизображения - не..., не слыхали? И что несовпадение одной сотой милиметра на таких фото приводит к отличию от реальности - на десятки метров, не..., тоже не заумывались?

"Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!"

Во, во... Артелерист с нескольких километров попасть не может. При этом использует специальные таблицы, приборы, теперь уже и планшеты со специальным программным обеспечением и все равно ему все также почему-то нужны корректировщики на месте или дроны в небе.

А у Вас все просто - нажал кнопочку и ракета посмотрев на спутниковые снимки в Google Earth и пролетев 1500 км плюхается туда куда ей указали пальчиком.

Единственный вывод который я могу сделать из ваших ответов, что ни с геодезией, ни с картографией, ни с измерениями и ориентированием на месности Вы в живую не сталкивались. Все это Вы знаете - в теории, и то в разарезе - "я так думаю".
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15.11.2023 13:08 Відповісти
Аффигеть - да вы не начпрод! Вы - замполит с 10-ю классами и видать жена у вас - географичка в младших класах и вы шо-то подслушали на кухне...
Я не училка - запишись в ВСУ, в аэрофоторазведку артиллерии и получишь все ответы на свои вопросы от сержанта, приняв положение упор лежа.
А на полет ракеты больше всего влияет влажность воздуха на высоте более 10000 метров...
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15.11.2023 17:26 Відповісти
Ну вот... Как я и думал, когда аргументов нет - переход на личности...

Гниль, где бы она не неходилась всегда вылезет наружу.
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16.11.2023 12:28 Відповісти
Це був удар не тільки по ОВА.

Ракети ще зруйнували два дома по вул. Міроносицька поза ОВА. Десятки людей лишилися житла…

Цего покидька, який навів ракети треба не закреслювати на фото, а зробить «показовим».
Ніщо не поавинно бути забуто.

Ніякоі толерантності до зрадників/ це е запорука Перемоги.
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13.11.2023 16:47 Відповісти
"Побачить цю падлюку напараші, за грою в півника з неголеним убивцем..."
(с. Л. Подерев'янський)
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13.11.2023 12:42 Відповісти
підар!! І що ж тобі не жилося у мирному, красивому українському місті Харков!? Мразота. Ще годувати цю падлюку все його грьобане життя. Сподіваюсь знайдеться хтось в тюрмі з патріотичним настроєм та перетворить життя цього виродка на пекло!
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13.11.2023 12:43 Відповісти
ти до чого до його годування?
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13.11.2023 14:48 Відповісти
не хочу щоб моя країна витрачала гроші на цю мерзоту. Тобі щось не подобається? Подай на мене позов до ЄСПЛ
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13.11.2023 15:07 Відповісти
він сам себе буде годувати.
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13.11.2023 15:20 Відповісти
Луже "гордий". Провини не визнав та проситься на обмін. З карцера йому пожиттєво не вилазити!
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13.11.2023 12:49 Відповісти
Я не розумію, чому Україна міняє своїх громадян на москалів?
І після обміну, чому вони залишаються громадянами України?
Сюр якийсь!!!
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13.11.2023 13:30 Відповісти
Якщо цього хряка міняти, то тільки на азовців по коефіціенту як мінімум 1 до 33 по кількості вбитих ним людей.
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13.11.2023 13:35 Відповісти
Понад 30 українців загинуло, до сотні покалічено.
Здохни падло
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13.11.2023 12:54 Відповісти
Нащо ув'язнення для таких???!!! Нащо країні/нам його годувати поки не здохне???!!! Хай користь країні принесе -- таких на мінні поля, розміновувати! Або екстрадувати до рф.
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13.11.2023 12:54 Відповісти
екстрадувати = включити до обмінного фонду
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13.11.2023 12:58 Відповісти
Нашо рожу замазали? Ну вже ж довежена вина.
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13.11.2023 13:00 Відповісти
це такі вимоги евросоюзу - щоб його не зачпокали насмерть на турмі.
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13.11.2023 14:52 Відповісти
тепер зачпокають не насмерть, а до пітушиного співу? ну най буде..
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13.11.2023 16:23 Відповісти
а той виродок, що привів до повномасштабного вторгнення, сидить в кріслі Президента і планує як переобратися ще.
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13.11.2023 13:20 Відповісти
Теперь корми бугая! Еще и котлеты по киевски будет требовать.
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13.11.2023 13:29 Відповісти
як таку мразоту не нудить від свого зображення в дзеркалі... деякі особини помилково з'явились у світ. а помилки треба виправляти...
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13.11.2023 13:37 Відповісти
Рад приговору. Но просто интересно - пожизненное без конфискации - это как?)))
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13.11.2023 13:39 Відповісти
кватирку жане и дитям
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13.11.2023 14:53 Відповісти
а почему не в петлю?????????????????????????такого **************** хряка кормить........................
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13.11.2023 13:41 Відповісти
Не на захист зрадника, але будівля Харківської ОВА відома з 1955 року. І чому не покарані ті, хто туди під час війни людей на роботу вивів.
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13.11.2023 13:47 Відповісти
Він є дармоїдом для економіки. Нехай кров здає, стоїть в першій черзі як донор органів, з кайлом під загород-загіном попрацює - хоч якийсь толк...
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13.11.2023 13:48 Відповісти
Якби Україною керували українці а не безродні ************, то таких гнид ніколи і ні на кого не меняли би. За жодних умов. Навіть на генералів ЗСУ.

Тому що кожен такий обмін це чіткий сигнал расіянським ждунам: вбивайте, зраджуйте, наводьте ракети на лікарні в житлові будинки - а в разі провалу ми вас потім поміняємо і поїдете в рідня бярьозки.

Не треба бути профессором права щоб це зрозуміти. І тільки антиукраїнське падло буде ******** що обмін цього біосміття нам вигідний.
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13.11.2023 14:24 Відповісти
кормить их в тюрьме мясом без хлеба
максимум месяц - и белковое отравление
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13.11.2023 14:47 Відповісти
Він що без імені та прізвища.
Чому невідомий? Готуйте обміняти?
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13.11.2023 18:00 Відповісти
Менять своих внутренних предателей нельзя - только максимальные сроки! Чтобы никаких надежд на обмен, которое многих искушает на предательство. Возможность уйти от наказания поощряет на преступление.
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14.11.2023 14:10 Відповісти
Но у наших мудаков у власти желание попиариться, в том числе и на обмене затмевает здравый смысл (которого у них похоже нет от слва совсем и от рождения).
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14.11.2023 14:11 Відповісти
 
 