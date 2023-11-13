Зрадник, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна. ФОТО
Сьогодні, 13 листопада, Київський районний суд Харкова визнав винним 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.
Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.
"Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи", - зазначає Синєгубов.
За його словами, слідство у справі вело слідче управління Нацполіції під процесуальним наглядом Прокуратури області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції.
"Усім їм велика подяка. Жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій!", - резюмує очільник регіону.
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У меня заодно вопрос - как он наводил ракету на здание ОВА - фонариком светил, или красными флажками сигналили. Для справки - координаты любого здания в любой стране можно определить одним щелчком мышки на экране Google Maps! Там же можно и увидеть распорядок работы. Разве шо этот конь-разведчик передавал данные, когда совещание чиновников состоится.
коли Європа скосовувала смертну кару, навряд чи вона чекала, що Пуйло почне найбільшу війну у Європі з 1945 року,
коли хворий Рузвельт підтримував створення ООН, навряд чи він очікував, що війну за перерозподіл Європи почне Сралінщина,
до речі, війна у Кореї почалася, коли Сралін впевнився, що у нього є атомна бомба.
Реалії 1945 року застаріли,
зараз для тих хто винний у наведенні бомб на наших громадян, поки триває війна, має застосовуватися смертна кара. Чим швидше, тим краще, бо ми не знаємо, коли помре хворе на голову Пуйло, а поки він живе, війна триватиме,
треба приймати жорсткіші методи для виживання українства.
Що надає Вам впевненості що координати отримані таким чином співпадають з реальними? А також що надає Вам впевненості що система розрахунку свого місцерозташування ракети співпадає з системою застосованою у Google Maps?
Я так розумію що відповіддю буде: "Бо я хочу щоб так було!"
Поэтому тяжело с вами спорить! А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп.
И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе.
Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!
Поэтому тяжело с вами спорить!"
Я так понимаю что это Вы о себе?
" А летят баллистические ракеты, которыми стреляют по Харькову по рассчитанной траектории из одной точки земной поверхности (точка пуска) до другой точки на земной поверхности (цель). И управляет ракетой в полете машинка под названием гироскоп."
И не влияют на ее полет ни ветер, ни влажность, ни давление, ни температура? И поэтому как расчитали - так и попали точно в ту точку.
"И вообще, в Google Earth нет нарисованных карт с квадратиками и кружочками - там спутниковые фотографии земной поверхности, причем геопозиционированные, т.е. привязанные к широте и долготе."
Может Вы просветите каким же таким образом они - "геопозиционированные" и назовете точность позиционирования? А ничего что фото плоские, а поверхность сферическая? Никаких искажений не происходит? А про то что объективы камер могут вносить искажения в фотоизображения - не..., не слыхали? И что несовпадение одной сотой милиметра на таких фото приводит к отличию от реальности - на десятки метров, не..., тоже не заумывались?
"Блин, тяжело начпроду вдолбить как артиллерист из пушки попадает куда надо!"
Во, во... Артелерист с нескольких километров попасть не может. При этом использует специальные таблицы, приборы, теперь уже и планшеты со специальным программным обеспечением и все равно ему все также почему-то нужны корректировщики на месте или дроны в небе.
А у Вас все просто - нажал кнопочку и ракета посмотрев на спутниковые снимки в Google Earth и пролетев 1500 км плюхается туда куда ей указали пальчиком.
Единственный вывод который я могу сделать из ваших ответов, что ни с геодезией, ни с картографией, ни с измерениями и ориентированием на месности Вы в живую не сталкивались. Все это Вы знаете - в теории, и то в разарезе - "я так думаю".
Я не училка - запишись в ВСУ, в аэрофоторазведку артиллерии и получишь все ответы на свои вопросы от сержанта, приняв положение упор лежа.
А на полет ракеты больше всего влияет влажность воздуха на высоте более 10000 метров...
Гниль, где бы она не неходилась всегда вылезет наружу.
Ракети ще зруйнували два дома по вул. Міроносицька поза ОВА. Десятки людей лишилися житла…
Цего покидька, який навів ракети треба не закреслювати на фото, а зробить «показовим».
Ніщо не поавинно бути забуто.
Ніякоі толерантності до зрадників/ це е запорука Перемоги.
(с. Л. Подерев'янський)
І після обміну, чому вони залишаються громадянами України?
Сюр якийсь!!!
Здохни падло
Тому що кожен такий обмін це чіткий сигнал расіянським ждунам: вбивайте, зраджуйте, наводьте ракети на лікарні в житлові будинки - а в разі провалу ми вас потім поміняємо і поїдете в рідня бярьозки.
Не треба бути профессором права щоб це зрозуміти. І тільки антиукраїнське падло буде ******** що обмін цього біосміття нам вигідний.
максимум месяц - и белковое отравление
Чому невідомий? Готуйте обміняти?