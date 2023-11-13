Зрадник, який навів ворожу ракету на будівлю Харківської ОВА, отримав довічне ув’язнення з конфіскацією майна. ФОТО

Сьогодні, 13 листопада, Київський районний суд Харкова визнав винним 37-річного чоловіка, який 1 березня 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА.

Зрадник отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що наслідком цього удару стала загибель 31 людини. Будівля ХОВА була майже повністю зруйнована.

"Слідство повністю довело факти співпраці підозрюваного з російськими спецслужбами, яким він через соцмережі зливав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру Харківщини та розповсюджував російські пропагандистські наративи", - зазначає Синєгубов.

За його словами, слідство у справі вело слідче управління Нацполіції під процесуальним наглядом Прокуратури області та з оперативним супроводженням відділу спецполіції.

"Усім їм велика подяка. Жодна людина, яка співпрацює з окупантами, не уникне відповідальності та отримає належну правову оцінку своїх дій!", - резюмує очільник регіону.

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