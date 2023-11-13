Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки. ФОТОрепортаж
Зранку 13 листопада війська РФ обстріляли Шляхове Бериславської громади на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, ворожим вогнем пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки, а також господарські споруди.
Постраждалих серед цивільних немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар13.11.2023 16:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль