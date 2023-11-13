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Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки. ФОТОрепортаж

Зранку 13 листопада війська РФ обстріляли Шляхове Бериславської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, ворожим вогнем пошкоджено оселі місцевих жителів, автівки, а також господарські споруди.

Постраждалих серед цивільних немає.

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Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки 01
Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки 02
Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки 03
Ворог обстріляв селище на Бериславщині, пошкоджено будинки та автівки 04

Автор: 

обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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13.11.2023 16:35 Відповісти
 
 