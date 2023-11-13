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Рашисти вдарили по лікарні у Херсоні: Знищено швидку та інші авто. ФОТО

Російські окупаційні війська обстріляли одну з лікарень у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу знищено швидку та інші автомобілі. Наразі інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову обстрілюють Херсон із окупованого лівобережжя

Рашисти вдарили по лікарні у Херсоні: Знищено швидку та інші авто 01

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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то хай *********** верховний пояснить нам
чому наша лікарня пошкоджена і чому лікарня під бєлгородом чи брянськом ціла?
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13.11.2023 15:19 Відповісти
1. пошкоджена, бо своє з-під асфальту не збиває,
2. не пошкоджені бо асфальт так далеко не долітає.
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13.11.2023 15:26 Відповісти
Бо бити по лікарні- воєнний злочин. Московській орді плювати на міжнародне гуманітарне право, права людини та людяність, а країна, яка хоче стати частиною цивілізованого світу мусить дотримуватися законів та методів війни визначених міжнародними угодами і конвенціями .
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13.11.2023 15:59 Відповісти
а є підстанції, тес, нпз, заправки.
те чим користуються військові орки
і пишу я загалом а не конкретно по лікарні бити..
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13.11.2023 16:06 Відповісти
 
 