Рашисти вдарили по лікарні у Херсоні: Знищено швидку та інші авто. ФОТО
Російські окупаційні війська обстріляли одну з лікарень у Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу знищено швидку та інші автомобілі. Наразі інформація уточнюється.
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чому наша лікарня пошкоджена і чому лікарня під бєлгородом чи брянськом ціла?
2. не пошкоджені бо асфальт так далеко не долітає.
те чим користуються військові орки
і пишу я загалом а не конкретно по лікарні бити..