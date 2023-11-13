УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4375 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 329 16

Двох коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмуту, засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє інформаторів спецслужб рф. Вони коригували повітряні атаки рф на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що серед основних "цілей" ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська.

Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.

Співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали обох зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах та на передовій у Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Агента ФСБ, який наводив російські "Гради" на Нікополь, засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ. ФОТОрепортаж

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив обом затриманим до 8 років позбавлення волі.

"Одним із засуджених є 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які згодом дистанційно залучили його до співпраці.

Ще одним засудженим також є місцевий житель. Зловмисник перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм "народної міліції лнр"", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Читайте також: СБУ затримала коригувальницю ФСБ, яка наводила російські "Смерчі" на Краматорськ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Двох коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмуту, засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ 01
Двох коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмуту, засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ 02

Автор: 

Краматорськ (712) СБУ (13048) Бахмут (1563) коригування (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Жирних падлюк зловили ,
тільки 8 років замало для вбивць 😠
показати весь коментар
13.11.2023 16:58 Відповісти
+10
Суддя агент ФСБ. 8 років - це смішно
показати весь коментар
13.11.2023 16:58 Відповісти
+9
Мало. Це масові вбивці.
показати весь коментар
13.11.2023 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жирних падлюк зловили ,
тільки 8 років замало для вбивць 😠
показати весь коментар
13.11.2023 16:58 Відповісти
Суддя агент ФСБ. 8 років - це смішно
показати весь коментар
13.11.2023 16:58 Відповісти
За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану)
..
На пальцах:
СБУ расследовало дело. СБУ пришило и доказало дело по 114-2.
Там от пяти до восьми. Суд дал на полную катушку.
А почему? Да потому сто судья агент ФСБ.
Почему судья не влепил по статье пожизненное?
У меня нет слов.
показати весь коментар
13.11.2023 21:41 Відповісти
Мало. Це масові вбивці.
показати весь коментар
13.11.2023 17:07 Відповісти
Отпавьте из на правильную зону , чтоб с ними там плотно поработали . Глядишь они и самоубится захотят.
показати весь коментар
13.11.2023 17:09 Відповісти
Нет, уж бродяги скажут ваши бока, вы и разбирайтесь.
Дескать, вы чистенькие в Европу собрались, а нам за вас убирать?
показати весь коментар
13.11.2023 21:30 Відповісти
Це посміховище над СМЕРТЯМИ УКРАЇНЦІВ!
Яка влада, такі і покарання для убивць Укрпхаїнців!
Стефанчук+Зеленський та Шмигаль, так і не внесли за СКІЛЬКИ ЧАСУ, відповідних ЗМІН до ПОСИЛЕННЯ покарання таких осіб!! Мабуть, портнов з єлдаком-козирем, недозволяють!!
Така вона, кріпосна влада з Оманщини!
показати весь коментар
13.11.2023 17:10 Відповісти
я - ФУЄЮ!! А сЦуді - хто???? Це за дтп стільки ж дають!!!!
показати весь коментар
13.11.2023 17:16 Відповісти
Я х*їю,іншого слова немає.Кацапня по 30 р дає,а тут...бояться,що ><уйло прийде?
показати весь коментар
13.11.2023 17:29 Відповісти
Російські загарбники в тимчасово окупованому Донецьку засудили до 30 років позбавлення волі командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.
показати весь коментар
13.11.2023 17:35 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 20:04 Відповісти
Самогубство, прикре, для убивць Українців, ніхто не заперечує!
показати весь коментар
14.11.2023 20:14 Відповісти
ЧОМУ...ВОНИ...ЩЕ...ЖИВІ?
показати весь коментар
15.11.2023 06:46 Відповісти
 
 