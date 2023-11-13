Двох коригувальників, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмуту, засуджено до 8 років за ґратами, - СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє інформаторів спецслужб рф. Вони коригували повітряні атаки рф на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що серед основних "цілей" ворога були укріпрайони, а також місця можливого базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська.

Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагались завдати ударів по вогневих позиціях ЗСУ під Бахмутом.

Співробітники СБУ своєчасно викрили та затримали обох зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах та на передовій у Донецькій області.

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Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив обом затриманим до 8 років позбавлення волі.

"Одним із засуджених є 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які згодом дистанційно залучили його до співпраці.

Ще одним засудженим також є місцевий житель. Зловмисник перебував на зв’язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм "народної міліції лнр"", - йдеться у повідомленні пресслужби.

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За матеріалами Служби безпеки суд визнав обох зловмисників винними за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).



