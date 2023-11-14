Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник. ФОТОрепортаж
У ніч на 14 листопада ворог продовжував обстрілювати територію Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім - по районному центру.
"Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця", - йдеться у повідомленні.
Лисак також інформує, що над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Ймовірно, "шахед".
На решті територій області було спокійно
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль