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Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 листопада ворог продовжував обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім - по районному центру.

"Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця", - йдеться у повідомленні.

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Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник 01
Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник 02
Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник 03
Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник 04

Лисак також інформує, що над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Ймовірно, "шахед".

На решті територій області було спокійно

Автор: 

обстріл (29527) Нікополь (1262) Дніпропетровська область (3930)


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