Ворог бив по Нікопольщині, над Павлоградським районом збито безпілотник. ФОТОрепортаж

У ніч на 14 листопада ворог продовжував обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спершу бив по Марганецькій громаді, потім - по районному центру.

"Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця", - йдеться у повідомленні.

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Лисак також інформує, що над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Ймовірно, "шахед".

На решті територій області було спокійно