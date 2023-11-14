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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 313 470 осіб (+920 за добу), 5362 танки, 7589 артсистем, 10086 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 313 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 313470 (+920) осіб,

танків - 5362 (+8) од,

бойових броньованих машин - 10086 (+7) од,

артилерійських систем - 7589 (+20) од,

РСЗВ - 882 (+1) од,

засоби ППО - 580 (+0) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5649 (+15),

крилаті ракети - 1561 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9973 (+24) од,

спеціальна техніка - 1081 (+2).

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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 313 470 осіб (+920 за добу), 5362 танки, 7589 артсистем, 10086 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (18036) Генштаб ЗС (6873) ліквідація (4147) знищення (7696)


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Топ коментарі
+22
Минув 3551 день москальсько-української війни.
62 одиниці техніки та 920!! чумардосів.
Арта 21!, броня 15, логістика 24!.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 0 - 2.
Чумардосів підвозять технікою за пару кілометрів, а далі вони йдуть пішкодралом в атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 313 000!!! це більше, ніж таке місто як Саранськ ...
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14.11.2023 08:41 Відповісти
+6
другу добу поспіль в звіті знищення ворожої бронетехніки - в однопорядкових числах.
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14.11.2023 08:42 Відповісти
+6
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14.11.2023 08:48 Відповісти
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Минув 3551 день москальсько-української війни.
62 одиниці техніки та 920!! чумардосів.
Арта 21!, броня 15, логістика 24!.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 0 - 2.
Чумардосів підвозять технікою за пару кілометрів, а далі вони йдуть пішкодралом в атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 313 000!!! це більше, ніж таке місто як Саранськ ...
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14.11.2023 08:41 Відповісти
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14.11.2023 08:48 Відповісти
Було б файно, щоб до другої річниці повномасштабної війни рахунок дотягнув би до півмільйона кацапсячих тушок!
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14.11.2023 11:35 Відповісти
10 000 000 краще, але щось замріявся ))
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14.11.2023 22:36 Відповісти
Саранськ це добре, але вже пора до Смоленську переходити
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14.11.2023 09:39 Відповісти
Та я знаю, але не хочеться в один день відразу кілька міст згадувати, нехай над кожним замисляться ))
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14.11.2023 09:52 Відповісти
другу добу поспіль в звіті знищення ворожої бронетехніки - в однопорядкових числах.
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14.11.2023 08:42 Відповісти
Да куйня ці всі зведення
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14.11.2023 08:50 Відповісти
Куйня свіжозареєстрована - це ти.
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14.11.2023 10:37 Відповісти
коробочки не подвезли в нужном количестве ,зилы мясо возить закончились,приходиться до своей смерти пешочком добираться,некоторые на половину в текстурах застревают как в комп.играх.

https://t.me/supernova_plus/25747
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14.11.2023 08:56 Відповісти
- Не встигають підвозить техніку взамін спаленої
- Не вистачає підготовлених екіпажів
- Просто бережуть - поки не підмерзне земля
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14.11.2023 09:07 Відповісти
на півдні не підмерзає
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14.11.2023 12:20 Відповісти
Так воно і є, ба більше "однопорядкова" броня в цьому місяці була аж чотири рази, а якщо брати тільки важку броню (танки) то вісім раз. Проте маємо ювілей 4 000 ББМ з початку року і шалену русофобію, завтра будемо ювілеї справлять, на сьогодні не хватило 20 чумарбосів (11 980 с початку місяця і 49 980 с початку осені).
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14.11.2023 09:17 Відповісти
Главное Арта стабильненько. Танки и ББМ все ж таки в этой войне менее значимы чем она.
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14.11.2023 09:43 Відповісти
Доречі по артилерії, вчора по сукупній був ювілей 6 000 (5 549 +458) це з початку цього року. За минулий рік (2020+423) нічим було протидіяти, на жаль.
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14.11.2023 10:15 Відповісти
Сьогодні ж маємо 2 059 артстволів, новий сезонний рекорд з початку війни
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14.11.2023 10:26 Відповісти
 
 