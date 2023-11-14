Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 313 470 осіб (+920 за добу), 5362 танки, 7589 артсистем, 10086 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 313 470 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 313470 (+920) осіб,
танків - 5362 (+8) од,
бойових броньованих машин - 10086 (+7) од,
артилерійських систем - 7589 (+20) од,
РСЗВ - 882 (+1) од,
засоби ППО - 580 (+0) од,
літаків - 322 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5649 (+15),
крилаті ракети - 1561 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9973 (+24) од,
спеціальна техніка - 1081 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 0 - 2.
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