Ліквідовано пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури на Одещині, спричинену ворожим дроном. ФОТО
Рятувальники ліквідували пожежу, що сталась внаслідок влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.
Топ коментарі
+5 18c49ed2
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+3 Евгений Magirus
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Я вже тим ДТЕКам, ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯм просто віри не маю. Коли відключення були - постійно скарги надсилала стосовно їх "графіків". Бо навіть їх не дотримувались, а будинки відключали за принципом - квартал відключемо, а отой булинок не чіпатимо, бо там поважна людина живе. Електрики вручну відключали. Ходили, боялися, що бити будуть, за такі приколяси.