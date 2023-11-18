Ліквідовано пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури на Одещині, спричинену ворожим дроном. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу, що сталась внаслідок влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.







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Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами відбулося влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині, поранено співробітника.