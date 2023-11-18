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Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток. ФОТОрепортаж

17 листопада 2023 року ввечері армія країни-агресора із застосуванням БПЛА здійснила цільове ураження об’єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, внаслідок атаки дронами зазнали руйнувань споруди місцевих підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі гуртожитків запорізького вишу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Читайте також: Внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа на об’єктах інфраструктури у Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 01
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 02

У ДСНС інформують, що внаслідок ворожої атаки 17 листопада, що завдала російська армія, застосовуючи БПЛА, сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв.м.

Також впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв.м.

Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 03
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 04
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 05
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 06
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 07
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 08
Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток 09

В обох випадках жертви та постраждалі відсутні.

Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28472) Запорізька область (3605) ДСНС (5106) Офіс Генпрокурора (3250)


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Так ... на останніх фото - видно , що знищено стратегічно важливий об"єкт
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18.11.2023 13:16 Відповісти
"терористична" "армія" слід писати.
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18.11.2023 13:25 Відповісти
а на дрони охотитись не пробували? чи "моя хата" скраю і рушниці не маю?
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18.11.2023 13:27 Відповісти
А якщо вертольотами їх пробувати збивати.... у шахедів невелика швидкість і висота .... їх знаходять уже приблизно куди вони летять..... раз в телеграм каналах вже є маршрут по них...

Все рівно совкові вертольоти не дають великого ефекту на передовій їх збивають якщо вони починають вести вогонь ближче прицільніше, марно втрачаемо пілотів і швидкий транспорт...... а здалеку це як пальцем в небо...

Оснастити дорогим тепловізором, удари вночі переважно.... той же Мі24 може догнати шахеда...
Два вертольоти може область прикрити....
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18.11.2023 13:38 Відповісти
Ну або спробувати на парі Мі24 і потім просити у партнерів старі Black Hawk без нових систем вогню які не є чимось секретним і не провокуюють рашу

Вертоліть набагато краще чим непонятні не ефективні патрулі на пікапах
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18.11.2023 13:44 Відповісти
Теж думав про можливість застосування легкомотрної авіації.Типу "кукурузника".Вийшло б набагато дешевше ніж винищувачами або ракетами.З десяток одиниць такої авіації могли б закрити небо ефективніше за всі інші засоби.
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18.11.2023 13:58 Відповісти
В кукурудзяника швидкість 180 як у шахеда, треба більш швидкісний літак, плюс бойовий вертоліт вже має озброєння....
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18.11.2023 15:54 Відповісти
 
 