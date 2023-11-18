Наслідки ворожої атаки дронами на Запоріжжя: зруйновано споруди підприємств, пошкоджено гуртожиток. ФОТОрепортаж
17 листопада 2023 року ввечері армія країни-агресора із застосуванням БПЛА здійснила цільове ураження об’єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, внаслідок атаки дронами зазнали руйнувань споруди місцевих підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі гуртожитків запорізького вишу.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У ДСНС інформують, що внаслідок ворожої атаки 17 листопада, що завдала російська армія, застосовуючи БПЛА, сталося загоряння двох будівель, одна з яких розташована на території обʼєкту інфраструктури. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на загальній площі 250 кв.м.
Також впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів в селі Новоданилівка Пологівського району сталася пожежа в приватному домоволодінні. Рятувальники ліквідували загоряння літньої кухні та надвірної споруди на площі 100 кв.м.
В обох випадках жертви та постраждалі відсутні.
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