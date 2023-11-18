Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту. ФОТОрепортаж

Силам логістики передано понад 2000 українських безпілотників, які були закуплені в межах державної програми. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.



Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", - йдеться в повідомленні.



Також Федоров повідомив, що лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів.

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