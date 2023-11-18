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Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту. ФОТОрепортаж

Силам логістики передано понад 2000 українських безпілотників, які були закуплені в межах державної програми. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.

Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", - йдеться в повідомленні.

Також Федоров повідомив, що лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів.

Також дивіться: "Армія дронів" передала понад 900 розвідувальних, ударних та секретних БПЛА на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту 01
Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту 02
Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту 03
Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту 04

Автор: 

безпілотник (4158) Федоров Михайло (878) Армія дронів (65)


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Топ коментарі
+7
На два - три дні. Хоча, і це добре.
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18.11.2023 14:51
+4
Це з тієї програми, що виділили 40 мільярдів?....
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18.11.2023 14:53
+4
дуже скоро, другий новий рік під час війни.
держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
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18.11.2023 15:00
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На два - три дні. Хоча, і це добре.
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18.11.2023 14:51 Відповісти
Це з тієї програми, що виділили 40 мільярдів?....
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18.11.2023 14:53 Відповісти
А почему их в лотерею не разыгрывать? Напрасно что-ли закон об азартных играх Зеленский придумал?
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18.11.2023 14:54 Відповісти
дуже скоро, другий новий рік під час війни.
держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
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18.11.2023 15:00 Відповісти
І на камікадзе. Добре, хоч відео долучати не треба.
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18.11.2023 15:05 Відповісти
В современной войне и танки не нужны, а миллионы дронов чтобы победить. Нужно закупать нашему гре.....ному правительству по всему миру ! Ю Корея, Япония и т.д где только возможно. И своё пространство.
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18.11.2023 15:05 Відповісти
Давно можна свою лінію на виробництво переферії поставити, а чіпи всі тайванські...
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18.11.2023 15:57 Відповісти
https://youtu.be/_c52cXeMqHM?si=PVJY0lngHP8S2Km7 ...

ЗеКодломойськие пацаны...хде там Серёга Лещенко... быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых....
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18.11.2023 15:07 Відповісти
Якщо порахувати кількість ураженої техніки, і прийняти що в середньому кожна дуже приблизно коштує по $100 тис., і взагалі не рахувати опорники, то виходить на $13 млн.

Дуже хочеться, щоби на закупівлю тих дронів за цей же час виділили хоча б соту частину від цієї суми!
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18.11.2023 15:16 Відповісти
Більше на іграшкові схожі ніж на серйозні апарати.
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18.11.2023 15:47 Відповісти
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18.11.2023 15:49 Відповісти
На 10 году войны... ну хоть так и то хорошо.
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18.11.2023 16:03 Відповісти
А надо минимум 10 тысяч.
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18.11.2023 16:04 Відповісти
2000 норм, якщо то ЩОДНЯ по 2000. А 10000 - це...ну на місяць мінімум, якщо волонтери ще 10000 підгонять.
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18.11.2023 16:35 Відповісти
Вже сама фотосесія цих дронів,зібраних в одному місці навіює думку про піар і показуху.
Звісно,якщо це не фотошоп.
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18.11.2023 16:16 Відповісти
Це за цьогодні, чи загалом? Бо таку кількість держава має передавати ЩОДЕННО.
Бо якщо це загалом 2000 за весь час, то якийсь блогер Стерненко передав у 4 рази більше, ніж держава - це абсурд.
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18.11.2023 16:34 Відповісти
Раз Генштаб розподіляє, там точно немає Фантомодронів від Розенблата
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18.11.2023 20:27 Відповісти
сьогодгя вмикнув тв
випадково, відразу на інтерв"ю з війсковим який володіє інформацією.
той сказав що в Україні повним махом працюють 200 підприємств які випускають різного типу БПЛА
200!!!!!!!!
передано 2000!!!
по 10 на підприємство...
я щось путаю чи нас грають в одні ворота???
бо як би 20к, а краще 200к то це було б ОК
а 2к це на день може вистачить, а може ні... по всій лінії
тому й передають на особливо важкі ділянки
бо гроше вистачає лиш на 2к БПЛА і на докуя бруківки!!!
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19.11.2023 20:14 Відповісти
 
 