Силам логістики передано понад 2 тис. безпілотників українського виробництва, які будуть розподілені на найгарячіші ділянки фронту. ФОТОрепортаж
Силам логістики передано понад 2000 українських безпілотників, які були закуплені в межах державної програми. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Передали силам логістики 2 000+ українських безпілотників від держави.
Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери. Дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Усі БпЛА закупили в межах державної програми", - йдеться в повідомленні.
Також Федоров повідомив, що лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів.
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держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
ЗеКодломойськие пацаны...хде там Серёга Лещенко... быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых....
Дуже хочеться, щоби на закупівлю тих дронів за цей же час виділили хоча б соту частину від цієї суми!
Звісно,якщо це не фотошоп.
Бо якщо це загалом 2000 за весь час, то якийсь блогер Стерненко передав у 4 рази більше, ніж держава - це абсурд.
випадково, відразу на інтерв"ю з війсковим який володіє інформацією.
той сказав що в Україні повним махом працюють 200 підприємств які випускають різного типу БПЛА
200!!!!!!!!
передано 2000!!!
по 10 на підприємство...
я щось путаю чи нас грають в одні ворота???
бо як би 20к, а краще 200к то це було б ОК
а 2к це на день може вистачить, а може ні... по всій лінії
тому й передають на особливо важкі ділянки
бо гроше вистачає лиш на 2к БПЛА і на докуя бруківки!!!