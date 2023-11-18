У Нью-Йорку відбулися заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору. ФОТО

У Нью-Йорку на Мангеттені вшановують пам’ять жертв Голодомору в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідрмляє Укрінформ.

У Нью-Йорку, сотні людей зібралися біля головного греко-католицького храму Нью-Йорка - собору Святого Юра, щоб пройти ходою через пів Мангеттена до головного католицького храму міста - собору Святого Патрика.

Люди несуть синьо-жовті прапори, зокрема 30-метрове знамено.

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У соборі Святого Патрика священники різних конфесій проводять молебень за жертвами Голодомору. Також виступають політики, дипломати, представники мерії, активісти української громади.

"По всій Америці проходять заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору, — сказав у коментарі Укрінформу один з організаторів заходів, активіст речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. - Люди мають знати, яка трагедія відбувалася в Україні 90 років тому, так само як мають знати, що відбувається зараз".

День памʼяті жертв Голодомору у Нью-Йорку традиційно відзначають у третю суботу листопада, оскільки наступного тижня День подяки відкриває в четвер святковий різдвяний сезон.

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