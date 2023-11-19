Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 318 570 осіб (+1190 за добу), 5435 танків, 7744 артсистеми, 10166 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 318 570 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 318570 (+1190) осіб,

танків - 5435 (+13) од,

бойових броньованих машин - 10166 (+25) од,

артилерійських систем - 7744 (+18) од,

РСЗВ - 898 (+2) од,

засоби ППО - 588 (+2) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29),

крилаті ракети - 1563 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од,

спеціальна техніка - 1096 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.