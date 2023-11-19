Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 318 570 осіб (+1190 за добу), 5435 танків, 7744 артсистеми, 10166 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 318 570 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 318570 (+1190) осіб,
танків - 5435 (+13) од,
бойових броньованих машин - 10166 (+25) од,
артилерійських систем - 7744 (+18) од,
РСЗВ - 898 (+2) од,
засоби ППО - 588 (+2) од,
літаків - 323 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29),
крилаті ракети - 1563 (+0),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од,
спеціальна техніка - 1096 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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В номинации - мясо-штурмовые войска !
таке враження , що вони всі зазомбовані і під постійною. наркотою
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
можна написати ,все що завгодно..і зірку смерті теж.