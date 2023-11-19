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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 318 570 осіб (+1190 за добу), 5435 танків, 7744 артсистеми, 10166 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 318 570 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 318570 (+1190) осіб,

танків - 5435 (+13) од,

бойових броньованих машин - 10166 (+25) од,

артилерійських систем - 7744 (+18) од,

РСЗВ - 898 (+2) од,

засоби ППО - 588 (+2) од,

літаків - 323 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5755 (+29),

крилаті ракети - 1563 (+0),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10120 (+29) од,

спеціальна техніка - 1096 (+6)

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 318 570 осіб (+1190 за добу), 5435 танків, 7744 артсистеми, 10166 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+30
Дякую ЗСУ.
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19.11.2023 08:01
+22
Минув 3556 день москальсько-української війни.
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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19.11.2023 08:41
+10
Знову підтягли залізо,знову десятками одиниць
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19.11.2023 08:03
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Дякую ЗСУ.
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19.11.2023 08:01 Відповісти
Знову підтягли залізо,знову десятками одиниць
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19.11.2023 08:03 Відповісти
напевне, просто одна бригада "на вістрі" за позавчора не відзвітувала; а сьогодні - подала відомості за обидва дні.
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19.11.2023 13:08 Відповісти
Фальшиві під@раси всі ті ,хто кричав "нє чіслом,а умєнієм".Американці втратили 4,5 тис.вбмтимт в Іраці,а ці більше 320 тисяч,і лізуть.Підозрюю,що колишні знайомі,а тепер ватники,навіть не читають такі новини.
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19.11.2023 08:14 Відповісти
А де вони про таке ситатимуть? На кацапстані про таке не пишуть
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19.11.2023 09:54 Відповісти
Думав відкрити сторінки вкантактє,й там публікувати)
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19.11.2023 10:09 Відповісти
Одкрий! Надовго не вистачить! Я в 2014-му пару анекдотів про Путіна у "Одноглазніках" виклав Увечері виклав а на ранок сторінку намертво заблокували
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19.11.2023 10:55 Відповісти
Тому нема змісту,але))москалі й далі активні в Ютьюбі,і в коментарях можна стигнути щось поширити,особливо коли відео не про війну.
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19.11.2023 10:58 Відповісти
Вони тільки дрючок розуміють!
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19.11.2023 11:04 Відповісти
Хоч не хоч, а российская армия, действительно, первая армия в мире....
В номинации - мясо-штурмовые войска !
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19.11.2023 08:15 Відповісти
В масштабах страни для россии 320 тыс мелочь. Тем более что воюют из забитой глубинки где получить миллионную денежную компенсацию за алкаша большое счастье.
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19.11.2023 08:21 Відповісти
Кацапи дохнуть як мухи восени
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19.11.2023 08:25 Відповісти
Наші воїни вже вбивають кацапню тисячами , а їх менше не стає , тому складається
таке враження , що вони всі зазомбовані і під постійною. наркотою
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19.11.2023 08:36 Відповісти
Алкашня потихенько дохне...
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19.11.2023 09:13 Відповісти
А Ви сподівалися, що на ********* є якісь інші? Там понад 100 мільйонів ****** - більших і менших, старших і молодших, п'яних і тверезих, з освітою і без. Ви можете будь-яким чином поділяти їх на групи, але це не змінить їхньої суті - ******ства.
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19.11.2023 09:18 Відповісти
Там підвозять свіжих, які не знають - які втрати були вчора, і одразу кидають в бій. Тому їм не страшно.
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19.11.2023 09:41 Відповісти
Минув 3556 день москальсько-української війни.
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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19.11.2023 08:41 Відповісти
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19.11.2023 08:45 Відповісти
Шостий раз за листопад більше тисячі чумардосів за добу, це вже новий рекорд, загалом з початку осені 55 000 хороших рузьке. Дві з половиної тисячі броні (2 529) минулої осені було 2 451 одиниця, попереду тільки минулорічна весна з важко уявляємими 3 660 одиницями по сумісній броні (1 163/2 497)
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19.11.2023 09:32 Відповісти
І це при тому що припасів нехватає
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19.11.2023 09:54 Відповісти
це цифри...це все приблизно..хто ж буде рахувати поштучно.рахують десятками..
можна написати ,все що завгодно..і зірку смерті теж.
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19.11.2023 09:40 Відповісти
Це ти можеш написати все, що завгодно. І не лише можеш, але й пишеш.
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19.11.2023 09:43 Відповісти
Хто знає, що таке "спеціальна техніка"? Поясніть🙏🇺🇦
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19.11.2023 10:12 Відповісти
РЕБ, РЕР, камери спостереження, тощо
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19.11.2023 10:37 Відповісти
Машини для розмінування, станції радіо-електронної боротьби (РЕБи), мостоукладачі - все те, що не стріляє, але допомагає воювати.
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19.11.2023 10:39 Відповісти
 
 