УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12236 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 381 14

Прикордонники відбили атаку та захопили у полон окупанта під Бахмутом. ФОТО

Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом та захопили у полон окупанта-штурмовика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, у ранковий час доби піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Бійці напад відбили.

"Далі, під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця зс рф. Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Фактично, одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм, результат якого відомий", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Воїни 93 ОМБр відбили штурм окупантів біля Кліщіївки. ВIДЕО

Прикордонники відбили атаку та захопили у полон окупанта під Бахмутом 01

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) полон (1562) Бахмут (1560)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Щира подяка прикордонникам за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
19.11.2023 10:28
+3
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Джерело:
Це як? Самотужки автостопом?
показати весь коментар
19.11.2023 10:41
+3
mrazota!!!
показати весь коментар
19.11.2023 13:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрался, аника-воин
показати весь коментар
19.11.2023 10:27 Відповісти
Чого б не показать є*ало свино-собаки ?
показати весь коментар
19.11.2023 10:44 Відповісти
Щира подяка прикордонникам за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
19.11.2023 10:28 Відповісти
Нє панімаєтє русскій? Прішло врємя виучіть!
показати весь коментар
19.11.2023 10:30 Відповісти
Жоріна цитуєте?
показати весь коментар
19.11.2023 10:43 Відповісти
Шиврон окупанта на світлині.
показати весь коментар
19.11.2023 12:08 Відповісти
окупант цитує Жоріна???? жарт, не сердьтеся
показати весь коментар
19.11.2023 13:48 Відповісти
Я не занурювався в цей срач. Мені тошно від дій з обох боків. Але факт лишається фактом.
показати весь коментар
19.11.2023 14:41 Відповісти
Педро з хабаровська.
показати весь коментар
19.11.2023 10:38 Відповісти
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Джерело:
Це як? Самотужки автостопом?
показати весь коментар
19.11.2023 10:41 Відповісти
І нахрен воно тут потрібно? жрать і срать на нашій землі. Паскудна параша спеціально припинила обмін полоненими щоб закидать нас оцім дерьмом яким ми повинні опікуватись. Як параша поводиться з полоненими так і ми повинні з ними поводитись бо це вбивці наших воїнів.
показати весь коментар
19.11.2023 11:23 Відповісти
Кари, убивцям з московії, страшної кари, за їх воєнні ЗЛОЧИНИ проти Українців та України!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.11.2023 12:05 Відповісти
mrazota!!!
показати весь коментар
19.11.2023 13:33 Відповісти
Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Фактично, одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм, результат якого відомий"

Многоходов очка
показати весь коментар
19.11.2023 16:52 Відповісти
 
 