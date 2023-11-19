Прикордонники відбили атаку та захопили у полон окупанта під Бахмутом. ФОТО

Прикордонники відбили атаку окупантів під Бахмутом та захопили у полон окупанта-штурмовика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, у ранковий час доби піхота противника атакувала вогневу позицію прикордонників Краматорського загону. Бійці напад відбили.

"Далі, під час обстеження переднього краю оборони, прикордонники виявили та захопили військовослужбовця зс рф. Полоненим виявився контрактник з Хабаровського краю, який призвався на початку жовтня цього року. Більшу частину своєї служби окупант добирався до передової. Фактично, одразу з потяга загарбник був відправлений на штурм, результат якого відомий", - йдеться у повідомленні.

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