Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Окупанти протягом дня обстріляли Нікополь та Марганецьку і Червоногригорівську громади в Дніпропетровській області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Декілька разів протягом дня Нікопольський район був під вогнем загарбника. Важка артилерія била по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю.
Пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда. На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.
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та цивільних громадян нашоі краіни ,
можливо потрібно знищувати їх міста і дерьовні разом із кацапами ,
інакше кремлівський вилупок до смерті не заспокоїться 😠