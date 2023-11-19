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Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом дня обстріляли Нікополь та Марганецьку і Червоногригорівську громади в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька разів протягом дня Нікопольський район був під вогнем загарбника. Важка артилерія била по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю.

Пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда. На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ били з артилерії по Нікопольщині

Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині 01
Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині 02
Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині 03

Автор: 

обстріл (28472) Нікополь (1190) Дніпропетровська область (3721)


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Психічно - хворі москалі методично знищують українські міста , села
та цивільних громадян нашоі краіни ,
можливо потрібно знищувати їх міста і дерьовні разом із кацапами ,
інакше кремлівський вилупок до смерті не заспокоїться 😠
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19.11.2023 21:34 Відповісти
 
 