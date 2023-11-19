Упродовж дня росіяни декілька разів обстріляли Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Окупанти протягом дня обстріляли Нікополь та Марганецьку і Червоногригорівську громади в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька разів протягом дня Нікопольський район був під вогнем загарбника. Важка артилерія била по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю.



Пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда. На щастя, людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ били з артилерії по Нікопольщині





