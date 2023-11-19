Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

У м. Середина-Буда Сумської області внаслідок мінометного обстрілу на території власного домоволодіння загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.



"19 листопада 2023 року близько 18:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними з міномета, обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області. Унаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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