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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж

У м. Середина-Буда Сумської області внаслідок мінометного обстрілу на території власного домоволодіння загинув цивільний чоловік.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"19 листопада 2023 року близько 18:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними з міномета, обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області. Унаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік 01
Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік 02
Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік 03
Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік 04

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678)


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Дмитро Корчинський про необхідність відповідати агресору - рушить інфраструктуру агресора . Скоро зима - нехай мерзнуть
https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok
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19.11.2023 20:26 Відповісти
Хто куди "рушить"?
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19.11.2023 20:37 Відповісти
Було б непагано, якщо б Україна могла знищувати військові об'єкти на території московії і все, що поряд з ними, хоч чимось, окрім асфальту...
Майже всі дрони в ЗСУ забезпечуються волонтерами, однострої по сезону мінімум на 50% - допомога з-за кордону, набої, снаряди - теж саме...
Все, що каже влада і що стосується оборони - лише у майбутньому часі (і це через більше, ніж 20 місяців повномаштабного вторгнення і на 5 році "царювання" шобли "нових ліц-прафєсіаналав"!)...
Зате на "єдиному марафеті" лише позитив від ОПи.
Щось десь не так працює, як треба для нашої Перемоги 🤔
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19.11.2023 20:49 Відповісти
...... а про мінометний обстріл всім пофіг????
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19.11.2023 20:50 Відповісти
І так кожного дня. Це звіздець якийсь. Всім пох.
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19.11.2023 21:54 Відповісти
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19.11.2023 22:12 Відповісти
 
 