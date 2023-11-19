Унаслідок обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Середини-Буди на Сумщині загинув чоловік. ФОТОрепортаж
У м. Середина-Буда Сумської області внаслідок мінометного обстрілу на території власного домоволодіння загинув цивільний чоловік.
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"19 листопада 2023 року близько 18:30 год., застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними з міномета, обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буда Сумської області. Унаслідок атаки окупантів на території власного домоволодіння загинув 48-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
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https://m.youtube.com/watch?v=Syk3GbqaHok
Майже всі дрони в ЗСУ забезпечуються волонтерами, однострої по сезону мінімум на 50% - допомога з-за кордону, набої, снаряди - теж саме...
Все, що каже влада і що стосується оборони - лише у майбутньому часі (і це через більше, ніж 20 місяців повномаштабного вторгнення і на 5 році "царювання" шобли "нових ліц-прафєсіаналав"!)...
Зате на "єдиному марафеті" лише позитив від ОПи.
Щось десь не так працює, як треба для нашої Перемоги 🤔