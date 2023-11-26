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На Запоріжжі за добу окупанти завдали 113 ударів по населених пунктах. ФОТО

Російська армія завдала 113 ударів по 23 містах та селах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

99 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

▪️Ворог здійснив 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці, Новодарівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки й Темирівки.

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На Запоріжжі за добу окупанти завдали 113 ударів по населених пунктах 01
На Запоріжжі за добу окупанти завдали 113 ударів по населених пунктах 02

Автор: 

обстріл (28428) Запорізька область (3596)


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26.11.2023 11:46 Відповісти
 
 