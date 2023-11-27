За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення. ФОТО

За минулу добу противник випустив 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

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