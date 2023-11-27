УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4900 відвідувачів онлайн
Новини Фото
422 0

За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення. ФОТО

За минулу добу противник випустив 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти минулої доби завдали одного ракетного та 32 авіаційні удари по території України

За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення 01
За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення 02
За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення 03

Автор: 

обстріл (28428) Херсон (3351) Херсонська область (5738)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 