За добу рашисти 56 разів обстріляли Херсонщину, одна людина зазнала поранення. ФОТО
За минулу добу противник випустив 236 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, медичну установу та магазин у Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Через російську агресію одна людина дістала поранення.
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