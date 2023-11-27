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За минулу добу окупанти здійснили майже 100 ударів по Запорізькій області. ФОТО

Під ворожим вогнем опинилися 20 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

По території Гуляйполя, Залізничного, Роботиного, Левадного, Новоданилівки, Полтавки, Лугівського, Малинівки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 84 артобстріли.

Ворог здійснив 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Темирівки, а також 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Малим Щербакам, Кам'янському та Юрківці.

Ураження зазнав житловий будинок та автівки громадян.

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За минулу добу окупанти здійснили майже 100 ударів по Запорізькій області 01
За минулу добу окупанти здійснили майже 100 ударів по Запорізькій області 02

Автор: 

обстріл (28428) Запорізька область (3596)


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