Затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на Чернігівщині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки затримали "розконсервованого" агента ФСБ, який понад рік перебував у "режимі очікування" на прикордонній території Чернігівщини.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби він почав збирати дані про дислокацію українських захисників на Чернігівщині.

Насамперед фігурант намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Також його цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.





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За наявними даними, розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

"За даними слідства, зловмисником є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований фсб ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону. Тоді він отримав оперативний псевдонім "Шут" та інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Після втечі окупантів з Чернігівщини вони залишили свого поплічника на території області та перевели у "режим очікування", - йдеться у повідомленні.

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У жовтні цього року на російського агента вийшов його "куратор" – кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області – та поставив йому розвідзавдання.

Як зазначили в СБУ, для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони.

Отримані відомості він передавав агресору через спеціально створену електронну поштову скриньку. Для конспірації ворожий агент видаляв усі повідомлення одразу після їх прочитання представником ФСБ.

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За виконані завдання російська спецслужба обіцяла зраднику грошову винагороду. При обшуку за місцем проживання затриманого виявлено докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.