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Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям під час негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського. 

Станом на цей ранок через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі наші служби працюють цілодобово.

"Будь ласка, за потреби одразу звертайтеся по допомогу до ДСНС України, Національної поліції та комунальних служб. Будь ласка, дбайте про тих, кому зараз особливо складно", - зазначив глава держави.

Також читайте: Через негоду 26 листопада залишилися без світла 400 населених пунктів у 10 областях, - Зеленський

Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 01
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 02
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 03
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 04
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 05
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 06
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 07
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 08
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 09
Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) негода (757)


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Топ коментарі
+13
Зеленський про негоду в Україні

Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
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27.11.2023 10:43
+12
Вечірній мудозвон відчуває свій пздць - вже й з ранку гундосить...
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27.11.2023 10:44
+5
Може, все таки, негодою і її наслідками повинен займатися прем'єр, а не верховний головнокомандувач?
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27.11.2023 10:56
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Зеленський про негоду в Україні

Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
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27.11.2023 10:43 Відповісти
Та й на сайті 3 рази за півгодини написали про негоду одне й теж, хтось за цим наблюда, чи все на самотік?
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27.11.2023 12:49 Відповісти
Вечірній мудозвон відчуває свій пздць - вже й з ранку гундосить...
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27.11.2023 10:44 Відповісти
ЗЄленський - диктор мудафону.

Вова, чекаємо на твою об'яву
сигналів точного часу по радіоточці 😂

ЗЄленський підійшов до вікна, подивився на хуртовину в Києві й подумав:
"какой Левитан пропадает !" 😂
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27.11.2023 12:35 Відповісти
Може, все таки, негодою і її наслідками повинен займатися прем'єр, а не верховний головнокомандувач?
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27.11.2023 10:56 Відповісти
Що ви таке кажете? Та без нього навіть сонце не зійде!
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27.11.2023 11:17 Відповісти
Не знав , шо Ладимир Саныч ще й міністр МНС. Талановита людина.
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27.11.2023 11:04 Відповісти
ДержРезерв вчасно заповнений і готовий до використання, Міністр економіки на місці, може усе доповісти найвеличнішому СРАТЬєху!
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27.11.2023 11:11 Відповісти

...а ще диктор центрального ТБ, він же - президент по-зальоту, сьогодні покакав, но етО - воєнная тайна, бо принцеси не какають
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27.11.2023 11:24 Відповісти
Звичайно, репортувати про занесені снігом дороги - це як раз задача президента країни. Розкажи ще, як там надої у корів. 73%... слів немає, одні мати. Ржотє там?
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27.11.2023 11:47 Відповісти
тобто зелений підор прокоментувати "заяви" своєї їбанутої ляльки бузумної не вважає за потрібне? тобто згоден?
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27.11.2023 11:57 Відповісти
 
 