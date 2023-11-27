Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям під час негоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Станом на цей ранок через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі наші служби працюють цілодобово.
"Будь ласка, за потреби одразу звертайтеся по допомогу до ДСНС України, Національної поліції та комунальних служб. Будь ласка, дбайте про тих, кому зараз особливо складно", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+13 Алекс Скела
показати весь коментар27.11.2023 10:43
+12 Wim Lagoda #584905
показати весь коментар27.11.2023 10:44
+5 Євген Дусик #421274
показати весь коментар27.11.2023 10:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
Вова, чекаємо на твою об'яву
сигналів точного часу по радіоточці 😂
ЗЄленський підійшов до вікна, подивився на хуртовину в Києві й подумав:
"какой Левитан пропадает !" 😂
...а ще диктор центрального ТБ, він же - президент по-зальоту, сьогодні покакав, но етО - воєнная тайна, бо принцеси не какають