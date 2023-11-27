Зеленський про негоду в Україні: Знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, усі служби працюють цілодобово. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський подякував рятувальникам, працівникам комунальних служб, Національної поліції, обласній та місцевій владі, енергетикам, які допомагають людям під час негоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Станом на цей ранок через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух. Усі наші служби працюють цілодобово.

"Будь ласка, за потреби одразу звертайтеся по допомогу до ДСНС України, Національної поліції та комунальних служб. Будь ласка, дбайте про тих, кому зараз особливо складно", - зазначив глава держави.

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