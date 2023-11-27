Армія РФ атакувала цивільні об’єкти у 6 населених пунктах Донеччини, одна людина зазнала поранення. ФОТОрепортаж
Під ворожими обстрілами опинилися міста Авдіївка й Торецьк, селище Очеретине, села Бердичі, Нетайлове, Новобахмутівка.
Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено 16 цивільних об’єктів - 8 житлових будинків, банк, школу, музичне училище, заклад позашкільної освіти, амбулаторію, магазини, гараж.
По Торецьку росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами "ФАБ-500" - поранили людину. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків та інфраструктуру.
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показати весь коментар27.11.2023 11:22 Відповісти Мені подобається 0
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