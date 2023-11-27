Українські хакери зламали Департамент інформації Міноборони РФ: отримано доступ до внутрішньої документації та системи моніторингу ЗМІ "Катюша", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Нашим хакерам групи "Кібер Спротив" вдалося проникнути у Департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, це дозволило передати в розпорядження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, що використовують російські військові пропагандисти.

Департамент інформації та масових комунікацій МО РФ - це "царство" сумнозвісного Ігоря Конашенкова. Це саме та людина, яка щоденно озвучує своїм ротом російські зведення із зони бойових дій. В українській свідомості Ігор Конашенков давно перетворився на ходячий мем, адже саме він, як папуга, перші тижні вторгнення повторював фразу "потєрь нєт" і твердив про тисячі знищених українських танків - більше, ніж Україна мала до вторгнення.

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Але така вигадана і перекручена "альтернативна реальність", яку створюють зведення від МО РФ - це не плід фантазії одного Конашенкова. Завдяки одержаній документації нам стає зрозумілим, наскільки відірваний від реального стану справ увесь Департамент інформації МО Росії.

Співробітники департаменту та підконтрольні йому пресслужби військових округів та флотів постійно аналізують інформаційне поле РФ. Все, що прямо чи опосередковано повʼязано із новинами про діяльність ВС РФ, відображається у різних звітах. При чому окремо аналізуються публікації іноземних медіа.

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Ось так виглядає щоденний огляд ЗМІ: Ежедневный обзор СМИ (13.11.2023). [PDF]

Ось огляд того, як висвітлюється армія агресора в іноземних медіа: ВС РФ в зарубежных СМИ 2023-11-13. [PDF]

Також департамент готує розгорнуті щоденні звіти, де стенографуються усі пропагандистські репортажі за день: Обзор СМИ (дайджест) 2023-11-13. [PDF]

Ми не знаємо, хто це вичитує, бо це суцільний крінж. Втім схоже, що і самі російські пропагандисти не дуже сильно вчитуються, що пишуть. Наприклад, вони вказують своїх військовослужбовців

Щотижня полковник Кочетков подає Конашенкову на затвердження звіт про кількість випущених матеріалів та темпи виконання планів: Доклад на совещание 11 ноября 2023 года. [DOCX]

А пізніше інший службовець цього департаменту Сергій Товпеко розсилає цей документ разом із запланованими інформаційними заходами у ЗС РФ на наступний тиждень та тижневим звітом щодо друкованих ЗМІ всім начальникам пресслужб округів, родів військ, флотам тощо.

- Печатные СМИ с 4 по 10 ноября 2023 года. [DOCX]

- Основные_темы_в ВС РФ с 13 по 19 ноября. [DOCX]

Не секрет, що Росія тотально контролює свій інформаційний простір. Контроль потребує постійного моніторингу. І як ви могли побачити в звітах, що продукуються ДІМК МО РФ - там колосальні обсяги інформації. Тому для збору звітної інформації у росіян використовується специфічне програмне забезпечення.

Знайомтеся, це - інформаційно-аналітична система онлайн моніторингу ЗМІ "КАТЮША".

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Хактивісти "Кібер Спротиву" отримали доступ до цієї системи і мали змогу проаналізувати її властивості.

Для обізнаних в системах моніторингу медіа "Катюша" - це система, яка є своєрідним російським аналогом SemanticForce.

Розробник - приватна компанія "M13". Вони стверджують, що спеціалізуються на інформаційних технологіях у сфері медіамоніторингу. Мають три системи: "АРСЕНАЛ", "АРЕНА" та "КАТЮША". Їх ПЗ використовують в адміністрації президента РФ, уряді, федеральних міністерствах і відомствах, регіональних державних органах виконавчої влади, комерційних компаніях і громадських організаціях. У 2021 році МО РФ купила ліцензію на користування "Катюшею", виділивши на це 320 млн. руб. до 2023 року включно.

Що дає "Катюша"?

- моніторинг ЗМІ 24/7. За даними розробника база складає 40 тисяч джерел: російські федеральні та регіональні медіа, іноземні російськомовні та "ключові" іноземні медіа.

- можливість класифікації інформації за часом, темами, рубриками, іменованими об’єктами і типами ЗМІ.

- оцінку якості інформації за тональністю та охопленням аудиторії.

- можливість моніторингу ключових російських друкованих медіа.

- моніторинг як традиційних ЗМІ, так і нових медіа (соцмережі).

- виведення головних інформаційних подій дня, тижня або обраного періоду.

- виявлення скоординованих інформаційних атак.

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Це декларує розробник. Втім, внутрішнє дослідження "Катюши" хакерами показало її справжні можливості. Система виводить на екран події та повідомлення за рубриками (вгорі), наприклад, по ТРК "Звєзда":

Або що іноземні ЗМІ пишуть про армію РФ:

В систему підтягуються щотижневі та щомісячні звіти:

В систему щоденно додаються наклади найбільших російських друкованих ЗМІ:

Перша вкладка "Вооруженные силы РФ" має більше опцій для аналізу, а повідомлення одразу маркуються за тональністю - позитивні (зелений колір), негативні (червоний колір), нейтральні (жовтий колір). Тут можна побачити значущі публікації та події (тобто ті новини, які мають найбільший індекс цитованості), здійснити пошук по персонах та організаціях (система підтягує повʼязані новини).

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Звісно, соцмережам росіяни приділяють особливу увагу. Система в реальному часі видає пости, що публікуються у "Вконтактє", "Телеграм", "ЖЖ", "Однокласніки", тощо. Facebook та Instagram теж там є, але в дуже незначній кількості. Підтягуються відео з YouTube. Були помічені там і українські канали, які підтягнула російська система.





Також в системі є цікава вкладка з аналізом популярних російських Телеграм-каналів. При чому вони одразу відсортовані на позитивні та негативні.

Також система підтягує статистику публікацій та згадувань персон та організацій за обраний період.





Втім, аналізуючи цю систему, можна прийшти до висновку, що "Катюша" - це така собі "потьомкінська дєрєвня". Очевидно, що ДІМК МО РФ використовує її для звітності. Втім, система явно некоректно відображає тональність повідомлень. Негативні повідомлення про ЗС РФ та військово-політичне керівництво РФ або не враховуються, або позначаються нейтральними. Це таке собі окозамилювання - "всьо харашо, прєкрасная маркіза", жодного негативу про лучезарного Путіна чи армію, жодних невдач. Такий собі цифровий Конашенков - "патєрь нєт".

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Система аналізує переважно російський інформаційний простір. Західні і українські медіа присутні в базі, але їх потрібно шукати вручну. На загальну картину вони не впливають. А будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Відповідно, цінність такої системи лише у віддзеркаленні російської інформаційної дійсності: чудово простежуються розгалужена мережа підконтрольних медіа, скоординовані інформаційні хвилі, тотальна цензура (при чому більше самоцензура), паралельна реальність, "переможна перемога".

Так, негативні новини в системі теж були. Але на одну "негативну" новину розгалужена російська система пропаганди накидує десятки позитивних новин, досить ефективно переключає увагу, зміщує акценти. Після успішного ураження штабу ЧФ РФ, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси.

Хакери "Кібер Спротиву" також знайшли та передали InformNapalm один цікавий документ – лист Конашенкова до заступника гендиректора ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24") Шестакова.

Цей лист цікавий тим, що в ньому згадуються якійсь-то "неблагонадійні" російські Телеграм-канали. На жаль, хакери не отримали сам додаток з переліком цих каналів. Втім, якщо ми ще раз згадаємо "Катюшу", то ситуація стає більш зрозумілою.

Як видно з внутрішньої системи ДІМК МО РФ, військові пропагандисти Росії роблять сегрегацію за надійними та ненадійними каналами в Телеграмі. І в цьому є логіка. Наприклад, 16 листопада Путін нагородив засновника Телеграм-каналу "Рибарь" Звінчука російським орденом "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня. Це відповідає дійсності, і канал "Рибарь" є "позитивним" для російської машини пропаганди.

В жовтні минулого року, як повідомляли російські "опозиційні" медіа, за зверненням Герасімова Роскомнадзор та правоохоронні органи почали перевіряти контент воєнкорів на предмет "фейків" та "дискредитаці" ЗС РФ. Пізніше ми всі бачили арешт Ігоря Гіркіна.

І тепер, Росія, готуючись до виборів Путіна, скоріш за все починає останню хвилю зачистки Телеграму від будь-яких проявів нелояльності Кремлю.

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13 листопада ми всі спостерігали дивні конвульсії російських медіа із заявою групи військ "Днєпр" про жест доброї волі на Херсонщині. Провідні російські медіа опублікували, а потім через декілька хвилин "анулювали" (ще один російський новояз) новину. Тоді десятки "експертів" та аналітиків" розійшлися в своїх версіях того, що відбулося. Українська ж сторона тоді заявила, що це російська інформаційна спецоперація і ніякої підготовки росіян до відступу не спостерігається.

Ми схильні розділяти цю думку, тільки з одним уточненням. Спецоперація була не проти української сторони як такої, а навпаки - це була спроба МО РФ "підловити" нелояльні негативні Телеграм-канали. Наприклад, не важко знайти нелояльний, негативний контент в каналі пропагандистів і злочинців "Два майора".





Якщо подивитися на лист Конашенкова, то він датований 14 листопада. Феєрична заява про відступ групи "Днєпр" була опублікована і анульована 13 листопада. Що це, як не провокація? Ніщо і ніхто не може заважати Путіну тріумфально провести вибори в тиші. Диктатура не любить нелояльність.

Тому вже 17 листопада Росія посилює контроль над інтернетом, що, на думку аналітиків ISW є черговим проявом інформаційної цензури та спробою обмежити вільний доступ до інтернету, розраховуючи таким чином "проконтролювати" вибори Путіна. А пізніше ISW висловив думку, що заява Шойгу, зроблена на колегії МО 21 листопада, ймовірно є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнних блогерів щодо нездатності Росії рішуче відбити українські атаки на східному березі Дніпра. Аналітики втім сумніваються, що ці заяви заспокоять нарікання, які збільшуються в російському інформаційному просторі.

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Звісно, всім нам би хотілося вірити у відступ росіян на Лівобережжі. Але нам точно не хочеться бути частиною їх інформаційних ігор. Тому нехай між собою самі гризуться. А допоки українська армія наближає реальний відступ росіян з окупованих територій Херсонщини, українські хакери, проникнувши до Конашенкова під ніс, обіцяють ще багато сюрпризів.