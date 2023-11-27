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Повідомлено про підозру столичному блогеру-провокатору, який робив "скандальні" стріми та сприяв ідентифікації окупантами українських захисників, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

"За даними слідства, деструктивний контент "підігравав" російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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Повідомлено про підозру столичному блогеру-провокатору, який робив скандальні стріми та сприяв ідентифікації окупантами українських захисників, - СБУ 01
Повідомлено про підозру столичному блогеру-провокатору, який робив скандальні стріми та сприяв ідентифікації окупантами українських захисників, - СБУ 02
Повідомлено про підозру столичному блогеру-провокатору, який робив скандальні стріми та сприяв ідентифікації окупантами українських захисників, - СБУ 03

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування", - йдеться у повідомленні.

При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

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Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Оскільки фігурант не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Автор: 

Київ (19457) СБУ (12809) блогер (181)


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Топ коментарі
+15
довийобувалося чмо.
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27.11.2023 12:21
+9
С московитскими подстилками надо бороться московитскими методами.
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27.11.2023 12:21
+5
Добряче прочистити димохода та підсрачниками загнати у срану рашку. Хай там веде репортажі про чесних російських ментів та мобіків с зони. В Україні він і на йух не упав. Або на розмінування, у нас вже є чувак який на ровері буде міни виявляти і червоною фарбою їх помічати, а цьому блохєру палку дайте нехай ходить по полю штрикає, все користь хоч якась.
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27.11.2023 12:34
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С московитскими подстилками надо бороться московитскими методами.
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27.11.2023 12:21 Відповісти
довийобувалося чмо.
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27.11.2023 12:21 Відповісти
На мінне поле паскуду !
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27.11.2023 12:22 Відповісти
Ім'я, сестра, ім'я......
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27.11.2023 12:22 Відповісти
Фигуранту уже ничего не угрожает - чухнув за кордон. Ищи его, свищи его!
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27.11.2023 12:23 Відповісти
Що там безумна ??
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27.11.2023 12:26 Відповісти
Безумствує
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27.11.2023 12:53 Відповісти
Добряче прочистити димохода та підсрачниками загнати у срану рашку. Хай там веде репортажі про чесних російських ментів та мобіків с зони. В Україні він і на йух не упав. Або на розмінування, у нас вже є чувак який на ровері буде міни виявляти і червоною фарбою їх помічати, а цьому блохєру палку дайте нехай ходить по полю штрикає, все користь хоч якась.
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27.11.2023 12:34 Відповісти
Я вже писав що чим менше людина на зріст (подивиться на цього маленького блохєра) тим більше в неї гівна.
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27.11.2023 12:37 Відповісти
В мире маленьких людей много водится б--дей.

И бывают эти б--ди реже тети, чаще дяди.
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27.11.2023 12:43 Відповісти
Ага, типа:
У меня растёт елда
Скоро будет 20
Где работать мне тогда?
Чем мне заниматься???
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27.11.2023 12:56 Відповісти
Правильно,дебил должен быть большим,чтобы его было видно издалека.
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27.11.2023 13:18 Відповісти
О , я так и думал, что сейчас какой-нибудь «наполеончик» путлеровского роста начнёт громко возмущаться. Дядько, ти хоч ображайся, хоч ні, а це висловлювання про велике гівно при маленькому рості перевірено віковим досвідом. Доречі мого командира взводу в армії (зріст 165 з фуражною) так і називали «гівно», а насправді він був навіть не гівно а просто гандон
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27.11.2023 13:32 Відповісти
Умеющий думать никогда не будет оскорблять людей из-за роста, веса, цвета кожи и т.п.
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27.11.2023 14:41 Відповісти
Так то ж людей…. И расизм с антисемитизмом мне не шейте начальник. Я шо вам мизантроп какой или как? Если маленький гаденыш оказался фашистом (путлер), нацистом- имперцем (медвед), апредателем (киевский блогер) то как я их должен называть? Может вы шановный подскажете?
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27.11.2023 18:46 Відповісти
А мне интересно - кому звонит этот МчУДАК во время обыска ?
- Юстас - Алексу - таварищь майор , явка провалена ... буду лет пять недоступен ...
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27.11.2023 12:42 Відповісти
Думав Зеленський ...
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27.11.2023 12:44 Відповісти
Дааа... Купа народу війни не відчувають. Цікаво, скільки реально таких блоХЕРІВ і яка за чисельністю їх аудиторія? 🤔
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27.11.2023 12:56 Відповісти
Та він уже втік
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27.11.2023 12:57 Відповісти
Це записано в плані роботи ФСБ.Знайти якогось блогера другого чи третього ряду,зняти з ним якийсь скандальний антиукраїнський ролик,забашляти і відправити відразу у Варшаву чи там в Відень,Берлін тощо...Так було з ****** яка каталась на площі Ринок у Львові під москальську попсу,так буде і тут...До речі,сучку відразу почали серйозні люди шукати - а вона вже в Києві.Вони в Київ - а вона вже в Варшаві...Ну...подивимось
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27.11.2023 13:02 Відповісти
в петлю ************....................................................вот же ******....................
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27.11.2023 13:02 Відповісти
 
 