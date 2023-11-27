Повідомлено про підозру столичному блогеру-провокатору, який робив "скандальні" стріми та сприяв ідентифікації окупантами українських захисників, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці.

"За даними слідства, деструктивний контент "підігравав" російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

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Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування", - йдеться у повідомленні.

При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

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Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Оскільки фігурант не з'явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.