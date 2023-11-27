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Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали. ФОТОрепортаж

Більша частина окупованого Маріуполя внаслідок негоди залишається без електропостачання, деякі будинки - без води та опалення.

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"У місті продовжується штормовий вітер. У результаті – вже зафіксовано десятки повалених дерев. Деякі впали та пошкодили електричні дроти",- йдеться в повідомленні.

Наразі велика частина окупованого міста залишається без електропостачання, а частина будинків - без води та опалення.

"З будинків падають будівельні матеріали, що робить небезпечним пересування тротуарами. Новобудови на Нєвському також не витримали іспит негодою – зірвало обшивку на даху", - додали у міськраді.

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Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 01
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 02
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 03
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 04
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 05
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 06
Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали 07

Автор: 

Маріуполь (3227) негода (757) окупація (6685)


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27.11.2023 13:28 Відповісти
Бідні люди, ще й це на їх голови.
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27.11.2023 13:34 Відповісти
О, вже скоже як на расеї!
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27.11.2023 13:54 Відповісти
кацапская власть пришла к ждунам кацапам
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27.11.2023 13:59 Відповісти
 
 