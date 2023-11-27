Наслідки негоди в окупованому Маріуполі: У більшій частині міста відсутня електроенергія, на тротуари падають будматеріали. ФОТОрепортаж
Більша частина окупованого Маріуполя внаслідок негоди залишається без електропостачання, деякі будинки - без води та опалення.
Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.
"У місті продовжується штормовий вітер. У результаті – вже зафіксовано десятки повалених дерев. Деякі впали та пошкодили електричні дроти",- йдеться в повідомленні.
Наразі велика частина окупованого міста залишається без електропостачання, а частина будинків - без води та опалення.
"З будинків падають будівельні матеріали, що робить небезпечним пересування тротуарами. Новобудови на Нєвському також не витримали іспит негодою – зірвало обшивку на даху", - додали у міськраді.
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Gary Grant
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