Негода в Україні: у кількох областях досі складна ситуація з дорожнім рухом, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Станом на 12.30 27 листопада залишається складна ситуація з дорожнім рухом в кількох областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зокрема, як зазначається, в Одеській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Черкаській областях на деяких ділянках траси заблоковано рух. Крім того, в місцях тимчасового відстою на території Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Полтавської та Київської областей перебуває близько 1 735 вантажних транспортних засобів.

За даними Нацполіції, залишається ускладненою ситуація на автодорогах таких областей:

- Полтавщина: а/д М03 (Київ - Харків - Довжанське) між населеними пунктами Вили та Іванівка. Співробітники патрульної поліції здійснюють регулювання дорожнього руху.

- Кіровоградщина: а/д М30 (Стрий - Ізварине) поблизу н.п. Смоліне затор з вантажних транспортних засобів.

- Одещина: а/д М05 (Одеса – Київ) з 409+000 км до 335+000 км. Працює спецтехніка, яка розчищає автошляхи від снігу.

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Також тимчасово заборонено рух всіх категорій транспорту:

-а/д М15 (Одеса - Рені) з 11+920 км до 307+718 км з 10.30 26.11.2023

- а/д М16 (Одеса – Кучурган) з 0+000 км до 59+175 км з 15.30 26.11.2023

- а/д М05 (Київ – Одеса) з 274+435 км до 466+700 км з 19.30 26.11.2023

-а/д М28 (Одеса-Южне/М-14/ Об’їзд м. Одеси) з 3+450 км до 28+315 км з 10.30 26.11.2023

В межах Миколаївської області тимчасово заборонено рух всіх категорій транспорту:

-а/д М13 (Кропивницький – Платонове) з 76+416 км до 157+052 км з 20.00 26.11.2023

-а/д М14 (Одеса – Мелітополь - Новоазовськ) з 55+510 км до 129+025 км з 21.00 26.11.2023

-а/д Н24 (Благовіщенське - Миколаїв) з 42+476 км до 132+000 км з 20.00 26.11.2023 до 09.30 27.11.2023

З 09.30 27.11.2023 для легкових автомобілів обмеження знято, залишається заборона руху вантажного та пасажирського транспорту:

-а/д Р75 (КПП Тимкове – Балта – Первомайськ – Доманівка - Олександрівка) з 20.00 26.11.2023

-а/д Т-15-06 (Миколаїв – Доманівка – Берізки) з 120+000 км до 173+204 км з 20.00 та 0+000 км до 120+000 км з 21.00 26.11.2023

-а/д Т-15-10 (Н24 – Арбузинка – Єланець – Нова Одеса) з 70+000 км до смт Єланець з 20.00 26.11.2023

-а/д Т-15-04 (Первомайськ – Новоукраїнка) 1+441 км до 29+445 км з 20.00 26.11.2023 -

12. а/д Т-15-13 (Нечаяне - Очаків) з 0+000 км до 36+950 км з 21.00 26.11.2023

13. а/д Т-15-15 (Федорівка - Рибаківка) з 0+000 км до 25+121 з 21.00 26.11.2023.

В межах Кіровоградської області тимчасово заборонено рух вантажних транспортних засобів:

-а/д М30 (Стрий – Ізварине) з 583+258 км до 682+900 км з 01.30 27.11.2023

-а/д М13 (Кропивницький – Платонове) з 0+000 до 76+416 з 05.30 27.11.2023.

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В межах Черкаської області тимчасово заборонено рух вантажних транспортних засобів:

-а/д М30 (Стрий – Ізварине) з 517+621 км до 583+258 км з 01.30 27.11.2023

-а/д Н01 (Київ – Знамянка) з 123+687 км до 242+004 км з 04.00 27.11.2023

-а/д М-05 (Київ - Одеса), км 143+005 - 237+109.