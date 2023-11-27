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Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ та співробітники Кіберполіції нейтралізували злочинну організацію, яка масово видурювала гроші з банківських карток українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, "на рахунку" зловмисників майже 70% усіх шахрайським схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Відбуваючи строки у тюрмі, вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий "смотрящий" за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько "Гєша".

Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 01
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 02
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 03
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 04
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 05
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі, який обкрадав клієнтів провідного банку України, - СБУ 06

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До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували "строки" у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли "на волю".

"Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись "співробітниками служби безпеки" фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї.

Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий "безпековий рахунок" через онлайн-додаток, щоб "вберегти заощадження від викрадачів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином фігуранти вводили потерпілих в оману та змушували їх переводити свої гроші на підконтрольні банківські рахунки шахраїв. Після цього їхні спільники "на волі" знімали готівку та передавали її в "злодійську касу".

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Під час 27 одночасних обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено:

- мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки операторів мобільного зв’язку та чорнові записи, якими користувалися зловмисники;

- банківські картки та гроші, здобуті злочинним шляхом.

На підставі зібраних доказів 10 зловмисникам повідомлено про підозру за різними статтями Кримінального кодексу України:

- 2 особам - за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

- 1 особі - за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі "злодія в законі", ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

- 7 особам - за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

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П’ятьох зловмисників затримано, ще п’ятьох фігурантів-в’язнів - переведено до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.

Комплексні заходи з ліквідації шахрайської схеми проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

Вінницька область (1013) шахрайство (1079) СБУ (12809) махінації (416)


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Топ коментарі
+25
А керівництво колонії звичайно нє прі чьом-воно звичайно не було в долі і даже нікакого панятія нє імєла а такіх панятіях...
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27.11.2023 14:15
+18
У Вінницькій колонії є персонал, чи в'язні проголосували за самоврядування і самостійно керують колонією? І де хоч одна "підозра" щодо вертухаїв? Першим повинен коліном під зад отримати начальник колонії, тому що там нічого не відбувається без його відома!
А СБУ продовжує героїчну "боротьбу з вітряками"...
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27.11.2023 14:20
+12
Керівництво (і криша) тюрми теж ліквідоване?
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27.11.2023 14:18
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А керівництво колонії звичайно нє прі чьом-воно звичайно не було в долі і даже нікакого панятія нє імєла а такіх панятіях...
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27.11.2023 14:15 Відповісти
хорошо хоть не пленные)))
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27.11.2023 14:15 Відповісти
Затримали затриманих, засудили засуджених
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27.11.2023 14:18 Відповісти
Керівництво (і криша) тюрми теж ліквідоване?
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27.11.2023 14:18 Відповісти
У Вінницькій колонії є персонал, чи в'язні проголосували за самоврядування і самостійно керують колонією? І де хоч одна "підозра" щодо вертухаїв? Першим повинен коліном під зад отримати начальник колонії, тому що там нічого не відбувається без його відома!
А СБУ продовжує героїчну "боротьбу з вітряками"...
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27.11.2023 14:20 Відповісти
Хм,хто тут злочинці,скоріше начальник тюрми і його банда,про їх ні слова.тоді *далі буде*.
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27.11.2023 14:20 Відповісти
Только не говорите что начальник колонии и администрация ничего об етом не знала и ничего с етого не имела
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27.11.2023 14:26 Відповісти
Ні звісно.
У персоналу взагалі не було ключів від тих камер!
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27.11.2023 14:34 Відповісти
Ці схеми старі як світ коли зеки представляються співробітниками банків сидячи на нарах і розводять людей на гроші, я думав що на таке уже ніхто і не ведеться, взагалі нікому дані своєї картки чи чогось іншого давати не можна, хіба що уже в самому банку самому співробітникові банку,а не по телефону
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27.11.2023 14:30 Відповісти
а що ще робити - сидіти все одно треба свій термін
Дістав сматрфони - онлайн ігри переграв ...
Порносайти обходив , передивився
Можна попробувати ще і гроші заробити
Тим більше - за сматфон - треба платити
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27.11.2023 18:17 Відповісти
Всю охрану и администрацию на опорники, до конца войны. На их места мобилизованных.
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27.11.2023 14:31 Відповісти
У вʼязницю їх!
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27.11.2023 14:33 Відповісти
PS
В даному випадку, слово підпільний звучить як знущання.
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27.11.2023 14:36 Відповісти
Прессекретут СБУ - геть дурна людина.
Кол-центр є звичайною складовою підприємства, бізнеса, як бухгалтерія, відділ кадрів.
Уявіть, СБУ викрило підпільний відділ кадрів, чи підпільного економіста!!! Дебіли.
Викрили телефонних шахраїв
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27.11.2023 14:50 Відповісти
Теж зачепило. Думав буде фото якогось підпільного приміщення, де зеки усамітнюються для інтелектуальної роботи.

В крайньому випадку взяти у лапки.
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27.11.2023 15:01 Відповісти
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі
===============
Йа худєйю
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27.11.2023 15:44 Відповісти
Йа ******** 🤣🤣🤣
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27.11.2023 15:58 Відповісти
Я щойно гарно посміявся. Go Ukraine!
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27.11.2023 15:57 Відповісти
Щоб гнойсман не знав і не занюхав гроші.... Не смішіть.
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27.11.2023 16:21 Відповісти
Мене цікавить інше... навіть в таких де-е-емократичних країнах я к США ніяких гаджетів у ув'язнених немає. Від слова зовсім. Маленький телевізор кабельного ТВ з чітко фіксованими каналами і все.
У певні проміжки часу, за хорошу поведінку, дозволяється короткий дзвінок зі стаціонарного телефону в'язниці. І всі знають, що розмова записується.
А тут ... комп'ютери, ноутбуки, телефони... може там у них і сервер свій був.
Хто розвів цей бардак? Що говорить про це Кримінальний-виправний кодекс??!!
Звичайно без "хазяїна" та "кума" цього всього бути не могло.
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27.11.2023 17:12 Відповісти
Просто треш. А откуда телефоны у них? Может тех "бизнесменов" в погонах которые им их продали пора на фронт отправлять уже?😁😁😁
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27.11.2023 17:13 Відповісти
Это вобше лютый треш. Всю эту шоблу, от "телефонисток" до (обьязательно) тех кто это прикрывал и организовал, пустить пешком по минним полям. Хоть какая то польза от них будет.
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27.11.2023 19:30 Відповісти
 
 