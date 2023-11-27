Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий FPV-дрон на куп’янському напрямку. ФОТО

На куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" успішно приземлили ворожий дрон-камікадзе з вибухівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонники знищили ворожий дрон за допомогою антидронової рушниці.

"Саперам вдалося знешкодити вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-камікадзе повернеться до своїх попередніх господарів, тільки вже з потужнішим вибуховим сюрпризом від прикордонників "Сталевого кордону", - зазначили у ДПСУ.

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