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Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий FPV-дрон на куп’янському напрямку. ФОТО

На куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" успішно приземлили ворожий дрон-камікадзе з вибухівкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що прикордонники знищили ворожий дрон за допомогою антидронової рушниці.

"Саперам вдалося знешкодити вибухову частину і тепер, після перепрограмування, дрон-камікадзе повернеться до своїх попередніх господарів, тільки вже з потужнішим вибуховим сюрпризом від прикордонників "Сталевого кордону", - зазначили у ДПСУ.

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Прикордонники бригади Гвардії наступу Сталевий кордон знищили ворожий FPV-дрон на куп’янському напрямку 01
Прикордонники бригади Гвардії наступу Сталевий кордон знищили ворожий FPV-дрон на куп’янському напрямку 02

Автор: 

безпілотник (4148) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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скоро вже про зруйновані паркани розповідатимем(((
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27.11.2023 15:37 Відповісти
 
 