Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатесі з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.

про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що один з потенційних клієнтів адвокатеси є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого викачування нафти з трубопроводів (ч. 2 ст. 292 КК України).

"За 30 тис. доларів США жінка обіцяла йому "вирішити питання" із правоохоронцями. Вона посилалася на власну обізнаність з матеріалами розслідування, зв’язки в правоохоронних органах та гарантувала, що домовиться про зменшення покарання для уникнення в’язниці.

Клієнт отримав тиждень на пошуки грошей, але вирішив звернутись до правоохоронних органів. В ході розслідування з’ясувалося, що ніяких прямих контактів з правоохоронцями адвокатеса не мала, а просто хотіла привласнити ці кошти", - йдеться у повідомленні.

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Згодом вона б почала вести справу підозрюваного та намагалася б виконати власну обіцянку в законний спосіб.

22 листопада 2023 року жінку затримано "на гарячому" під час отриманні всієї суми.

Жінка підозрюється у шахрайстві у великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.