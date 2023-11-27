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Новини Фото Хабарники
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Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру адвокатесі з Житомирщини, яка обіцяла фігуранту кримінального провадження за гроші "вирішити питання" з правоохоронцями.

про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Встановлено, що один з потенційних клієнтів адвокатеси є підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого викачування нафти з трубопроводів (ч. 2 ст. 292 КК України).

"За 30 тис. доларів США жінка обіцяла йому "вирішити питання" із правоохоронцями. Вона посилалася на власну обізнаність з матеріалами розслідування, зв’язки в правоохоронних органах та гарантувала, що домовиться про зменшення покарання для уникнення в’язниці.

Клієнт отримав тиждень на пошуки грошей, але вирішив звернутись до правоохоронних органів. В ході розслідування з’ясувалося, що ніяких прямих контактів з правоохоронцями адвокатеса не мала, а просто хотіла привласнити ці кошти", - йдеться у повідомленні.

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Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР 01
Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР 02
Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР 03
Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР 04
Затримано адвокатесу з Житомирщини, яка вимагала хабар у $30 тис. нібито для правоохоронців, - ДБР 05

Згодом вона б почала вести справу підозрюваного та намагалася б виконати власну обіцянку в законний спосіб.

22 листопада 2023 року жінку затримано "на гарячому" під час отриманні всієї суми.

Жінка підозрюється у шахрайстві у великих розмірах та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Автор: 

адвокат (935) хабар (4702) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+6
Молодці у нас адвокати(еси)! Нікого не здають, все беруть на для себе!
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27.11.2023 15:18
+4
слабенька адвокатеса...початківець...
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27.11.2023 15:28
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Молодці у нас адвокати(еси)! Нікого не здають, все беруть на для себе!
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27.11.2023 15:18 Відповісти
слабенька адвокатеса...початківець...
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27.11.2023 15:28 Відповісти
Ця захисниця ділетант але жадібна і авантюрна. Видно чувак метався цей тиждень де завгодно і правоохоронці дізнались, що здобич уходить з рук, от і сталося викриття.
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27.11.2023 15:47 Відповісти
Стюардесу знаю . Адвокатеса ? А ці на чому літають ?
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27.11.2023 15:56 Відповісти
Всеж на тому 😂
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27.11.2023 16:36 Відповісти
якась маячня
як це вони могли їй пришити хабарництво
вона ж може сказати що то є аванс за гонорар адвоката
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27.11.2023 16:01 Відповісти
А чому пишете "нібито"? Не розказала для кого брала?
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27.11.2023 16:26 Відповісти
Я всеж вважаю що затримали адвокатшу.
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27.11.2023 16:34 Відповісти
Адвокатеса)))
Це що таке?
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27.11.2023 20:07 Відповісти
Це - адвокат, тільки у👗.
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28.11.2023 10:55 Відповісти
ну хоть не членкіня
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28.11.2023 18:42 Відповісти
 
 