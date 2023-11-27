У 2022 році Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи, Путіна - невдахою року. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Видання щороку створює такий рейтинг, аналізуючи європейських діячів. Відповідно у 2022 році Зеленський здобув 1 місце у номінації найвпливовішої людини Європи.

Рейтинг за 2023 рік планують оновити у вівторок, 28 листопада.

У рейтингу зазначено три категорії: виконавець, мрійник та руйнівник.

"Європа змінюється. Континент переоцінює свої стратегічні відносини, серйозно ставиться до оборони, переглядає політику щодо торгівлі, розширення та енергетичної безпеки. Загалом це переосмислення того, що означає бути європейцем – і це значною мірою завдяки українському коміку, який став президентом", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що Зеленський – людина, якій Європа не лише довіряє, а і якою захоплюється та яку наслідує. На відміну від попередніх президентів України.

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"Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною – у цю думку мало, хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування були ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи, – особливо в Берліні та Парижі, – в те, що Москва може бути партнером", - йдеться у публікації.

Як зазначили журналісти, президент вдало використав соцмережі, західні ЗМІ та культурні інституції, як Grammy та Каннський кінофестиваль, де він виступав, аби залучити Захід до війни та переконати лідерів і громадськість, що вони теж мають боротися.

Politico переконаний у впливі Зеленського настільки, що вважає, що поки він живий, він рухатиме Європу в потрібному йому напрямку. Водночас, за суб'єктивною оцінкою видання, Зеленський отримує те, що хоче: зброю, санкції проти Росії та прогрес на шляху України до членства в ЄС.

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У категорії діячів (The Doers) на першому місці – міністр економіки Німеччини Роберт Габек, якого журналісти назвали "справжнім канцлером", стверджуючи, що його роль у санкціях проти РФ значно вагоміша, ніж у канцлера Олафа Шольца.

На першому місці "руйнівників" видання назвало прем'єрку Італії Джорджу Мелоні, підписавши її як "дуче" – так називали фашистського лідера Беніто Муссоліні. До цієї негативної категорії також увійшли угорський прем'єр Віктор Орбан, лідер лейбористської партії Британії Кеір Стармер, та, серед інших, російський міністр закордонних справ Лавров.

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Російського диктатора Володимира Путіна видання назвало невдахою 2022 року.

"Мрія Володимира Путіна про велику Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і розпочався. Хоча російський президент чіпляється за своє визначення конфлікту як "спеціальної військової операції", спрямованої на очищення України від "нацистів", війська, які ненадовго загрожували Києву, ледве тримаються на сході країни.

Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала за радянських часів. Натомість його вторгнення відкинуло його країну до третьорядного статусу, нездатну подолати супротивника, якого вона недооцінювала і якого зневажала", - наголошує Politico.