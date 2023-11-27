Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС. ФОТО
Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова, яка сьогодні перебуває з візитом у Києві, обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у соцмережі X.
Юрова нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року: боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та закон про національні меншини.
"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС представниками всіх політичних груп Верховної ради", - зазначила вона.
Топ коментарі
+4 Muron
показати весь коментар27.11.2023 16:23
+3 Muron
показати весь коментар27.11.2023 16:22
+2 Vaaleikumassalam
показати весь коментар27.11.2023 16:21
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до речі, де арахамія?
Сподіваюсь, добряче так обговорила, всмак, від пуза...