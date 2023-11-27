Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС. ФОТО

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова, яка сьогодні перебуває з візитом у Києві, обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у соцмережі X.

Юрова нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року: боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та закон про національні меншини.

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС представниками всіх політичних груп Верховної ради", - зазначила вона.

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