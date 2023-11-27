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Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС. ФОТО

Віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова, яка сьогодні перебуває з візитом у Києві, обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у соцмережі X.

Юрова нагадала, що Єврокомісія рекомендувала Україні працювати над чотирма реформами до березня 2024 року: боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та закон про національні меншини.

"Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС представниками всіх політичних груп Верховної ради", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова прибула із візитом до Києва. ВIДЕО

Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС 01
Віцепрезидентка Єврокомісії Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС 02

Автор: 

Єврокомісія (2155) членство в ЄС (1247) Юрова Вера (20)


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Топ коментарі
+4
яких набрали уроди в партію уродів, то партія така ж, і лиця відповідні.
до речі, де арахамія?
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27.11.2023 16:23
+3
А де Безумна? Де план вступу?
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27.11.2023 16:22
+2
дивлюсь на фото і таке враження що в верховній раді одні уроди і не тільки моральні
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27.11.2023 16:21
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дивлюсь на фото і таке враження що в верховній раді одні уроди і не тільки моральні
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27.11.2023 16:21 Відповісти
яких набрали уроди в партію уродів, то партія така ж, і лиця відповідні.
до речі, де арахамія?
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27.11.2023 16:23 Відповісти
А де Безумна? Де план вступу?
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27.11.2023 16:22 Відповісти
Гроші депутатів і зеленої банди слуг уже давно вступили в ЄС. Тільки держава ніяк не може вступити
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27.11.2023 16:22 Відповісти
Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС

Сподіваюсь, добряче так обговорила, всмак, від пуза...
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27.11.2023 16:23 Відповісти
Україна стікає кров'ю відстоюючи свій суверенітет щоб потім віддати його Брюселю.
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27.11.2023 16:36 Відповісти
Щось за п'ять років кривавого бариги так і не взяв. Зате русня кістками за Україну лягає.
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27.11.2023 17:08 Відповісти
Тіпа популізм? А щоб такі, як ти, та повиздихали усі, до єдиного!
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28.11.2023 01:17 Відповісти
дивись не захлинись.
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28.11.2023 22:58 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Це не вона часом?
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27.11.2023 16:38 Відповісти
ще одне фото на конкурс ...
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27.11.2023 16:54 Відповісти
Якщо вірити Вікі, прізвище Йоурова, а не Юрова.
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27.11.2023 17:07 Відповісти
Та нехай. Жінця правильна - цього достатньо. Ога?
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28.11.2023 01:20 Відповісти
Через цю неточність виникає враження, що це якась кацапка пролізла у вищі ешелони євровлади. Як от в Іспанії.
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28.11.2023 09:37 Відповісти
 
 