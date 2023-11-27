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Міноборони та посольство США домовилися про посилення спільного контролю за наданою Україні зброєю. ФОТО

Міністерство оборони України та посольство Сполучених Штатів Америки домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання наданої Україні зброї зброї.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні.

Міноборони та посольство США домовилися про посилення спільного контролю за наданою Україні зброєю 01

На виконання цього завдання підписано спільну з відділом оборонного співробітництва посольства США концепцію, ініціатором якої виступило Міноборони.

"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Міноборони та посольство США домовилися про посилення спільного контролю за наданою Україні зброєю 02

За домовленістю, посадові особи Збройних сил України проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.

Так, фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань. "Моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення наданих США - це спільна відповідальність країни-партнера та уряду США", - сказано у концепції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Держдепі оптимістичні щодо схвалення Конгресом США пакету додаткової допомоги для України

Міноборони (7355) зброя (7460) посольство (944) США (22769)


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Топ коментарі
+7
Не виправдовуватись, а звітувати🤔🧐😁 Хай виправдовуються ті, хто яйця по 17грн.шт. закупляв😝😝😝😝😝😜🤪 До речі, ще в СА в артилерії рахували кожен випущений снаряд, викладач артилерійсько-стрілкової підготовки казав:"Товариші, пам'ятайте, що з кожним снарядом калібру 122мм. вилітає пара офіцерських хромових чобіт, рахуйте старанно, тому що це гроші і піт ваших дідусів та батьків" ,- ось так вчили " воєнному дєлу настоящім образом" в навчальних закладах СРСР і непогано, до речі, вчили, грошей зі студентів не вимагали за заліки, курсові та дипломні🤗
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27.11.2023 20:48
+5
Скоро усі посли ЄС будуть допомагати Пріцкер та команді військового аташе вид США - не справляються з обʼємами перевірок змародереного а ще треба контролювати нові поставки
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27.11.2023 20:31
+3
ага , є у Єрмака такий радник, казав в ЗМІ США - "Украіна бальшая дєвачка нє надо ее котролтровать на помощі запада "
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27.11.2023 20:34
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Мабуть скоро за кожну кулю яка летить в кацапа потрібно буде виправдовуватися.
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27.11.2023 20:31 Відповісти
ага , є у Єрмака такий радник, казав в ЗМІ США - "Украіна бальшая дєвачка нє надо ее котролтровать на помощі запада "
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27.11.2023 20:34 Відповісти
... Пінчуківський Мілованов
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27.11.2023 20:35 Відповісти
Не виправдовуватись, а звітувати🤔🧐😁 Хай виправдовуються ті, хто яйця по 17грн.шт. закупляв😝😝😝😝😝😜🤪 До речі, ще в СА в артилерії рахували кожен випущений снаряд, викладач артилерійсько-стрілкової підготовки казав:"Товариші, пам'ятайте, що з кожним снарядом калібру 122мм. вилітає пара офіцерських хромових чобіт, рахуйте старанно, тому що це гроші і піт ваших дідусів та батьків" ,- ось так вчили " воєнному дєлу настоящім образом" в навчальних закладах СРСР і непогано, до речі, вчили, грошей зі студентів не вимагали за заліки, курсові та дипломні🤗
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27.11.2023 20:48 Відповісти
привіт тріплу Ігнату

Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ Джерело:
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27.11.2023 20:55 Відповісти
Скоро усі посли ЄС будуть допомагати Пріцкер та команді військового аташе вид США - не справляються з обʼємами перевірок змародереного а ще треба контролювати нові поставки
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27.11.2023 20:31 Відповісти
Не стільки допомоги, скільки контролю!! Як можна контролювати те, чого катастрофічно не вистачає!
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27.11.2023 20:35 Відповісти
Допомагати контролювати щоб не ЗМАРОДЕРИЛИ , як їжу для ЗСУ на ресторани Києва
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27.11.2023 20:46 Відповісти
на фермах є темники я розумію - але на контроль теж потрібні люди, бо так красти як ЄрмакоЗЕвлада
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27.11.2023 20:48 Відповісти
Хм. А як можна продати на сторону танк чи гармату, чи міни? В Україні під час війни? Факти маєте? Чи аби просто накинути. Корупціонери крадуть гроші. Міни і снаряди їм не потрібні.
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27.11.2023 20:52 Відповісти
...контролюкінцевого використання наданої Україні зброї ..

"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні. Джерело:

Мародери мародерять навіть не тратячи кошти на вище вказане , я вже не кажу про відоме МАРОДЕР=ЗРАДНИК
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27.11.2023 21:04 Відповісти
А як можна продати на сторону танк чи гармату, чи міни? В Україні під час війни? Факти маєте?- Щоб не було таких фактів , і не звинувачували Україну в продажі війскової американської допомоги в треті країни ,і створенні такої американсько- української комісії контролю за постачанням озброєнь,говорила ще Вікторія Спартц , на що дуже негативно реагувала прорашистська агентура з ОП.
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27.11.2023 22:22 Відповісти
Навіщо продавати? Можна просто на складах тримати,як гуманітарку. Їхня задача зірвати наступ ЗСУ і звинуватить Залужного.
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28.11.2023 01:31 Відповісти
загальна військова допомога Україні від Захоу - 90 мдрд дол, із них більше половини, себто біля 50 млрд із США

військовий бюджет бундесверу 2022 - $ 56 млрд

так що нєхєн патякать !
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27.11.2023 20:59 Відповісти
Це правильний крок думаю. Щоб всілякі корисні ідіоти Кремля не брехали про "продаж зброї на сторону".
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27.11.2023 20:36 Відповісти
работайте дальше - ідіотів з ферм треба отакими постами проявляти
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27.11.2023 21:00 Відповісти
Як самокритично. Хвалю. Посол США вже сказала, що жодного танку на сторону не продали, а крадуть в своїх. Але ж така бот з прапорцем США цього не читає. Бот і читати не вміє. Тільки писати згідно алгоритмом.
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27.11.2023 21:03 Відповісти
У них немає часу на читання. Якщо читати кожну статтю - нічого не заробиш. Побачили заголовок і вперед по методичці, а зрада є в кожній новині, навіть про погоду.
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27.11.2023 21:53 Відповісти
моя киця зайшов у листпаді
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27.11.2023 22:05 Відповісти
На щастя, ні з вами, ні з вашою кицькою особисто не знайомий.
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27.11.2023 22:13 Відповісти
Угу, довіряй, але провіряй... на нульовці. Подивіться останнє Бутусов+ на ютюбі як і чим герої воюють.
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27.11.2023 20:36 Відповісти
О, це дуже актуально! Тільки но вчора телефонував мені Залужний та пропонував "цезаря" та два "бреді" за недорого. Я сказав, що візьму, але тільки у кредит.
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27.11.2023 20:36 Відповісти
Це є gut,
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27.11.2023 20:36 Відповісти
Думаю це домовленість з тими в США, хто за нову підтримку для України щоб вони всіляким зарубіжним популістам і своїм любителям самоізоляції США від світу прикрили рота.
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27.11.2023 20:39 Відповісти
популісти- це ті, хто рахує пограбоване з їхньго карману владою ЗЕмародерів?
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27.11.2023 20:49 Відповісти
Ні. Це я про клоунів з Мага і про чорнявих симпатиків російських нацистів рамасвамі. Вже не кажучи про Орбанів і фіцо.
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27.11.2023 20:51 Відповісти
На ПРихід до влади у США вами названих саме чекають ЗЕМародери
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27.11.2023 21:06 Відповісти
наследие будапештского "мимо"рандума..
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27.11.2023 20:46 Відповісти
наслідки МАРОДЕРСТВА ВЛАДИ
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27.11.2023 20:50 Відповісти
А чого МО не контролювало по яких цінах і куди витрачалися гроші при закупівлях для ЗСУ?
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27.11.2023 20:52 Відповісти
Так думали що український народ все пробачить. 30 років же пробачав.
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27.11.2023 21:04 Відповісти
чому на фермі не контролюють алябезуглих?
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27.11.2023 21:07 Відповісти
астанавітєсь не переусердствуйтє как Мар"янка
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27.11.2023 21:08 Відповісти
Винайшла гарний висновок для креативного нищення ботів .користуватися звичкою від них огризатися до нестями -повторювати на кожен "ботоогриз" таке: Земародерня = Zрада
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27.11.2023 21:22 Відповісти
пізно схамнулись - контейнер з кліматичними бомбами пропав.
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27.11.2023 21:13 Відповісти
Бог ты мой,сколько тупых.....Спорят на форуме,хорошо это или плохо.Это не хорошо и не плохо....Это факт,что мы для них.....ресурс.Даже поляки...поляки,коники викидають.Они и так всё контролировали....для чего эти подписи???Под фото......)А тут гризня....хто бот чий...з яким прапором.Це не врятувати.....Так живемо 73 процента.....Алкаш не визнае шо алкаш,курва шо курва.....Продовжити?
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27.11.2023 21:20 Відповісти
це вони надають ресурси для ЗЕмародерів
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27.11.2023 21:24 Відповісти
Всі для когось ресурс. Навіть не у війну, коли працюєте на роботодавця. От ви для нього чи неї ресурс. А вони за це платять зарплату.
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27.11.2023 21:34 Відповісти
не судіть по ПОДЛЯКІВЩИНІ з Єрмаком (ну типу по собі)

Так - це картинка, щоб запевнити політиків котрі вагаються , справжніх борців з Путіним - АЛЕ Ж МАРОДЕРИ Єрмаком-ЗЕлади розкриваються кожного дня !!! й то ще далеко не усі!
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27.11.2023 22:08 Відповісти
"...що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб",-
А як інакше?
Дарувати гранати на ДР ящиками-це законно?
50 одиниць трофейної стрілецької зброї у якості пробної партії, що СБУ тиждень тому перехватила? Теж легально?
Партнери прикручують кран "великого крадівництва", бо не впевнені вже у власній безпеці. Почали з більш дорого, дійдуть й до стрілецької зброї.
Бо задекларована трирівнева система обліку-це байка і в реальності не існує.
Довіру втрачено. Тепер все по накладним.
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27.11.2023 21:24 Відповісти
Якщо сама влада МАРОДЕРІВ поставили на таку посаду у ВР зрадницю Безуглу ( чисту зрадницю за їхнім визначенням, не помічену в мародерстві) , то уявіть що тоді собою являють усі інші цій владі МАРОДЕРІВ =ЗРАДНИКІВ
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27.11.2023 22:11 Відповісти
Зброя не надається, а контроль посилюється, щось тут не туди.
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27.11.2023 22:14 Відповісти
Якщо гроші і гуманітарна допомога розкрадаються, то контролю багато не буває.
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27.11.2023 22:26 Відповісти
а зброя коштує не ті хіба гроші ,котрим зараз виблдки влади годують ЄрмакоТБмарафон олігархів?
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27.11.2023 22:28 Відповісти
... ботів подляківських?
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27.11.2023 22:30 Відповісти
бордель десятків регіоналів радників в ОПУ Єрмака?
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27.11.2023 22:31 Відповісти
вкрадені у Держспецзвязку замість виробляти дрони ? (ще й на СТАВЦІ нашого Сталіна дозволені?
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27.11.2023 22:32 Відповісти
можу до нескінченності прирівняти зброю до розкрадених грошей . бо пенсії поки-що платять , а могли б на зброю їх давати
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27.11.2023 22:33 Відповісти
"...крадемо не з ваших а наших "-НЕЛОХ.
Та от тільки в 2023 р бюджет ненаш був 40 відсотків допомоги, а в 2024 му зщашмигалювали вже 60!!! так от хто їх тепер дасть?
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27.11.2023 22:37 Відповісти
Агентура Москвы в Киеве / Начался отсчет 12-ти решающих дней для Украины
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA

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28.11.2023 00:10 Відповісти
Чомусь всі про те що продають зброю. Її можна не продавати,а тримати на складах. Задача у єрмаківців зірвати наступ і підставити Залужного,а гроші вони на "яйцях" зароблять.
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28.11.2023 01:37 Відповісти
 
 