Міноборони та посольство США домовилися про посилення спільного контролю за наданою Україні зброєю. ФОТО
Міністерство оборони України та посольство Сполучених Штатів Америки домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання наданої Україні зброї зброї.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні.
На виконання цього завдання підписано спільну з відділом оборонного співробітництва посольства США концепцію, ініціатором якої виступило Міноборони.
"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
За домовленістю, посадові особи Збройних сил України проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.
Так, фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань. "Моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення наданих США - це спільна відповідальність країни-партнера та уряду США", - сказано у концепції.
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Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ Джерело:
"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні. Джерело:
Мародери мародерять навіть не тратячи кошти на вище вказане , я вже не кажу про відоме МАРОДЕР=ЗРАДНИК
військовий бюджет бундесверу 2022 - $ 56 млрд
так що нєхєн патякать !
Так - це картинка, щоб запевнити політиків котрі вагаються , справжніх борців з Путіним - АЛЕ Ж МАРОДЕРИ Єрмаком-ЗЕлади розкриваються кожного дня !!! й то ще далеко не усі!
А як інакше?
Дарувати гранати на ДР ящиками-це законно?
50 одиниць трофейної стрілецької зброї у якості пробної партії, що СБУ тиждень тому перехватила? Теж легально?
Партнери прикручують кран "великого крадівництва", бо не впевнені вже у власній безпеці. Почали з більш дорого, дійдуть й до стрілецької зброї.
Бо задекларована трирівнева система обліку-це байка і в реальності не існує.
Довіру втрачено. Тепер все по накладним.
Та от тільки в 2023 р бюджет ненаш був 40 відсотків допомоги, а в 2024 му зщашмигалювали вже 60!!! так от хто їх тепер дасть?
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA