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Новини Фото Війна
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Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС. ФОТО

Під час удару окупантів 26 листопада по місту Торецьк Донецької області одна з авіабомб не вибухнула й залишилася в підвалі житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС 01

В результаті авіаудару було частково зруйновано житловий двоповерховий багатоквартирний будинок, під завалами якого опинився чоловік. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка із-під завалів, надали першу долікарську допомогу та транспортували його до медичного закладу м. Костянтинівка.

Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС 02

У підвальному приміщенні пошкодженого будинку рятувальники виявили авіабомбу КАБ-500, яка не здетонувала. 

Читайте також: За добу росіяни скидають понад 100 авіабомб на прифронтові населені пункти, - Ігнат

Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС 03

Піротехніки ДСНС оперативно вилучили авіабомбу для подальшого знищення.

Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС 04

Також читайте: Боротися з КАБами можна лише пригнічуючи діяльність тактичної авіації ворога, - Ігнат

Автор: 

бомба (233) ДСНС (5104) Торецьк (456)


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Топ коментарі
+28
а ви уявляєте, скільки треба було цьому художнику для натхнення ********* головою об тєлєвізор?
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28.11.2023 01:52
+16
Типова паралельна реальність.
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28.11.2023 01:18
+14
кремль, - "Мы бомбим только военные объекты!"
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28.11.2023 01:05
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Він, авжеж, проти путіна і все таке але вам-от не здається,що треба вцілому відмовитись від російської культури, не ритись хто там "свой", хто там взагалі як Макаревич? Бо це так чи інакше легітимізує ось це русскає, тут не про Шевчука питання, а про те,що ваш комент з якоюсь російською піснею і він по ділу, а значить там є в росіян багато по ділу і там багато непоганого...тільки хтось інший не буде таким відповідальним під час цитування чогось російського і знову піде в наш простір спочатку вони, потім ті хто змовчали, потім ті в кого альтернативна думка і зрештою знову будуть вони і на Різдво, і на вечірках, і всюди
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28.11.2023 04:38 Відповісти
* на радіо
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28.11.2023 04:40 Відповісти
кремль, - "Мы бомбим только военные объекты!"
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28.11.2023 01:05 Відповісти
Не только кремль а и Абдрыстовичь ето утверждает. Нужно ету гниду примотать к етой бомбе и пускай недельку с ней поживет
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28.11.2023 01:19 Відповісти
При його прізвищі одразу цитата із серіалу "одружені з дітьми" приходить. Як Ел Банді свою сусідку називав. "Пегги, спускайся, к тебе соседка пришла. Нечто из ниоткуда"
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28.11.2023 01:33 Відповісти
Дайте ссылку, где он говорил, что кремль бомбит только военные объекты.
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28.11.2023 04:01 Відповісти
можеш переслухати свого фюрера і знайдеш, а щоб отримати більше задоволення то слухай не від початку війни його висери, а від нещодавно і у зворотньому порядку.
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28.11.2023 07:31 Відповісти
Злив зарахований
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29.11.2023 05:30 Відповісти
Так там же жили "бандерівці" А вони і сплять з ножами - готуються "мирняк русский убивать"!!!
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28.11.2023 05:28 Відповісти
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28.11.2023 01:13 Відповісти
Типова паралельна реальність.
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28.11.2023 01:18 Відповісти
а ви уявляєте, скільки треба було цьому художнику для натхнення ********* головою об тєлєвізор?
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28.11.2023 01:52 Відповісти
а потім якимись речовинами убитись
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28.11.2023 07:33 Відповісти
"ШЫДЕВР"!!!
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28.11.2023 05:31 Відповісти
Мабуть на фермі біля корови свіжими "красками" ваяв.
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28.11.2023 08:41 Відповісти
А ручка до парасольки підсвідомо у цього художника вийшла у формі гачка, який ловить довірливих обивателів, і символізує на цьому полотні брехливий абсурд рашен пропаганди.
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28.11.2023 08:36 Відповісти
Мужик, тебе запрошує Академія Художеств московії на викладацьку посаду. Зарплату гарантують. Високу і маленьку. Маленька від академії, висока від яги-скабєєвой. Не випусти шанс стати зіркою телебачення. Для жаб.
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28.11.2023 09:36 Відповісти
У центрі знизу показаний той важкий наркотик, яким отруюється раша.
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28.11.2023 20:44 Відповісти
а не можна її підремонтувати, і взад- на голови кацапам в жилий дом?
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28.11.2023 02:03 Відповісти
Треба її ******* у дупу запхати без вазеліну.
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28.11.2023 02:54 Відповісти
Та й кактус би згодився...
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28.11.2023 08:00 Відповісти
Це не КАБ-500, це ФАБ-500
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28.11.2023 04:40 Відповісти
КАБ від ФАБ відрізняється часто лише наявністю системи крил, якими оснащена проста фугасна бомба - щоб вона не просто падала вертикально, а летіла по пологій траєкторії Вона розроблена у багатьох арміях , для підвищення точності бомбометання тими запасами вільнопадаючих бомб, які накопичилися на складах Просто систему крил зірвало при проходженні бомбою стін та перекрить будинку - металевий корпус бомби набагато міцніший
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28.11.2023 05:38 Відповісти
Я їх не бачив Тому керуюсь тільки "ідеєю" переобладнання ФАБ Мені цікаво одне: якщо то - ФАБ - то як вона до ТОрецька долетіла Це ж наш тил! Значить літак залітав до нас?
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28.11.2023 07:25 Відповісти
А як щодо "точності"? Чи - "На каво бог пашлёт!" ?
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28.11.2023 07:37 Відповісти
Слава Богу! Уявляю як було ДСНСникам з цим ладнати
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28.11.2023 04:46 Відповісти
8 лет укранацисти бімбілі бімбас!
Бімбамі бімбілі!
А найгірше те, що ці фото так і лишаться продуктом внутрішнього вжитку. Поводом для чергового годинного гундосіка.
Бо належним чином задокументувати та винести на широкий загал Заходу й цілого Світу-клепки не стане.
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28.11.2023 06:16 Відповісти
вернуть кацапам
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28.11.2023 08:19 Відповісти
Не схоже на КАБ 500, віна значно більша. Скоріш це КАБ 250.
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28.11.2023 08:54 Відповісти
 
 