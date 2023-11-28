Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС. ФОТО
Під час удару окупантів 26 листопада по місту Торецьк Донецької області одна з авіабомб не вибухнула й залишилася в підвалі житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.
В результаті авіаудару було частково зруйновано житловий двоповерховий багатоквартирний будинок, під завалами якого опинився чоловік. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка із-під завалів, надали першу долікарську допомогу та транспортували його до медичного закладу м. Костянтинівка.
У підвальному приміщенні пошкодженого будинку рятувальники виявили авіабомбу КАБ-500, яка не здетонувала.
Піротехніки ДСНС оперативно вилучили авіабомбу для подальшого знищення.
Топ коментарі
+28 Urs
показати весь коментар28.11.2023 01:52
+16 Gary Grant
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+14 Mod Dom
показати весь коментар28.11.2023 01:05
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Бімбамі бімбілі!
А найгірше те, що ці фото так і лишаться продуктом внутрішнього вжитку. Поводом для чергового годинного гундосіка.
Бо належним чином задокументувати та винести на широкий загал Заходу й цілого Світу-клепки не стане.