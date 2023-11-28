Російська авіабомба КАБ-500 влучила у житловий будинок у Торецьку, але не здетонувала, - ДСНС. ФОТО

Під час удару окупантів 26 листопада по місту Торецьк Донецької області одна з авіабомб не вибухнула й залишилася в підвалі житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Донецькій області, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті авіаудару було частково зруйновано житловий двоповерховий багатоквартирний будинок, під завалами якого опинився чоловік. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка із-під завалів, надали першу долікарську допомогу та транспортували його до медичного закладу м. Костянтинівка.

У підвальному приміщенні пошкодженого будинку рятувальники виявили авіабомбу КАБ-500, яка не здетонувала.

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Піротехніки ДСНС оперативно вилучили авіабомбу для подальшого знищення.

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