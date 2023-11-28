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В Одесі відновили роботу котельні, на якій через негоду стався обвал 100-метрової труби. ФОТО

В Одесі відновили роботу котельні, на якій через негоду у ніч на 27 листопада стався обвал стометрової труби.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

В Одесі відновили роботу котельні, на якій через негоду стався обвал 100-метрової труби 01

"Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні. Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло", - зазначив чиновник.

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Автор: 

Одеса (5451) Одеська область (3206) опалення (912) Кіпер Олег (53)


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Слава Богу! А ще більша слава ремонтникам, що колупалися на холоді та вітрі, не зважаючи на сніг і дощ , щоб допомогти людям
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28.11.2023 05:24 Відповісти
думаю, якби таке сталось в Києві, у зельні був би привід верещати про відставку мера.
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28.11.2023 06:50 Відповісти
Та там лишилось ще чимало тої труби.
Вистачить навіть на більш потужний буревій.
Все, що не падає на котельню, робить її міцнішою.
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28.11.2023 05:58 Відповісти
Браво!!!!Головне шо куриться з огризка.....тяги нема херня!
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29.11.2023 17:59 Відповісти
 
 