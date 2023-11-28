В Одесі відновили роботу котельні, на якій через негоду стався обвал 100-метрової труби. ФОТО

В Одесі відновили роботу котельні, на якій через негоду у ніч на 27 листопада стався обвал стометрової труби.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні. Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло", - зазначив чиновник.

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